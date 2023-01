Notkraftwerk Birr - Generalprobe abgebrochen

Energie Test fehlgeschlagen: Turbine des Notkraftwerks Birr funktioniert (noch) nicht Mitte Februar muss General Electric (GE) das Notkraftwerk in Birr betriebsbereit dem Bund übergeben. Am Freitag waren die Medien zu einem Turbinentest eingeladen – doch dieser schlug fehl: Nach rund einer Stunde wurde die Aktion abgebrochen. Dass solche Tests mehrere Anläufe brauchen, sei allerdings normal. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 13.01.2023, 16.54 Uhr

«Aktuell laufen bei GE Arbeiten, um die Betriebsbereitschaft der einzelnen Gasturbinen-Generatoreinheiten herzustellen», hiess es in der Einladung an die Medien zum Termin am Freitagnachmittag. Dabei werden die installierten Turbinen für das Notkraftwerk Birr vor Ort auf dem Firmengelände getestet.

Auf dem Betriebsgelände der General Electric in Birr wird ein «temporäres Reservekraftwerk» erstellt. Die Lärmschutzwand (im Hintergrund) wird 20 Meter hoch. Doch ein Test für eine Turbine schlug am Freitag fehl. Alex Spichale

Für 15 Uhr waren die Medienvertreter aufgeboten, Projektdirektor Ulrich Weber empfing die Journalisten und Fotografen. Die Idee: Den Medien vorführen, wie laut eine Gasturbine des Reservekraftwerks in Birr überhaupt sei. «Sie werden sehen, dass sie eigentlich ganz leise sind», betonte der Projektleiter, der seit 20 Jahren solche Vorhaben für General Electric umsetzt. «Wir werden uns in diesem Saal ganz normal unterhalten können, ohne gestört zu werden, wenn das Kraftwerk mal läuft».

Viel (Medien)lärm um wenig Lärm?

Am kurzen Medienbriefing vor dem Rundgang bei der Baustelle zeigte er sich sehr zuversichtlich, dass der vom Bund vorgegebene Zeitplan eingehalten wird. Mitte Februar muss das Kraftwerk bei Bedarf Strom liefern können.

Unser Journalist wollte wissen, weshalb eine 20-Meter Lärmschutzwand aufgestellt werde und Schalldämpfer an den acht Turbinen angebracht werden, wenn diese gar nicht so laut seien. Ulrich Weber zuckte die Schultern: «Wir haben (vom Bundesamt für Umwelt, Anm. der Red.) den Auftrag erhalten, alles Menschenmögliche zu tun, damit die Bevölkerung so wenig wie möglich vom Lärm gestört wird».

Der Druck könnte also vor allem medial und politisch sein. Der Kanton zumindest nimmt die Sache ernst: In der unmittelbaren Umgebung, gerade bei der anliegenden Wohnliegenschaft «Wyde» wurden Lärmmessgeräte angebracht.

Die Maschine will nicht an

Anschliessend begleitete Ulrich Weber die Medienschaffenden auf die Baustelle. Diese blieb aus Sicherheitsgründen abgesperrt, und die Kamera des SRF-Teams wurde in sicherer Distanz aufgestellt. Im Hintergrund stand ein Lastwagen der Betriebsfeuerwehr. «Sicherheit ist das oberste Gebot», betonte Weber.

Mehrfach versuchten die GE-Fachleute, die fünfte Turbine zu starten. Vier früher getestete Turbinen hatten funktioniert. Doch diese wollte einfach nicht. Der Hydraulikzünder brummten, es kam Dampf aus dem Kamin heraus. Aber den sogenannten «First Fire» gelang nicht.

Freitag, der 13.?

Wo das Problem bei der Turbine liegt, ist derzeit nicht bekannt. «Etwas an der Zündung stimmt nicht», sagte Ulrich Weber. Das sei nun mal so im Leben eines Ingenieurs, der sich mit solchen Betriebssystemen auseinandersetzt. Dass die Testphase nicht klappte, beunruhigt ihn nicht weiter, da seien oft mehrere Anläufe nötig, bis alle Feinheiten des Systems angepasst sind und die Turbinen reibungsfrei drehen.

Dass es aber jetzt, ausgerechnet vor den Fernsehkameras und den neugierigen Journalisten, nicht klappte, sei wohl am Datum verschuldet: Freitag, den 13., witzelt der Projektleiter. Tatsächlich schienen die Elemente gegen uns zu spielen: Ein starker Wind wehte, bald verschwand der blaue Himmel hinter bedrohlichen Wolken. Es begann zu regnen.

Nach einer Stunde fiel der Entscheid: Der Test wird abgebrochen. Die Kameras wurden wieder eingepackt, und die zitternden Medienschaffenden verabschiedeten sich vom Projektleiter.

