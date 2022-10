energie Tankstellenvergleich im Aargau: Preise an der Säule sind gesunken – doch das ändert sich bald wieder Seit Februar sind die Preise für Treibstoff an den Aargauer Tankstellen stark angestiegen. Vorübergehend sind sie wieder gesunken: bei den teuersten Anbietern um bis zu 30 Rappen, wie der grosse Preisvergleich der AZ zeigt. Jocelyn Daloz und Livia Häberling Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

In Stein, nahe der deutschen Grenze, kostet der Liter Bleifrei bei Shell aktuell 2.03 Franken. Livia Häberling

Der Krieg in der Ukraine, der Wirtschaftsaufschwung nach Corona und niedrige Fördermengen beim Erdöl treiben den Benzinpreis in die Höhe. In den ersten Wochen des Jahres 2022 kannten die Preise an den Tankstellen nur eine Richtung.

Eine Erhebung des Touring Clubs Schweiz (TCS) zeigte, dass der Treibstoff Anfang Februar bereits deutlich mehr kostete als noch zu Jahresbeginn. Tanken wurde dadurch so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr. Damals rechnete TCS-Sprecher Daniel Graf damit, dass ein Liter Bleifrei noch in diesem Jahr mehr als zwei Franken kosten könnte.

Im ersten grossen Preisvergleich 2022, den die AZ am 17. Februar mit 180 Tankstellen machte, bewahrheitete sich diese Prophezeiung vorerst noch nicht. Damals bezahlte man an der Raststätte Würenlos, der teuersten Tankstelle der Erhebung, 1.98 Franken für einen Liter Bleifrei. Am günstigsten war damals die Garage Riggenbach in Hirschthal mit 1.69 Franken.

Drei Wochen später – nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine – zeigte sich bereits ein anderes Bild, als die AZ die Preise der zehn günstigsten und zehn teuersten Anbieter noch einmal verglich. Inzwischen hatte der teuerste Anbieter die Zwei-Franken-Marke bereits geknackt – an der Raststätte in Würenlos bezahlte man nun 2.34 Franken. Der günstigste Anbieter, Fredy’s Tankstelle in Untersiggenthal, verlangte damals 1.89 Franken für den Liter Bleifrei. Die Preisspanne zwischen den einzelnen Anbietern lag damit bei 45 Rappen – drei Wochen zuvor war sie noch bei 29 Rappen.

Preise: fast wieder unter der Zwei-Franken-Grenze

Nun hat die AZ am 11. Oktober erneut die Preise von 77 Tankstellen im ganzen Kanton Aargau verglichen. Dabei zeigte sich, dass der Literpreis für Bleifrei inzwischen wieder gesunken ist – das hat in erster Linie damit zu tun, dass die Schifffahrt im Rhein dank der Niederschläge wieder zulegen konnte und die Lieferungen zunahmen. Derzeit liegt der Preis für Bleifrei nur noch knapp über der Zwei-Franken-Grenze.

Die teuerste der 77 Tankstellen, welche die AZ angefahren hat, ist nun die Shell-Tankstelle in Stein mit 2.03 Franken. Am günstigsten erhält man den Liter Bleifrei bei der Discount-Tankstelle in Holderbank oder bei der J. Senn in Döttingen: Dort kostet ein Liter Bleifrei 1.79 Franken. Auch die Preisspanne zwischen dem teuersten und dem günstigsten Anbieter hat sich wieder verringert: Sie beträgt nun 24 Rappen.

Damit sind die Preise in den letzten Wochen zwar grundsätzlich wieder gesunken. Sie sind aber immer noch höher als noch im Februar vor Kriegsausbruch. Und sie dürften schon bald wieder steigen. «Wer noch volltanken muss, sollte das jetzt tun», rät ein Mitarbeiter von Fredy’s Tankstelle in Untersiggenthal, die aktuell zu den günstigsten gehört.

Der Tankstellenmitarbeiter rechnet in den kommenden ein bis zwei Wochen mit einem Preisanstieg von 5 bis 10 Rappen. Dies, weil die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) vergangene Woche bekannt gab, dass sie ihre Fördermenge um zwei Millionen Barrel am Tag kürzen wird.

