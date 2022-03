Preisschock im Aargau: Strom wird bis zu 30 Prozent teurer

Energie Preisschock im Aargau: Ab Januar wird der Strom bis zu 30 Prozent teurer Die Energiemärkte spielen seit einiger Zeit verrückt. Die Preise für Gas und Öl steigen massiv. Nun ist klar: Im nächsten Jahr wird im Aargau auch der Strom massiv teurer, der Preis geht um 10 bis 30 Prozent nach oben. Es gibt Ausreissen unten und nach oben, ein Durchschnittshaushalt zahlt 100 bis 300 Franken mehr pro Jahr. Mathias Küng Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Stromzählerableserin der AEW Energie AG im Einsatz. Foto Basler / Zvg

Der Gaspreis ging schon vor Monaten steil nach oben. Derzeit explodieren auch die Preise für Benzin und Öl. Letzteres spüren jene besonders schmerzlich, die jetzt Öl bestellen müssen, weil der Tank leer ist.

Doch auch der Strompreis geht steil nach oben. Dieser Trend war schon vor Putins Überfall auf die Ukraine da, er wurde dadurch aber verstärkt. Die Konsumentinnen und Konsumenten spüren das hierzulande noch nicht im Portemonnaie, weil die Stromversorger im August jeweils verbindlich die Preise fürs nächste Jahr bekanntgeben müssen.

Verband rechnet mit Erhöhung um 10 bis 30 Prozent – je nach Versorger

Doch im August 2022 werden die meisten Stromversorger (im Aargau sind es rund 100) ihren Kundinnen und Kunden eine schlechte Nachricht überbringen müssen. Beim Verband Aargauischer Stromversorger (VAS) rechnet man mit einer Preiserhöhung ab Januar 2023 zwischen 10 und 30 Prozent – mit einzelnen Abweichungen darüber, aber auch darunter, so Geschäftsführer Ruedi Zurbrügg.

Das schreckt auf. Was heisst das konkret für die Stromkonsumenten? Ein vierköpfiger Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 4500 Kilowattstunden hat heute durchschnittliche Stromkosten von rund 1000 Franken. Je nach Stromversorger steigt der Preis 2023 also um 100 bis 300 Franken jährlich, wobei es eben auch deutliche Abweichungen nach oben und nach unten geben kann.

Marktpreis vervierfachte sich in einem einzigen Jahr

Warum steigt der Preis derart? Die AZ fragte beim grössten Aargauer Energieversorger nach. Marc Ritter, Leiter des Geschäftsbereichs Energie bei der AEW Energie AG, verweist auf die Preisentwicklung am Markt: «Der Strompreis folgt meist mit Verzögerung dem Öl- und Gaspreis – aktuell geht der Trend klar nach oben. Wir kaufen den Strom in Tranchen verteilt über mehrere Jahre ein, um Preisspitzen abzufedern», so Ritter.

Im Januar 2021 kostete im Markt eine Megawattstunde (MWh) Strom für das Lieferjahr 2023 noch rund 50 Franken, letzte Woche, am 9. März 2022, waren es dann knapp 200 Franken. Das ist eine Vervierfachung (vgl. Grafik).

Könnte da der Konsumentenpreis also noch mehr steigen als in der vom Verband angegebenen Bandbreite? Ritter schüttelt den Kopf: «Wir bei der AEW machen eine Mischrechnung. Der Strom, den wir für das Lieferjahr 2023 bereits 2021 und 2022 günstiger eingekauft haben, dämpft den Preisanstieg.

Zudem macht der reine Energiepreis nur 40 bis 45 Prozent der gesamten Stromkosten aus, welche die Konsumenten bezahlen müssen. Die anderen 55 bis 60 Prozent entfallen auf Netznutzungskosten und staatlich festgelegte Abgaben.»

Marc Ritter, Leiter Geschäftsbereich Energie bei der AEW Energie AG in Aarau. Alex Spichale

Der Preis wird auch im Jahr 2024 hoch bleiben

Der AEW-Experte sagt aber auch, dass der Preis auch 2024 hoch bleiben wird. Wieso weiss er das jetzt schon? Ritter: «Derzeit kaufen wir bereits Strom für 2024 und 2025 ein. Da ist der Preis mit rund 125 bzw. 100 Franken tiefer als jetzt, aber deutlich höher als in den letzten beiden Jahren.» Deshalb werde der Preis auch 2024 hoch bleiben oder allenfalls sogar weiter steigen. «Wie stark, können wir noch nicht sagen, wie es für uns auch zu früh ist, den Preisanstieg für unsere Kunden 2023 schon genau zu beziffern.»

Die AEW, die zu 100 Prozent dem Kanton gehört, profitiert davon, dass sie rund die Hälfte ihres Stroms in eigenen Anlagen (vorab Wasserkraftwerke) produziert. Diese Kraftwerke rechnen sich jetzt wieder, während vor einigen Jahren, als der Preis für 1 MWh Strom europaweit über längere Zeit auf gegen 20 Franken gesunken war, die meisten Kraftwerke in der Schweiz ihre Gestehungskosten nicht mehr decken konnten.

Von den nun gegenüber dem Grosshandel tieferen Gestehungskosten der Eigenproduktion profitieren aber anteilig auch die AEW-Kunden in der Grundversorgung, sagt Marc Ritter.

IBB Energie AG Brugg: «Kauf zum Tagespreis kann ein Vielfaches kosten»

Auch die IBB Energie AG in Brugg als eines der sechs Stadtwerke im Kanton kauft den Strom über eine längere Zeit strukturiert am Beschaffungsmarkt ein. Für das Jahr 2023 sei man kurz vor dem Abschluss, sagt CEO Eugen Pfiffner.

Der Strom wird gemäss Verbrauchsprognosen eingekauft: «Das war in den Coronajahren sehr schwierig. Wenn viele Betriebe nicht oder nur eingeschränkt arbeiten konnten, sank der Verbrauch. Nicht benötigter Strom musste zumeist zu tieferem Preis weiterverkauft werden.»

Wenn umgekehrt die Konjunktur unverhofft schnell anzieht, könne es sein, dass man Strom am Spotmarkt teuer nachkaufen muss. Pfiffner: «Denn der Tagespreis hat sich zum Teil verfünf- bis verzehnfacht. Nur dank unserer professionellen Bewirtschaftung konnte das Energieportfolio optimiert werden.»

Für die Versorger gilt die Regel: Um den besten Preis zu erzielen, kauft man bei sinkenden Preisen den Strom in längeren Abständen eher spät ein. Wenn man steigende Preise erwartet, kauft man in kürzeren Abständen früh ein.

Eugen Pfiffner, CEO IBB Energie AG in Brugg. Alex Spichale

Hohe Strompreise: Nachfrage nach Solaranlagen steigt steil an

Die IBB hat keine eigenen Kraftwerke. Sie bezieht auch Strom aus eigenen und privaten Fotovoltaikanlagen. Ein positiver Nebeneffekt für Betreiber solcher Anlagen dürfte sein, so Pfiffner, dass sie ab nächstem Jahr einen höheren Ertrag generieren, weil die Abgeltung für Solarstrom anhängig vom Stromlieferpreis ist. Er erwartet denn auch, dass die Zahl neuer FV-Anlagen, die jetzt schon stark nach oben geht, weiter anziehen wird.

Dieselbe Beobachtung macht man bei der AEW in Aarau. Marc Ritter sagt: «Wir haben sehr hohe Auftragseingänge für Solaranlagen, können aktuell aber nur mit drei bis sechs Monaten Verzögerung liefern, weil aufgrund von coronabedingt unterbrochenen Lieferketten wichtige Komponenten fehlen. Auch bei Elektroautos zieht die Nachfrage stark an.»

Warum können sich die Preise zwischen den Versorgern stark unterscheiden?

Wie sieht es bei kleinen Energieversorgern aus? Die Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG ist einer von ihnen. Wie die IBB Brugg kauft sie praktisch allen Strom ein, hat kein eigenes Kraftwerk. Das gilt – abgesehen von Solarstrom - für die Mehrheit der kleinen Versorger im Aargau. Elektra-Verwaltungsratspräsident André Meier kann ebenfalls noch nicht sagen, wie hoch der Preisanstieg für seine Kunden sein wird. Es gebe gute Gründe, wenn die Preisunterschiede von Versorger zu Versorger stark variieren.

Ist das so, weil sie als «Kleine» im Einkauf weniger Marktmacht als «Grosse» haben? Meier schüttelt den Kopf: «Die meisten kleinen Versorger kaufen wie die grösseren strukturiert ein, also über längere Zeit. Das hängt auch nicht davon ab, ob ein Versorger ehrenamtlich geführt wird oder von einer festangestellten Geschäftsleitung.» Woran liegt es dann?

Es mache für die Kostenstruktur sehr viel aus, ob man in einem grösseren, dünn besiedelten Gebiet die Menschen mit Strom versorge, oder in einem dicht besiedelten kleineren Raum, sagt Meier. Im grösseren Gebiet habe man teilweise deutlich höhere Netzkosten, die dürfe man aber weiter verrechnen. Auch er erwartet beim Strompreis ab 2023 «grosse Verwerfungen, zumal noch nicht alle den gesamten Strom für 2023 eingekauft haben und er aktuell im Markt sehr teuer ist».

André Meier, Verwaltungsratspräsident der Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG. Alex Spichale

Stromverbrauch steigt wegen Wärmepumpen und Elektromobilität

Meier erwartet zudem, dass der Stromverbrauch trotz Sparanstrengungen und effizienterer Geräte tendenziell steigen wird: «Ein Grund ist, dass beim Ersatz von zehn alten Ölheizungen acht Wärmepumpen ins Haus kommen. Das senkt den CO 2 -Ausstoss, erhöht aber den Stromverbrauch. Dasselbe gilt für den Umstieg auf Elektromobilität.»

Alle drei Vertreter von Energieversorgern erwarten mittel- und längerfristig tendenziell höhere Strompreise. Unter anderem als Folge knapperen Angebots, beispielsweise wenn Deutschland aus der Kernenergie und der Kohleverstromung ausgestiegen sein wird.

