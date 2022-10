Markus Blocher, CEO der Dottikon ES, will mehr Energie sparen

Mangellage 30 Millionen Verlust pro Stunde: Markus Blocher kündigt grosses Energiesparen und Hilfe an – verlangt aber vom Bund ein Entgegenkommen Der Hersteller von Medikamenten Dottikon ES will Energie sparen, um eine Mangellage und Abschaltung zu vermeiden. Gleichzeitig nimmt Inhaber Markus Blocher den Bund in die Pflicht, Abschaltungen zu verhindern. Jocelyn Daloz 1 Kommentar 13.10.2022, 12.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein vollständiger Stromunterbruch würde die Firma Dottikon ES pro Stunde 30 Millionen Franken kosten. Dies gilt es deshalb um jeden Preis zu verhindern. Das Unternehmen mit Sitz in Freiamt kündigt nun umfassende Stromsparmassnahmen an, wie es am Donnerstag mitteilt. Gleichzeitig lanciert Dottikon-CEO Markus Blocher erneut einen Appell an die Bundesbehörden.

Markus Blocher, hier in einem Labor der Dottikon ES, zeigt sich besorgt über die Energieversorgungssicherheit des Landes und seiner Firma. Chris Iseli

Markus Blocher verweist darauf, dass Stromabschaltungen nebst den gravierenden finanziellen Auswirkungen für Unternehmen auch Konsequenzen für die Bevölkerung haben könnten: Die Dottikon ES stellt Wirkstoffe für lebenswichtige Medikamente her. Können diese nicht mehr geliefert werden, hätte das möglicherweise gravierende Auswirkungen für die Betroffenen.

Darüber hinaus ist die Betriebsfeuerwehr der Dottikon ES für Chemie- und Biologiewehr-Aufgaben für grosse Teile des Kantons Aargau zuständig. Letztlich könnten Elektrizitätsversorgungs-Unterbrüche das Risiko für Grossereignisse erhöhen, «mit entsprechender potenzieller Gefährdung von Mensch und Umwelt», wie das Unternehmen mitteilt.

Volle Öltanks, bald Photovoltaik

Da die Energieversorgungssicherheit für diesen Winter und voraussichtlich auch in den nächsten Jahre nicht garantiert ist, hat die Dottikon ES für sich bereits grosse Schritte unternommen, wie Inhaber und Geschäftsführer Markus Blocher bereits im August den Medien verkündet hatte. Die Produktionsstätte in Dottikon kann bei einer Mangellage 95 Prozent ihres Gas-Energiebedarfs dank einer Zweistoffanlage durch Öl ersetzen.

Das Unternehmen hat entsprechende Ölreserven angelegt. Vor Ort steht gar ein voller Tanklastwagen. Bald soll eine Photovoltaik-Anlage 5 Prozent des Strombedarfes decken. Und: Die Dottikon ES hat für die kommenden Monate bereits Strom gekauft und damit preislich abgesichert, allerdings bedeuten Verträge in einer Mangellage noch keine Liefersicherheit.

Am Donnerstag kündigt das Unternehmen weitere Schritte an: Die Raumtemperatur in den Gebäuden soll zentral vorgegeben werden und so niedrig gehalten werden wie möglich. Nicht verwendete Geräte, Lüftungen und Lichtquellen müssen, wenn immer möglich, ausgeschaltet bleiben, gekühlte Räume und Kühlcontainer so gut isoliert sein wie möglich, damit keine Energie verschwendet wird. Liftfahrten werden auf ein Minimum reduziert, die Verwendung von privaten Geräten wie Ventilatoren, Kühlschränken, Elektroheizungen untersagt.

Appell am Bund, die Luftreinhalte-Verordnung auszuhebeln

Darüber hinaus hat die Dottikon ES Notstromgeneratoren gekauft, die in einer Notlage Strom produzieren könnten und somit den Energiebedarf kurzfristig abdecken könnte. Allerdings ist deren Verwendung aufgrund der Luftreinhalte-Verordnung gesetzlich auf 50 Stunden limitiert: Deshalb nimmt Markus Blocher nun der Bund erneut in die Pflicht, wie er es schon im Schweizer Fernsehen und gegenüber der AZ Ende August tat. Eine Beschränkung sei angesichts einer Notlage auszusetzen.

Die Kapazität der Notstromaggregate ist nicht zu unterschätzen. Gemäss Blocher würden alle grossen Notstromaggregate der Schweiz zusammen, bei einer Leistung von lediglich 20 Prozent, das Atomkraftwerk Gösgen aufwiegen und 1 Gigawatt Strom produzieren. Beim Kanton Aargau geht man davon aus, dass allein die im Aargau gelegenen privaten Notstromaggregate eine Leistung von 200 Megawatt erbringen könnten.

Umweltkonforme Anlage auf übernächstes Jahr geplant

Doch Markus Blocher sorgt selber vor. Die Inbetriebnahme einer eigenen, mit der Luftreinhalteverordnung (LRV) konformen Stromversorgungsanlage, die zukünftig den gesamten Stromverbrauch im Notfall über längere Zeitspannen selbst abdecken könnte, soll 2024/25 Einsatzbereit sein.

Doch das hilft im Winter 2023 nur wenig. Deshalb fordert Markus Blocher erneut, dass der Bund die 50-Stunden-Limite zur Inbetriebnahme von Notstromgeneratoren in einer Strommangellage aussetzt. Die Eigenproduktion der Notstromgeneratoren der Unternehmen soll ihnen entsprechend angerechnet werden, sollte es durch den Bund angesichts einer Notlage zu Strom-Kontingentierungen kommen.

Darüber hinaus will die Dottikon ES, dass die Unternehmen für die CO 2 -Emissionen ihrer Notstromgeneratoren keine Abgaben zahlen müssen, sollten sie diese in der Notlage einschalten und so zusätzlich Strom produzieren. Worauf Blocher anspielt: Wenn die Dottikon ES ihre Notstromgeneratoren zu 30 Prozent ihrer möglichen Kapazitäten laufen lassen, könnte die Firma 25 Prozent ihres externen Strombezuges einsparen. Ein Dienst an der Allgemeinheit, denn dieser Strom wäre dann andernorts nutzbar.

1 Kommentar Robert Müller vor 10 Minuten Einmal mehr eine beinahe unendliche Geschichte zu diesem Thema.Wie wäre es einmal mit einer Analyse und einer Gesamtschau der Stromlage. Wie sieht der Tagesbedarf regional gesamtheitlich aus - wie sieht die Produktion der verfügbaren Werke dagegen aus. Wie gross ist der Überschuss - oder das Manko..? Etc. etc.Eine Mangellage kann man für alles herbeireden. Die Frage ist berechtigt, weshalb man z.B. vor einem Jahr nie von einer Strommangellage gelesen hat. Da bestanden doch genau die selben Szenarien. Alle Kommentare anzeigen