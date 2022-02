Ende der Massnahmen Die Masken fallen! So freuen sich Verkäuferinnen und Coiffeusen aus unserer Region Fast zwei Jahre lang haben sie 8 Stunden am Tag Maske getragen während ihrer Arbeit. Geht es nach dem Aargauer Regierungsrat, soll in den Läden damit schon nächsten Donnerstag Schluss sein. Wir zeigen Coiffeusen und Verkäuferinnen aus der Region mit und ohne Maske. Und sie zeigen ihre Vorfreude – und vereinzelt ihre Bedenken. AZ-Redaktion Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Von der Pandemie zurück in die Normalität, das kann jetzt ganz schnell gehen. Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über die Aufhebung aller oder einen Grossteil der Covid-Massnahmen. Geht es nach dem Aargauer Regierungsrat, soll auch die Maskenpflicht in Läden schon ab nächstem Donnerstag der Vergangenheit angehören.