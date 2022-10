Notkraftwerk Birr verletzt Grenzwerte für Schadstoffe und Lärm

Emissionen Notkraftwerk Birr überschreitet Grenzwerte für Lärmschutz und Schadstoffe: Klimastreik-Bewegung ruft erneut zu Demo auf Erstmals nennt der Bund konkrete Zahlen zu den Emissionen des Notkraftwerks in Birr. Weil der Schadstoffausstoss die Grenzwerte überschreitet, sollen diese temporär erhöht werden. Die Klimastreik-Bewegung, die eigene Berechnungen zum CO₂-Ausstoss anstellte, will am Samstag erneut gegen das Kraftwerk protestieren. Fabian Hägler 1 Kommentar 25.10.2022, 16.50 Uhr

Rund 60 Personen demonstrierten am 8. Oktober in Birr gegen das geplante Ölkraftwerk – für Samstag ist erneut eine Kundgebung angesagt. Urs Flueeler / Keystone

6200 Tonnen klimaschädliches CO₂ soll das Notkraftwerk in Birr pro Tag ausstossen – dies hat die Klimastreik-Bewegung berechnet. Somit würden die acht Turbinen auf dem GE-Gelände «mehr Emissionen verursachen als die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich im gleichen Zeitraum», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Für die Aktivistinnen und Aktivisten ist dies viel zu viel – sie wollen am Samstag in Birr erneut gegen das Kraftwerk demonstrieren.

Es wäre die zweite Kundgebung, die erste Demo fand am 8. Oktober statt, damals protestierten rund 60 Personen gegen das Notkraftwerk. Damals kritisierte die Klimastreik-Bewegung, der Bund könne keine Zahlen zu CO₂-Emissionen der Anlage vorlegen. Eigene Berechnungen hätten ergeben, «dass die acht Öl- und Gaskraftwerke pro Tag über 1600 Tonnen CO₂ emittieren werden».

Bundesamt für Energie strebt Betrieb mit Erdgas an

Die beiden selbst berechneten Werte der Klimastreik-Bewegung liegen weit auseinander – doch wie hoch ist der CO₂-Ausstoss nun wirklich? Bisher hat der Bund diese Frage nicht beantwortet, nun liefert Marianne Zünd, Sprecherin beim Bundesamt für Energie, auf Nachfrage der AZ erstmals konkrete Zahlen:

«Die CO₂-Emissionen liegen über 24 Stunden beim Betrieb mit Erdgas bei 3625 Tonnen und mit Heizöl bei 4786 Tonnen.»

Zuletzt schien klar, dass die acht Turbinen, die zusammen eine Leistung von rund 250 Megawatt aufweisen, mit Öl befeuert werden sollen. Doch nun sagt Zünd: «Das Reservekraftwerk Birr soll nach Möglichkeit mit Erdgas und nicht mit Heizöl betrieben werden.»

Die dafür nötigen Arbeiten für den Anschluss ans Gasnetz laufen laut der Sprecherin. Aufgrund der kurzen Zeit zur Installation der Turbinen und der derzeitigen Marktlage könne aber nicht garantiert werden, «dass die Voraussetzungen zum Betrieb mit Gas im Februar 2023 gegeben sein werden».

Emissionen überschreiten Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung

Unabhängig vom Betriebsstoff entstehen bei der Verbrennung in den Turbinen mehrere Luftschadstoffe. Um die Stickoxidemissionen zu reduzieren, wird Wasser in die Brennkammern der Gasturbinen eingespritzt, wie Zünd erklärt. Sie sagt:

«Die resultierenden Emissionswerte erfüllen die europäischen Standards und jene der Weltbank, allerdings nicht die strengen Grenzwerte der Schweizer Luftreinhalteverordnung.»

Deshalb müssten diese Grenzwerte für Stickoxide (NOX) und Kohlenmonoxide (CO) für den Betrieb des Notkraftwerks Birr temporär heraufgesetzt werden. Während eines Tages werden mit Erdgas etwa 2,8 Tonnen Stickoxide freigesetzt, mit Heizöl rund 4,8 Tonnen. Innerhalb von 24 Stunden werden bei der Verbrennung von Gas 6,64 Tonnen Kohlenmonoxide ausgestossen, mit Öl sind es 2,8 Tonnen.

Lärm für Anwohnerinnen und Anwohner über längere Zeit nicht zumutbar

Laut und dreckig sei das Notkraftwerk Birr, kritisiert die Klimastreik-Bewegung. BFE-Sprecherin Zünd macht nun erstmals auch Angaben zur Lärmbelastung durch die Anlage.

«Ohne zusätzliche Massnahmen würde im Winter 2022/2023 am offenen Fenster der nahe gelegenen Liegenschaften eine maximale Lärmbelastung von bis zu 74 Dezibel entstehen.»

Dieser hohe Wert sei über eine längere Zeit für die Anwohner und Anwohnerinnen nicht zumutbar. Deshalb werde an lärmmindernden Massnahmen (Schalldämpfer, höhere Lärmschutzwände) gearbeitet. Diese können laut Zünd teilweise bereits für diesen Winter umgesetzt werden, spätestens aber bis Oktober 2023.

Mit diesen Massnahmen sollte der Schallpegel an den nächstgelegenen Wohngebäuden nicht über 65 Dezibel steigen. Abgeklärt wird zudem, ob die an die Anlage angrenzenden Liegenschaften vorsorglich mit Schallschutzfenstern ausgerüstet werden können. Die Kosten dafür würden vom Bund getragen. Weiter wäre eine Beschränkung der Betriebszeit denkbar, also kein Betrieb in der Nacht.

Vielleicht läuft das Notkraftwerk nur einmal im Testbetrieb

Sprecherin Zünd betont, derzeit sei keine verlässliche Aussage möglich, «ob, wann und wie lange das Reservekraftwerk tatsächlich zum Einsatz kommen wird». Im besten Fall werde es – ausser für den Testbetrieb im Januar – gar nie laufen. «Es wird nur dann in Betrieb genommen, wenn eine Strommangellage in der Schweiz droht», hält sie fest. Ob es so weit kommt, hängt von einer Vielzahl von nicht voraussehbaren Faktoren ab.

Die Sprecherin nennt unter anderem tiefe Minustemperaturen im Winter, die Verfügbarkeit von Importstrom, insbesondere aus französischen Kernkraftwerken, die Pegelstände in den Stauseen, oder die Netzstabilität in der Schweiz und im europäischen Übertragungsnetz. Zünd sagt: «Falls es tatsächlich zu Knappheitssituationen kommt, dürfte dies am ehesten im späteren Winter bis Frühling sein, also von Februar bis April.»

