Eltern-Taxis: Entspannen Sonderparkplätze die Lage?

Elterntaxi Vor Aargauer Schulhäusern werden Eltern zu Rowdys: Entspannen Sonderparkplätze die Lage? Um dem Nachwuchs den Schulweg zu ersparen, steigen Eltern ins Auto – und gefährden andere Kinder. Weil Sensibilisierung kaum hilft, reagieren die Gemeinden mit Haltezonen oder Verboten. Nützt das? Ein Augenschein in Villmergen. Livia Häberling 21.11.2022, 05.00 Uhr

Seit Kurzem gibt es vor dem Schulhaus Mühlematten in Villmergen eine «Kiss and Ride»-Zone. Livia Häberling

Zwischen einer Parkfläche und einem Gitterzaun ragt in Villmergen neuerdings ein Stück amerikanische Kultur aus dem Dreck. «Kiss and Ride» steht auf dem Metallschild. Erstmals aufgetaucht war der Begriff in Kalifornien, im Jahr 1956. Ein Journalist der Los Angeles Times trug ihn in die Öffentlichkeit, als er damit ein Fortbewegungsmodell umschrieb, das Auto und ÖV kombinierte: Die Ehefrau brachte ihren berufstätigen Mann zum Bahnhof, lud ihn mit einem Küsschen ab – und stellte sich sinngemäss zurück an den Herd.

Heute definiert die Gesellschaft nicht nur die Rolle der Frau moderner, auch das «Kiss and Ride»-Modell wird weniger eng gefasst. Auf den Beifahrersitzen lassen sich die Kinder chauffieren, und die Fahrten enden nicht mehr am Gleis, sondern vor dem Schulhaus. Von den rund 2100 Schweizer Gemeinden dürften es wenige sein, die bisher vom Phänomen «Elterntaxi» verschont geblieben sind.

Auf dem Lehrerparkplatz das Kind abladen

Villmergen zählt nicht zu dieser glücklichen Minderheit. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Autos vor den Schulanlagen Mühlematten und Hof eine Plage. Mütter und Väter stellen ihre Wagen auf den angrenzenden Parkplätzen ab, die für die Lehrpersonen reserviert wären. Sie halten vor der Kreuzung, auf den Trottoirs oder auf dem Zebrastreifen - und bringen andere Kinder in Gefahr, die zu Fuss, mit Trottinett oder Velo zur Schule kommen.

Zuletzt sahen sich Schulleitung, Hauswartung und Bauverwaltung deshalb zum Handeln gezwungen und beantragten beim Gemeinderat eine Änderung der Strassensignalisation. Im Herbst wurden mehrere Halteverbotstafeln aufgestellt. Parallel dazu entstanden neben den Lehrerparkplätzen vor dem Schulhaus Mühlematten fünf neue Parkfelder. Davor die Tafel mit dem «Kiss and Ride»-Hinweis, die den Chauffeurinnen und Chauffeuren signalisieren soll: Hier darf der Nachwuchs ein- und ausgeladen werden.

Doch funktioniert es auch?

Marco Veil, Chef Regionalpolizei Wohlen. ZVG.

Gemeinderat René Schmidli, der das Ressort Bildung betreut, sieht die Zeit noch nicht reif für ein Zwischenfazit: «Dafür ist es noch zu früh», sagt er am Telefon, auf Ende Jahr vertröstend.

Noch am Anfang ihres Wirkens steht auch die Regionalpolizei Wohlen, die die Situation vor Ort regelmässig kontrollieren soll: Bisher habe sein Team mehrmals einen Augenschein genommen, sagt Chef Marco Veil. «In den nächsten Tagen werden wir die Präsenz steigern und wenn nötig auch Bussen verteilen.»

Viele Ausnahmen, die zu einem vollen Parkplatz führen

Zu einer akut gefährlichen Situation für andere Kinder kommt es beim Augenschein an einem Freitagmorgen in Villmergen nicht. Mehrmals passieren jedoch Missverständnisse. Etwa bei jener Lenkerin, die direkt vor dem Fussgängerstreifen hält, einen Knaben aussteigen lässt, den Wagen sofort wieder in Bewegung setzen will - und doch wieder bremst, zumal das Kind Vortritt hat.

Andere Lenkerinnen und Lenker laden ihre Kinder ebenfalls just vor dem Schulhaus aus - und nützen den «Kiss and Ride»-Parkplatz vorab für ein Wendemanöver. Eine Handvoll Autos hält zudem auf einem der Lehrerparkplätze, die an die «Kiss and Ride»-Zone angrenzen. Insgesamt werden die neuen Parkplätze an jenem Morgen eher bescheiden benützt.

Manche Eltern halten lieber direkt vor der Schule, statt die vorgesehenen Parkplätze zu benützen (rechts, beim schwarzen Auto). Livia Häberling

Anders präsentiert sich die Lage vor dem Mittag. Kurz nach halb zwölf sind es sechs oder sieben Autos, die auf den «Kiss and Ride»-Parkplätzen und auf dem angrenzenden Kiesplatz stehen. Die meisten bekräftigen, dass der Bring- und Holservice bei ihnen nicht die Norm sei: Eine Frau erzählt, wenn ihr Enkel am Freitag bei ihr esse, hole sie ihn ab. Den Kilometer, den der Drittklässler sonst mit dem Velo zurücklegen müsste, hält sie zwar für machbar, aber topografisch auch für etwas steil. Es seien Bedenken «einer Grossmutter, die ihren Enkel verwöhnt», räumt sie freimütig ein.

Eine weitere Grossmutter wartet auf ihr Enkelkind, das zurzeit nach der Schule eine Therapie besuchen müsse und von ihr gefahren werde. Eine Mutter holt ihren Sohn, der im Sommer die Diagnose Epilepsie erhalten habe und deshalb momentan nicht Velofahren dürfe. Zuvor habe er den Schulweg alleine bewältigt, erzählt die Frau.

Nur ein Vater sieht im elterlichen Taxiservice keinerlei Probleme. Er brauche keinen Grund, um seinen Sohn von der Schule abzuholen. Wenn er Zeit habe, mache er ihm diesen Gefallen:

«Er freut sich, wenn er nicht Velo fahren muss.»

Vor allem bei Regen. Der Vater moniert, fünf Hol- und Bringparkplätze würden nicht ausreichen, es brauche weitere Parkfelder.

Neben jenen Autos, die frühzeitig auf dem Parkplatz warten, gibt es auch kurz vor dem Mittag vereinzelte, die direkt auf der Strasse anhalten.

Ein Auto blockiert die Strasse, das folgende setzt zum Überholmanöver an. Livia Häberling

Bergdietikon: 42 Parkplätze sollten Situation entschärfen

Auch die Gemeinde Bergdietikon sah sich vor ihrem Primarschulhaus in der Vergangenheit teils mit prekären Zuständen konfrontiert. Nicht nur von gefährlichen Rangiermanövern war die Rede, es war unter den Eltern sogar vereinzelt zu Auffahrunfällen gekommen.

Dann schien im Frühling 2021 eine Lösung in Sicht: Zur neuen Turnhalle, die die Gemeinde im selben Jahr einweihte, gehörte eine Mindestanzahl Parkplätze. Direkt neben der Schulanlage war allerdings nicht genug Platz vorhanden, deshalb baute die Gemeinde den Parkplatz auf einer Parzelle, die zu Fuss ein paar Minuten entfernt liegt. Diese 42 neu geschaffenen Parkplätze wurden zugleich als «Kiss and Ride»-Zone gekennzeichnet.

In einer Mitteilung im Frühling 2021 zeigte sich die Gemeinde von der neuen Lösung überzeugt. Der Parkplatz er­mögliche es den Eltern, die Kinder in die Nähe der Schule zu bringen, zugleich könnten diese das letzte Stück gefahrlos alleine zurücklegen. Parkplatz und Schule liegen auf dem selben Areal.

Eltern fahren weiterhin lieber vors Schulhaus

Was sich in der Theorie vielversprechend anhörte, ist in der Realität gescheitert. Zwar gebe es vor dem Schulhaus weniger Verkehr, erklärt Gemeinderätin Françoise Oklé, die das Ressort Bildung verantwortet. Allerdings nicht wegen den Eltern: Diese würden ihre Kinder unverändert vor das Schulhaus karren. «Die ‹Kiss and Ride›-Zone wird vereinzelt genutzt, aber leider nicht im grossen Stil.»

Françoise Oklé, Gemeinderätin in Bergdietikon. Severin Bigler

Dass sich die Situation dennoch entspannt habe, liege daran, dass der neue Parkplatz von anderen Personen genutzt werde. Von Lehrerinnen und Lehrern etwa oder von Leuten, die das nah gelegene Gemeindehaus aufsuchten. Damit sei ein Teilziel erreicht, sagt Oklé, wenn auch nicht so, wie man das ursprünglich geplant habe.

Der Taxiservice der Eltern: Er dürfte nicht nur Bergdietikon oder Villmergen, sondern zahlreiche weitere Aargauer Gemeinden auch in Zukunft beschäftigen.

1 Kommentar Alex Schneider vor 34 Minuten Helikopter-Eltern: In manchen Situationen ganz nützlichJene, welche sich über die "Helikopter-Eltern" mokieren, sollten einmal einen Tag auf einer Kinder-Spitalnotfallstation verbringen. Unglaublich der Einfallsreichtum der Kinder, einen Unfall zu produzieren! Wenn Kleinkinder unbeaufsichtigt auf die Strasse rennen, ins Wasser fallen oder aus grosser Höhe abstürzen, bringt dem Kind das Lernen, sich in einem Gefahrenumfeld zu bewegen, relativ wenig. Das mangelnde Gefahrenbewusstsein und die Selbstvergessenheit gehören zur Kindheit. Alle Kommentare anzeigen