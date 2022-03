EVP-Grossrat: Kein Verständs für Selenski-Kritik von Gautschy

Eklat auf Linkedin EVP-Grossrat Lutz Fischer-Lamprecht zur Selenski-Kritik von FDP-Politikerin Renate Gautschy: «Dafür bist du doch eigentlich zu intelligent» Die ehemalige Grossrätin und aktuelle Frau Gemeindeammann von Gontenschwil äussert sich in sozialen Netzwerken kritisch zur Rolle des Westens und des ukrainischen Präsidenten im Krieg. FDP-Richter Meier-Mazzucato kostete das den Job – EVP-Grossrat Lutz Fischer Lamprecht hat kein Verständnis für Gautschys Beiträge. Eva Berger Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Renate Gautschy, Gemeindeammann von Gontenschwil und ehemalige, langjährige Grossrätin der FDP. Michael Wuertenberg

Am Donnerstagnachmittag beendete Giorgio Meier-Mazzucato seine Karriere als Bezirksrichter in Aarau. Am Abend teilte die FDP-Bezirkspartei mit, dass er seinen sofortigen Rücktritt eingereicht hat, ebenso werde er aus der FDP austreten. Der Richter hatte im sozialen Netzwerk Linkedin den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski als Massenmörder und Vasallen des Westens bezeichnet. Seine Partei distanzierte sich von den Äusserungen, Meier-Mazzucatos Rücktritt war die Konsequenz.

Für die FDP ist das Thema damit aber noch nicht ausgestanden. Denn Renate Gautschy, Frau Gemeindeammann von Gontenschwil und ehemalige, langjährige Grossrätin, äusserte sich auf Linkedin ähnlich wie der zurückgetretene Richter. Zwar in der Wortwahl zurückhaltender als Meier-Mazzucato, inhaltlich aber in die gleiche Richtung. Und sehr fleissig.

Putin müsse als wild gemachter Aggressor in die Schranken gewiesen werden, Selenski aber als Handlanger und Provokateur ebenso, schrieb Gautschy unter anderem vor einer Woche. Am Donnerstag versah sie einen Beitrag, der einen orchestrierten Angriff auf die Meinungsäusserungsfreiheit im Fall von Meier-Mazzucato ausmachte, mit einem «gefällt mir». Zu einer Karikatur, die Putin mit abgesägten Hosen darstellte, bat sie weiter um eine ebensolche Analyse über Selenski, «als Handlanger vom Westen».

EVP-Grossrat Lutz Fischer-Lamprecht ist verwundert und erschrocken

Auf den letztgenannten Beitrag antwortete Lutz Fischer-Lamprecht, Grossrat der EVP und aktueller Einwohnerratspräsident von Wettingen. Eine «klassische Täter-Opfer-Umkehr» machte er in Gautschys Post aus und appellierte an die FDP-Politikerin: «Dafür bist du doch eigentlich zu intelligent!»

Lutz Fischer-Lamprecht, Grossrat EVP. Alexander Wagner

«Ich war über die Äusserungen von Renate Gautschy verwundert und finde sie erschreckend», sagt Fischer-Lamprecht auf Nachfrage der AZ. Er hat kurz nach Beginn des Krieges eine Protestaktion lanciert; die Gewalt in der Ukraine beschäftigt den 54-Jährigen, auch wegen persönlicher Betroffenheit, stark. Fischer-Lamprecht fehlt das Verständnis für Aussagen komplett, die den Aggressor Russland mit dem Angegriffenen, der Ukraine, gleichsetzen. Er sagt:

«Die Propaganda Putins zielt seit Jahren darauf ab, den Westen auseinanderzubringen. Bei manchen funktioniert es offensichtlich, so traurig das ist.»

Ein Erklärungsversuch Fischer Lamprechts für diese Haltungen liegt in den alternativen Medien. «Während der Coronapandemie haben sich Kritiker ihre Informationen auf denselben Plattformen geholt, die heute den ‹Putin-Versteher-Kurs› fahren», beobachtet er. «Die herkömmlichen Medien werden gleichzeitig kritisiert oder ignoriert. Anders kann ich es mir nicht erklären.»

Keine Stellungnahme von Renate Gautschy

Tatsächlich hatte sich auch Renate Gautschy in den letzten zwei Jahren zu Coronamassnahmen häufig kontrovers in den sozialen Medien geäussert. Und am Freitagmorgen schrieb sie zum AZ-Artikel über Meier-Mazzucato, der auch ihre Äusserung thematisierte: «Die Lügen und Verdrehungen der Medien kennen keine Grenzen mehr.» Es sei ihr nur um die freie Meinungsäusserung gegangen, hielt Gautschy fest.

Gegenüber der AZ möchte Renate Gautschy jedoch keine Stellung nehmen, wie sie auf Anfrage mitteilt. FDP-Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth sagte bereits am Donnerstag, dass zu den Äusserungen Gautschys auf Linkedin Gespräche mit der Bezirks- und Ortspartei stattfänden. Deren Ergebnis sei noch offen.

Kampf gegen Demokratie und Freiheit

Die in diesem Jahr 68-jährige Renate Gautschy ist seit 22 Jahren im Gemeinderat von Gontenschwil, 19 Jahre davon als Gemeindeammann. Von 2005 bis 2020 sass die FDP-Politikerin im Grossen Rat. Erst vor einem Jahr trat sie nach elf Jahren als Präsidentin der Aargauer Gemeindeammänner-Vereinigung zurück.

Fischer-Lamprecht gibt derweil zu bedenken: Es gehe Putin nicht nur um die Ukraine, sondern um seinen Kampf gegen Demokratie und Freiheit. Gebe der Westen nach, könnten als Nächstes die baltischen Staaten oder Polen denselben Horror erfahren. «Es tönt vielleicht pathetisch, aber es stimmt: Die Ukrainer kämpfen auch für unsere Freiheit», so Pfarrer Fischer-Lamprecht.

