Im Aargau ist man mit 100'000 Franken schon ein Topverdiener

Einkommen Im Aargau ist man mit einem Jahres-Einkommen von 130'000 Franken schon reich – in Zug noch lange nicht Was heisst reich? Je nach Kanton fällt die Antwort unterschiedlich aus, zeigen Zahlen des Instituts für Wirtschaftspolitik. Im Aargau kommen 20 Prozent der Bevölkerung für 60 Prozent der Steuereinnahmen auf – ein Fünftel zahlt gar keine Steuern. Jocelyn Daloz und Zoe Gwerder 1 Kommentar 07.12.2022, 05.00 Uhr

Wenn Ihr Haushalt mehr als 131'000 Franken verdient, gehören Sie zu den Top-Zehn-Prozent-Verdiener im Kanton Aargau. Das zeigen die neusten Daten des «Swiss Inequality Database». Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern berichtet regelmässig darüber, wie sich die Einkommensschwellen der Steuerpflichtigen in der Schweiz entwickeln, welche Einkommensgruppen welchen Anteil der Steuersumme zahlen.

Datenbank der Ungleichheit Die «Swiss Inequality Database» (SID, übersetzt: Schweizer Datenbank der Ungleichheit) zeigt die Entwicklung der Einkommensungleichheit in verschiedenen Grafiken. Sie wurde vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern entwickelt und basiert auf Steuerdaten aus allen Kantonen. Die Datenbank ist öffentlich zugänglich unter www.iwp.swiss/sid/. (avd)

So vereint zum Beispiel der obere Fünftel der Steuerzahler in der Schweiz rund 50 Prozent des Gesamteinkommens auf sich. Im Aargau liegt die Zahl leicht tiefer, bei 44,79 Prozent.

Dass die Aargauer Daten nahe am nationalen Durchschnitt liegen, hat gute Gründe. «Der Aargau ist ein bevölkerungsreicher Kanton, deshalb verhält er sich relativ ähnlich wie die Gesamtschweiz», sagt Melanie Häner, Ökonomin beim Institut für Wirtschaftspolitik. Der Aargau sei vergleichbar mit Luzern, Fribourg oder St.Gallen.

Wo weicht der Aargau vom nationalen Durchschnitt ab?

Betrachtet man hingegen die Top-Zehn-Prozent der Einkommen, fällt auf: Der Aargau hat vergleichsweise wenig Spitzenverdienende. Um zu den Zehn-Prozent-Bestverdienenden zu gehören, muss man im Aargau rund 130'000 Franken Einkommen versteuern. Zum Vergleich: In Zug liegt diese Einkommensschwelle bei knapp 200'000 Franken. Die Zahlen gehen je höher, desto weiter auseinander: Unter den 0,1 Prozent der reichsten Aargauer fallen jene, die mehr als 730'000 Franken verdienen. In Zug muss man dafür mehr als fünfmal so viel verdienen (3'727'415 Franken).

Melanie Häner, Ökonomin beim Institut für Wirtschaftspolitik in Luzern. zvg

Melanie Häner weist dabei vor allem auch auf die Einkommenskonzentration hin, sprich, wie viel Geld die Reichsten im Vergleich zum Rest der Bevölkerung besitzen: «Bereits vor Steuern ist die Einkommenskonzentration etwas unterdurchschnittlich im Vergleich zum Rest der Schweiz: Die Top-Zehn-Prozent besitzen im Aargau 28,6 Prozent des Gesamtvermögens. In der Schweiz sind es 34,58 Prozent.»

Die Ungleichheit ist im Aargau kleiner

Das heisst, dass im Aargau die Ungleichheit etwas kleiner ist. Es gibt hier auch unterdurchschnittlich wenig Menschen, die keine direkte Bundessteuer zahlen. 22,2 Prozent der Steuerpflichtigen sind es im Aargau, schweizweit liegt die Prozentzahl höher, bei 26,5.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Allerdings analysiert das Team des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik bloss die Zahlen der eidgenössischen Steuerstatistik, nicht die Treiber hinter diesen Zahlen. Ökonomin Melanie Häner wagt jedoch eine Analyse: «Für die Einkommenskonzentration in einem Kanton gibt es einen Mix verschiedener Erklärungsgründe. Nehmen Sie den Kanton Zug als Beispiel: Die Steuerstrategie zieht hohe Einkommen von anderen Kantonen oder aus dem Ausland an. Andererseits ist Zug ein innovativer Wirtschaftsstandort, der generell Menschen mit hohen Einkommen anzieht.»

Ungleichheit ist in der Schweiz stabil und tief

Häner hebt allerdings hervor, dass die Ungleichheit in der Schweiz im Gegensatz zu andern westlichen Ländern überraschend gering bleibt. In den angelsächsischen Ländern zeigt sich beispielsweise, dass die Schere zwischen Arm und Reich seit den 80er-Jahren immer weiter auseinandergeht.

In der Schweiz bleibt diese Schere relativ klein und ist seit Jahrzehnten stabil. «Selbst Krisen wie die Immobilienkrise der 90er-Jahren oder die Finanzkrise von 2008 haben die Daten kaum verändert», sagt Häner. Gemäss der Forscherin ist die Einkommensverteilung bereits vor der Umverteilung durch Steuern sehr gut. Das habe die Schweiz dem flexiblen Arbeitsmarkt und dem dualen Bildungssystem zu verdanken. Als Folge dieser zwei Faktoren blieb die Arbeitslosigkeit stets tief.

1 Kommentar Alex Schneider vor 27 Minuten „Wie die Ungleichheit unter Berücksichtigung von Vermögen steigt: Evidenz aus Luzerner Steuerdaten.Einkommen aus Arbeit und Kapitalbesitz ist nicht die einzige finanzielle Ressource, die den Haushalten zur Verfügung steht. Das materielle Wohlergehen der Menschen hängt auch von ihren Vermögen ab. Sie können ihr finanzielles Vermögen zur Finanzierung ihres Konsums verwenden und darüber hinaus Sachwerte wie Wohneigentum beleihen. Ein kombiniertes Maß für Einkommen und Vermögen würde es daher ermöglichen, die Ungleichheit der Konsummöglichkeiten umfassender zu bewerten als nur auf der Grundlage des Einkommens. Zwar gibt es eine wachsende Literatur über Vermögensungleichheit. Jedoch wissen wir immer noch viel weniger über die Vermögensverteilung als über die Einkommensverteilung. Kenntnisse über die gemeinsame Verteilung von Einkommen und Vermögen sind zudem kaum vorhanden. Wie verändert sich unsere Einschätzung der Ungleichheit also, wenn Einkommen und Vermögen gleichzeitig berücksichtigt werden?Unsere Auswertung von Steuerdaten aus dem Kanton Luzern hat gezeigt, dass die Konsummöglichkeiten von Haushalten ungleicher verteilt sind, wenn sie nicht nur mit den herkömmlichen Einkommen, sondern auch mit den Vermögen gemessen werden. Treiber der grösseren Ungleichheit ist weniger die positive Abhängigkeit von Einkommen und Vermögen als die Konzentration der Vermögen.“ (D. Gallusser, M. Krapf in Ökonomenstimme vom 18.11.2019) Alle Kommentare anzeigen