Immobilien Nach Gerichtsurteil: Regierung will den Eigenmietwert im Aargau auf 62 Prozent erhöhen Aufgrund eines Gerichtsurteils muss der Kanton Aargau seine Eigenmietwertbesteuerung anpassen und die Gebäude neu schätzen lassen. Das bringt Kanton und Gemeinden Mehreinnahmen von 134 Millionen Franken, die allerdings wieder an die Bevölkerung zurückfliessen sollen. Mathias Küng 1 Kommentar 28.10.2022, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Baustelle eines Einfamilienhauses. Wenn es selbst bewohnt wird, wird ein Eigenmietwert fällig. Hanspeter Bärtschi/SZ

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat die Botschaft zum Schätzungswesen für den Gebäudebereich überwiesen. Das bringt auch für die Eigenmietwertbesteuerung Änderungen. Ausgelöst worden ist diese Vorlage durch ein Verwaltungsgerichtsurteil vom September 2020.

Das Gericht hat damals aufgrund eines vom Mieterverband angestrengten Verfahrens den Kanton verpflichtet, die Eigenmietwertbesteuerung anzupassen. Weil sich die Steuerwerte auf die Wertbasis von 1998 beziehen, besteht deshalb auch bei den Vermögensteuerwerten aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben Handlungsbedarf, wie der Regierungsrat mitteilt. Die heutige Praxis stehe im Widerspruch zum Steuerharmonisierungsgesetz und sei somit bundesrechtswidrig.

Regierungsrat zu Eigenmietwert: Zusätzliche Sicherheitsmarge nötig

Ursprünglich wollte der Regierungsrat wie bisher mit dem minimal möglichen Eigenmietwert von 60 Prozent arbeiten. Dies sah er auch in einer Anhörungsvorlage so vor. Aufgrund der Anhörungsresultate sei dieser Wert jedoch «leicht angepasst» worden, und zwar auf 62 Prozent.

Es sei eine zusätzliche Sicherheitsmarge einzubauen, die dazu beitrage, dass die bundesgerichtliche Vorgabe beim vorgesehenen fünfjährigen Neubewertungsrhythmus auch bei allfällig steigenden Mietpreisen (gemäss Rechtsprechung in jedem einzelnen Fall) eingehalten werden kann, begründet dies der Regierungsrat in der Botschaft an den Grossen Rat.

Diese Änderung ausgelöst haben augenscheinlich die Gerichte. Sie hatten in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, der Grenzwert müsse wohl über 60 Prozent angesetzt werden. Denn bei einem fünfjährigen Neubewertungsrhythmus sei bei steigenden Marktwerten absehbar, dass die 60-Prozent-Grenze (auch im Durchschnitt) vor Ablauf von fünf Jahren unterschritten werden könnte.

Deshalb will die Regierung den Eigenmietwert neu auf 62 Prozent der Marktmiete festlegen, «um die Einhaltung dieser bundesgerichtlich vorgegebenen Marktmiete von 60 Prozent, wie rechtlich gefordert, jährlich erfüllen zu können».

Finanzdirektor Markus Dieth: «Der Kanton Aargau hat bei der Gesetzesrevision im Schätzungswesen keinen Handlungsspielraum. Die Eigenmietwerte müssen bezüglich Verhältnis zum Marktmietwert dem Verfassungs- und Bundesrecht sowie der höchstrichterlichen Rechtsprechung entsprechen.

Mit der vorgesehenen Anpassung des Eigenmietwerts auf 62 Prozent setzt der Kanton Aargau die vom Verwaltungsgericht geforderten, gesetzlichen Mindestanforderungen um und erfüllt Bundesrecht sowie die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts.»

Der Eigenmietwert soll neu auf 62 Prozent festgesetzt werden, um sicher zu sein, dass die Gesetzesvorgaben eingehalten werden. Könnte man stattdessen nicht die Schätzungen in kürzeren Abständen durchführen? So die Frage dazu an den Finanzdirektor. Verschiedene Alternativen seien geprüft worden, antwortet Dieth.

Mit dem Fünfjahresturnus sei «gewährleistet, dass nachhaltige Wertveränderungen auf dem Immobilienmarkt bei der Festlegung der Vermögenssteuerwerte und Eigenmietwerte die nötige Marktnähe aufweisen». Bei einem Fünfjahresturnus werde «die geringe Wahrscheinlichkeit, dass bei steigenden Mietzinsen der Eigenmietwert von 62 auf unter 60 Prozent fallen könnte, nochmals reduziert».

Frage einer Härtefallregelung: Regierungsrat hat hier keinen Spielraum

Aber läge da dafür dann eine Härtefallregelung für finanziell schlecht dastehende Rentnerinnen und Rentner drin, die bei 60 Prozent nicht realisierbar wäre? Darauf verweist Markus Dieth auf ein Bundesgerichtsurteil vom 4. August 2022. Es habe festgehalten, dass es für Hausbesitzer mit geringen Einkommen beim Eigenmietwert keine Sonderbehandlung geben dürfe. Also auch unter dem Aspekt des «Härtefalls» sei die Besteuerung eines Eigenmietwerts von weniger als 60 Prozent nicht zulässig.

Die Gerichte hätten in der Anhörung überdies festgehalten, dass das Aargauer Steuergesetz bereits eine allgemeine Härtefallregelung kenne. Dieth: «Eine darüber hinaus gehende, auf die Eigenmietwertbesteuerung beschränkte Härtefallregelung lässt sich verfassungsrechtlich unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen nicht rechtfertigen. Der Regierungsrat hat hier keinen Spielraum.»

Von der Rechtsprechung werde verlangt, dass der Eigenmietwert nicht weniger als 60 Prozent der Marktmietwerte betragen darf und diese Untergrenze (gemäss Rechtsprechung in jedem einzelnen Fall) einzuhalten ist: «Mit der Festlegung auf 62 Prozent wird diese Untergrenze eingehalten.»

Mehreinnahmen von 134 Millionen Franken, sie sollen zurückfliessen

Diese Gesetzesrevision wird zu Mehreinnahmen bei den Gemeinden von 64 Millionen Franken und beim Kanton von 70 Millionen Franken führen. Dabei sind beim Kanton 56 Millionen auf die Erhöhung der Vermögenssteuerwerte und 14 Millionen Franken auf die Erhöhung der Eigenmietwerte zurückzuführen.

«Möglichkeiten, wie diese Mehreinnahmen den Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Aargau zurückgegeben werden können, hat der Regierungsrat im Planungsbericht Steuerstrategie 2022–2030 aufgezeigt. Dieser befindet sich zurzeit in der parlamentarischen Beratung», sagt der Aargauer Finanzdirektor dazu.

Schätzung im Fünf-Jahres-Rhythmus künftig ohne Objektbesichtigung

Die Gesetzesrevision sieht ein marktbezogenes Schätzungsmodell vor. Eine einfache, moderne und effiziente steuerliche Bewertung von Immobilien sieht vor, dass diese in einem Fünf-Jahres-Rhythmus regelmässig geschätzt werden. Damit entfällt laut Botschaft des Regierungsrats die bisherige Objektbesichtigung. Gleichzeitig werde die steuerliche Grundstücksbewertung vereinfacht und modernisiert.

Dies führt zur Frage, ob denn ohne Objektbesichtigung genug Daten vorliegen, etwa zur Bewertung von Umgebung, Aussicht oder Lärmbeeinträchtigung? Dazu sagt Markus Dieth, alle für die Bewertung erforderlichen wertrelevanten Eigenschaften einer Immobilie könnten ohne Objektbesichtigungen erhoben werden. Das neue Bewertungssystem sei effizient, genau und rechtskonform: «Es stützt sich auf statistische Auswertungen ab und liefert mit relevanten Objektparametern eine hohe Bewertungsgenauigkeit.»

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen