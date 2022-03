Das sagen Aargauer Hauseigentümer zur Eigenmietwertvorlage

Eigenmietwert Aargauer Hauseigentümer: «Die Vermieter werden die Mehrkosten ihren Mieterinnen und Mietern überwälzen» Aufgrund eines Gerichtsurteils müssen im Aargau die Eigenmietwerte angepasst werden. Dies und vor allem Neuschätzungen bringen Kanton und Gemeinden 120 Millionen Franken Mehreinnahmen. Was der Hauseigentümerverband dazu sagt. Mathias Küng 04.03.2022, 12.00 Uhr

Auf Eigenheimbesitzer kommen vorab aufgrund der kommenden Neuschätzung direkt Mehrkosten zu, auf Mieter indirekt. Hier Gebäude in Full-Reuenthal. Sandra Ardizzone

Die Kantonsregierung hat vor einer Woche eine Vorlage in die Anhörung gegeben, mit der sie ein Urteil des Verwaltungsgerichts zum Eigenmietwert umsetzen will. Das Gericht urteilte im September 2020, die aargauische Regelung sei bundesrechtswidrig. Nun ist eine Regelung in der Anhörung, die im Endeffekt für Kanton und Gemeinden Mehreinnahmen von je 60 Millionen Franken bringen und die Eigentümer im Durchschnitt mit rund 520 Franken belasten wird. Hauptsächlich stammen die Mehreinnahmen von einer ebenfalls nötigen Anpassung der Steuerwerte, da diese nicht mehr den aktuellen Verkehrswerten entsprechen.