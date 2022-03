«Earth Hour»: Diese Aargauer Gemeinden machen mit bei der Aktion

«EARTH HOUR» Für den Klimaschutz: In diesen Aargauer Gemeinden heisst es am Samstag für eine Stunde «Licht aus» Die Stadt Aarau schaltet am Samstag, 26. März 2022, für den Natur- und Klimaschutz erneut die Beleuchtung einiger Wahrzeichen aus. Im Rahmen der sogenannten «Earth Hour» soll dieses Jahr auch ein Zeichen für den gemeinsamen Frieden gesetzt werden. 23.03.2022, 11.31 Uhr

Aarau: Mehrere Wahrzeichen verschwinden in der Dunkelheit

In Tausenden von Städten auf dem ganzen Globus wird am kommenden Samstag während der «Earth Hour» die Beleuchtung bekannter Bauwerke für eine Stunde ausgesetzt. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr werden auch in der Stadt Aarau die Lichter an folgenden Wahrzeichen ausgeschaltet:

Obertorturm

Stadtmuseum

Stadtkirche

Eniwa-Kraftwerk

Holzmarkt (teilweise)

Durch die «Earth Hour» sollen Menschen weltweit auf den Natur- und Klimaschutz aufmerksam gemacht werden. Die symbolische Aktion soll auch die Aarauerinnen und Aarauer auffordern, ihren Beitrag zum Thema Klimaschutz zu leisten.

Die Stadt Aarau setzt sich seit Jahren für die Energie- und Klimapolitik ein. Weitere Informationen zur «Earth Hour» in Aarau finden Sie auf der Webseite der Stadt.

Bezirk Baden: Zahlreiche Gemeinden machen bei der Umwelt-Aktion mit

Auch Baden, Ennetbaden, Killwangen, Mellingen, Neuenhof und Wettingen schalten während der «Earth Hour» die öffentliche Beleuchtung aus, wie die Stadt Baden auf ihrer Webseite schreibt.

Mit der Aktion soll die Bevölkerung ermuntert werden, zusammen mit den Städten, Unternehmen und Privaten weltweit, für mehr Schutz für Klima und Biodiversität einzustehen.

Lenzburg: «Licht aus» in Altstadt und Schloss

Die Stadt Lenzburg will ebenfalls mit der weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die zunehmende Lichtverschmutzung lenken.

So löscht die Stadt am Samstagabend die Lichter von öffentlichen Gebäuden, der Strassenbeleuchtung in der Altstadt und des Schlosses. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Stadt.

Gipf-Oberfrick: Es wird dunkel auf den Strassen der Gemeinde

Auch in der Fricktaler Gemeinde Gipf-Oberfrick wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, in öffentlichen und privaten Räumen, innen und aussen, die Lichter als Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu löschen.

Auf Gemeindegebiet werden am Samstag zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die Strassenbeleuchtungen ausgeschaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite der Gemeinde.

Macht Ihre Gemeinde ebenfalls mit bei der diesjährigen «Earth Hour»? Schreiben Sie uns eine E-Mail auf online@chmedia.ch.