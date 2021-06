E-Cargovia - Rasantes Wachstum: Aargauer Anbieter von Elektro-Mietautos hat über tausend Kunden

Der Aargauer Elektro-Mietauto Anbieter «E-Cargovia» ist in den vergangenen Monaten rasant gewachsen. In etwas mehr als einem halben Jahr hat sich die Kundschaft fast verdoppelt. Auch in einem anderen Kanton fahren «E-Cargovia»-Autos.

Raphael Karpf 10.06.2021, 19.13 Uhr