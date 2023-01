Aargauer Bertschi Gruppe steigert Umsatz um 8 Prozent

Dürrenäsch Bertschi Gruppe steigert Umsatz und in China füllt das Unternehmen neu chemische Gefahrengüter für seinen Schifftransport ab Die Bertschi Gruppe konnte ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 8 Prozent steigern. Weiter nahm das Aargauer Unternehmen sein neues Chemie-Logistikzentrum in China in Betrieb. 31.01.2023, 10.08 Uhr

Tanks der Aargauer Logistikgruppe Bertschi mit chemischen Gefahrengütern auf einem Hochseeschiff. zvg

Die Bertschi Gruppe mit Hauptsitz in Dürrenäsch konnte ihre Verkäufe im Jahr 2022 um 8 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken steigern. Dies schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung vom Dienstag. Trotz der weltweit steigenden Inflation und einem starken Einbruch in der Produktion der chemischen Industrie Europas sei es dem Logistikunternehmen gelungen, das Jahr mit einem positiven Geschäftsergebnis zu beschliessen.