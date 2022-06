Bezirksgericht Laufenburg Drei Männer wegen Überfällen auf Tankstellenshops verurteilt – zwei werden des Landes verwiesen Zwei Kosovaren und einem Bosnier wurde vorgeworfen, an etlichen Überfällen, hauptsächlich auf Tankstellenshops, beteiligt gewesen zu sein. Im Prozess, der am Montag begann, wurde heute Donnerstag das Urteil verkündet. Dominic Kobelt 02.06.2022, 20.46 Uhr

Die Täter bedrohten Angestellte mit Schreckschusspistolen, die echten Waffen zum Verwechseln ähnlich sehen. (Symbolbild) MIXA

Am Montag begann die Verhandlung gegen drei Männer, die laut Anklage an mehreren Raubüberfällen auf Banken und Tankstellenshops beteiligt waren. Vor Gericht sassen zwei Kosovaren, beide Jahrgang 1992, und ein Bosnier (1983). Die Taten werden in den Anklageschriften geschildert – so etwa ein versuchter Überfall am 16. September 2019 in Frick.