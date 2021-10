Im Spital: Junglenker prallt zwischen Mägenwil und Wohlen in Baum

Dottikon Mit unbekannten Verletzungen im Spital: 25-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum In der Nacht auf Freitag prallte ein junger Autofahrer mit seinem Auto heftig gegen einen Baum. Der Lenker wurde mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. 08.10.2021, 09.57 Uhr

Der Selbstunfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 23 Uhr in Dottikon, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilt. In einem Renault Modus fuhr ein 25-jähriger Automobilist von Mägenwil kommend in Richtung Wohlen. Aus noch unbekannten Gründen verlor er auf der Wohlerstrasse die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam rechts von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum.