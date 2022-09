Achtjährige in Dottikon auf Zebrastreifen angefahren

Dottikon Achtjährige auf Fussgängerstreifen angefahren – Polizei sucht Zeugen In Dottikon stiess ein Auto mit einem Kind zusammen. Dieses wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht ein weiteres Auto, das indirekt beteiligt war. 02.09.2022, 11.11 Uhr

Ein achtjähriges Mädchen war am Donnerstagnachmittag zu Fuss in Dottikon unterwegs. Auf Höhe der Dorfbibliothek wollte sie die Bahnhofstrasse überqueren. Auf dieser Strasse fuhr gleichzeitig eine 62-jährige Lenkerin eines grauen Suzuki Swift, die allgemein in Richtung Villmergen unterwegs war.

Offenbar muss die Autofahrerin das Mädchen übersehen haben und stiess auf dem Fussgängerstreifen mit ihr zusammen. Nach ersten Angaben kam die Achtjährige mit leichten Verletzungen davon.

Eine Augenzeugin schilderte der Kantonspolizei, dass in Gegenrichtung – also in Richtung Zentrum - ein Auto vor dem Fussgängerstreifen angehalten hätte. Dieses war beim Eintreffen der Patrouille jedoch nicht mehr vor Ort. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062/886'88'88) sucht die unbekannte Person am Steuer des fraglichen Wagens. (phh)

