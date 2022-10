Holzheizwerk als AKW-Ersatz: Bürgerliche sagen Ja, VCS sagt Nein

Döttingen Holzheizwerk als AKW-Ersatz: Bürgerliche sind dafür, VCS sagt schlicht Nein Der Kanton führte eine Anhörung durch. Die Richtplananpassung für den Standort eines geplanten Holzheizwerks in Döttingen hat gute Chancen, aber das Holz soll per Bahn kommen. Das letzte Wort hat jetzt der Grosse Rat. Mathias Küng 4 Kommentare 13.10.2022, 18.24 Uhr

Visualisierung des geplanten Holzheizwerks in Döttingen. zvg

Ein Holzheizwerk im Industriequartier in Döttingen soll dereinst über das Fernwärmenetz der Refuna AG viele Stuben in Döttingen und elf umliegenden Gemeinden erwärmen. Ab dann nämlich, wenn das AKW Beznau altershalber vom Netz geht und keine Abwärme mehr liefert (vgl. Box). Der Kanton führte bis gestern in interessierten Kreisen eine Anhörung für eine Richtplananpassung für den Standort in Döttingen durch. Das letzte Wort dazu hat dann der Grosse Rat.