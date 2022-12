Direkte Demokratie Diese Aargauer Gemeinden waren die Abstimmungsgewinner in diesem Jahr Der Aargau verliert als Trendkanton selten eine Eidgenössische Abstimmung. Unter den 200 Gemeinden gab es aber auch dieses Jahr Gewinner und Verlierer. Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Elf Aargauer Gemeinden standen 2022 immer auf der Seite der Gewinnerinnen und Gewinner. Symbolbild: Andrea Tina Stalder

Elfmal ist das Stimmvolk in diesem Jahr zur Urne gerufen worden. Dabei hat der Kanton Aargau seinem Ruf als Trendkanton alle Ehre gemacht. Zehn der elf Abstimmungen gingen national gleich aus wie im Aargau. Nur die Abschaffung der Verrechnungssteuer hätten die Aargauerinnen und Aargauer im September mit 50,5 Prozent Ja befürwortet, während es schweizweit ein knappes Nein gab.

Siegserie unterbrochen

Die Abstimmung zur Verrechnungssteuer war die erste Niederlage für den Aargau seit geraumer Zeit. Im November 2020 hatte der Kanton die Konzernverantwortungs-Initiative abgelehnt, während die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung dafür war. Weil aber die Vorlage am Ständemehr scheiterte, stand der Aargau schliesslich doch auf der Seite der Sieger. Die letzte «richtige» Niederlage datiert aus dem Jahr 2017, als der Aargau das Gesetz zur Energiestrategie 2050 (Energiewende) ablehnte, die Schweiz es aber befürwortete.

Dass der Aargau als einer der Trendkantone des Landes gilt, weil er oft wie die Schweiz abstimmt, ist also keine Mär. In den Abstimmungen seit 2010 lag die Erfolgsquote bei 92,2 Prozent. Nur gerade bei neun der 117 Abstimmungen in dieser Zeit stimmte das Aargauer Stimmvolk anders als die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer. Eine geringfügig bessere Quote weisen lediglich fünf Kantone auf, allen voran Bern und Baselland, die noch drei Abstimmungen mehr gewannen als der Aargau (fast 95 Prozent Siegquote). Genf verlor in diesem Zeitraum jede vierte Abstimmung (Erfolgsquote von 75,9 Prozent), so viele wie kein anderer Stand.

Elf Gemeinden verloren nie

Der Kanton Aargau ist aber bekanntlich alles andere als homogen: Unter den 200 Aargauer Gemeinden hielten sich in diesem Jahr denn auch nur gerade elf schadlos und gewannen sämtliche Abstimmungen. Es sind hauptsächlich mittelgrosse städtische Gemeinden, die stets wie die Schweiz entschieden haben, zum Beispiel Zofingen, Brugg, Lenzburg, Suhr oder Bremgarten. Aber auch kleinere Gemeinden wie Biberstein oder Gipf-Oberfrick gehörten zu den Seriensiegern.

Daneben gibt es mit Sisseln aber auch eine Aargauer Gemeinde, die weniger als die Hälfte der Abstimmungen gewann. Bei sechs Abstimmungen entschieden die rund 1000 Stimmberechtigten anders als die Schweiz, bei fünf waren sie gleicher Meinung. Sisseln bildet nicht nur im Kanton das Schlusslicht, sondern liegt auch schweizweit am Tabellenende. Lediglich zwei Gemeinden haben noch häufiger verloren: Riemenstalden im Kanton Schwyz und Zwischbergen im Wallis errangen sogar nur je vier Siege.

Weitere zehn Aargauer Gemeinden mussten sechs Niederlagen hinnehmen. Eine solch grosse Spannweite zwischen Gewinner- und Verlierer-Gemeinden gibt es in keinem anderen Kanton.

Aarau, Baden und Wettingen als grösste Gemeinden im Kanton gewannen immer noch in der Mehrheit der Abstimmungen, aber sie mussten auch Niederlagen hinnehmen. Aarau verlor zweimal: Die Hauptstadt hat das Paket zur Unterstützung der Medien und auch die Massentierhaltungs-Initiative anders als die Schweiz befürwortet. Baden verlor einmal, als ihre Bevölkerung mehrheitlich für die Massentierhaltungs-Initiative war. Wettingen verlor ebenfalls einmal, weil dort die Abschaffung der Verrechnungssteuer eine Mehrheit fand.

Finden Sie heraus, wie viele Abstimmungen Ihre Gemeinde gewonnen und verloren hat. Für jede Gemeinden haben wir einen detaillierten Artikel mit allen Abstimmungsresultaten erstellt:

Längster Unterbruch seit über zehn Jahren Unüblich im Abstimmungsjahr 2022 war, dass es nur drei statt wie üblich vier Abstimmungssonntage gab. Der November-Termin fiel mangels abstimmungsreifer Vorlagen aus. Aus dem gleichen Grund wird auch im Frühjahr nicht abgestimmt, sodass die nächsten Abstimmungen auf nationaler Ebene erst am 18. Juni 2023 stattfinden. Fast ein Dreivierteljahr oder 266 Tage werden dann vergangen sein seit der letzten Abstimmung. Letztmals gab es vor gut zehn Jahre einen längeren Unterbruch zwischen zwei Abstimmungen, als zwischen Februar 2011 und März 2012 während 392 Tagen kein einziges Mal eidgenössisch abgestimmt wurde. Im Herbst 2011 wählte die Schweiz indes ein neues Parlament.

