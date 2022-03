Dioxinverdacht Schadstoffe aus der Kehrichtverbrennung: Nationalrat folgt Gabriela Suter und will Umweltbelastung abklären lassen Mitte Oktober 2021 zeigten Untersuchungen, dass die Dioxinbelastung der Böden in der Stadt Lausanne sehr hoch ist. Der giftige Schadstoff stammt aus einer früheren Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). Nun hat der Nationalrat einen Vorstoss von Gabriela Suter (SP, Aargau) überwiesen, der einen Bericht zu Belastungen rund um KVA verlangt. Fabian Hägler 18.03.2022, 17.14 Uhr

Vor zehn Jahren stieg aus der KVA Turgi violetter Rauch auf – das war ungefährlich, es wurden Jodtabletten verbrannt – nun soll der Bund die Umweltbelastung aus der Kehrichtverbrennung in einem Bericht aufzeigen. zvg

Im vergangenen Herbst rief der Kanton Waadt die Bevölkerung in einigen Stadtteilen von Lausanne auf, kein Gemüse mehr aus dem eigenen Garten zu konsumieren. Grund für die Warnung waren hohe Dioxinwerte, die in einigen Gebieten im Boden gemessen wurden. Der hochgiftige Schadstoff stammte aus einer inzwischen stillgelegten Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). Später zeigten Recherchen der AZ, dass auch bei der KVA Turgi der Prüfwert für die Dioxin-Belastung überschritten worden war.

Gabriela Suter, SP-Nationalrätin. Peter Klaunzer / Key

Vor diesem Hintergrund reichte die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter ein Postulat mit der Forderung ein, der Bundesrat solle zusammen mit den Kantonen «das Ausmass der Umweltbelastungen, die durch den Betrieb der Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) in den letzten 50 Jahren resultiert sind, umfassend aufarbeiten lassen».

Der Bundesrat zeigte sich bereit, «auf Grundlage der verfügbaren historischen Daten und Informationen einen Bericht auszuarbeiten, der die Situation bei aktuellen und ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) analysiert und Empfehlungen formuliert.» Dabei sollen die Betreiber der Anlagen und die kantonalen Fachstellen einbezogen werden.

Martina Bircher (SVP) stellt Nutzen des KVA-Berichts in Frage

Gegen das Postulat stellte sich mit SVP-Nationalrätin Martina Bircher eine Aargauer Vertreterin, die in Aarburg wohnt – also in der Nachbargemeinde von Oftringen, wo eine KVA steht. Bircher sagte, rückblickend herauszufinden, welche Emissionen in den verschiedenen Betriebsphasen überwacht oder eben nicht überwacht wurden, sei in der Praxis kaum möglich. Sie betonte weiter, die Kehrichtverbrennung sei Sache der Gemeinden und Kantone.

Martina Bircher, SVP-Nationalrätin. Peter Klaunzer/Key

Daher sei fraglich, was mit allfälligen Empfehlungen aus dem Bericht passieren solle. Bircher sagte: «Kantone und Gemeinden nehmen ihre Aufgabe schon wahr. Sie wissen, wo welche Kehrichtverbrennungsanlagen stehen und wo es aufgrund des Alters gewisse Risiken gibt.» Das gelte auch für die Betreiber von Kehrichtverbrennungsanlagen, hielt Bircher fest und empfahl Suters Vorstoss zur Ablehnung.

Sommaruga sieht Bericht als Ergänzung zu Untersuchungen der Kantone

Bundesrätin Simonetta Sommaruga betonte, ein solcher Bericht könne die Untersuchungen vor Ort nicht ersetzen. «Um Gewissheit über die tatsächlichen Belastungen zu erlangen, müssen die Kantone in der Umgebung der KVA Bodenanalysen vornehmen». Viele von ihnen hätten mit diesen Arbeiten bereits begonnen, sagte die Umweltministerin weiter. Der Kanton Aargau hatte Mitte November 2021 angekündigt, die Böden rund um die Anlagen in Buchs, Oftringen und Turgi auf Dioxin zu untersuchen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Peter Klaunzer / Key

Bundesrätin Sommaruga sagte, Ziel des Berichtes müsse es sein, «diese Arbeiten zu unterstützen und in enger Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Betreibern für eine umfassende Klärung der Situation zu sorgen». Es gebe bei diesem Thema durchaus ein Interesse, mehr Informationen zu bekommen, hielt die Umweltministerin fest. «Denn irgendwann wird sich auch die Frage der Verantwortlichkeiten und der Haftpflicht stellen.» Der Nationalrat überwies den Vorstoss von Gabriela Suter schliesslich relativ klar mit 108 zu 72 Stimmen.

Dioxin aus Kehrichtverbrennungsanlagen wird auch der Sitzung des Aargauer Kantonsparlaments am kommenden Dienstag ein Thema sein. Auf der Traktandenliste steht eine Interpellation von SP-Grossrat Martin Brügger, die sich mit der Schadstoffbelastung rund um die KVA Buchs befasst. Brügger will die Antwort der Regierung nicht wie üblich zur Kenntnis nehmen und in höchstens drei Minuten kommentieren, sondern eine Diskussion über das Thema im Parlament beantragen.