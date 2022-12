Digitalportal von Kanton und Gemeinden: Auftrag falsch vergeben

Digitalisierung Verwaltungsgericht: Aargauer Smart Service Portal muss Auftrag für Software neu ausschreiben Seit Ende März 2022 können Dienstleistungen von Kanton und Gemeinden auf dem neuen Smart Service Portal genutzt werden. Heute sind es rund 470 Angebote, derzeit läuft eine Kampagne, um das Portal bekannt zu machen. Doch gemäss Verwaltungsgericht ist bei der Softwarebeschaffung nicht alles korrekt abgelaufen. Anes Filan 05.12.2022, 17.02 Uhr

Regierungsrat Markus Dieth bei der Präsentation des Smart Service Portals im März 2022. Dominic Kobelt

Bis im nächsten Jahr sollen 80 Prozent der Dienstleistungen, die Kanton und Gemeinden anbieten, digital verfügbar sein. Das war das Ziel, als Ende März dieses Jahres das Smart Service Portal des Kantons lanciert wurde.

Mittlerweile können rund 470 Services online abgewickelt werden. Dazu soll ein Reservationssystem kommen, womit man von zu Hause aus unter anderem Termine bei Behörden buchen kann. Die Software für das System wurde von der Firma Fit4Digital bestellt.

Bei der Beschaffung der Software lief aber nicht alles so, wie es sollte, hält das Aargauer Verwaltungsgericht in einem Urteil fest. «Fit4Digital» hat den Auftrag nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern freihändig vergeben. Die Firma war sich dessen aber nicht bewusst und behauptet nachträglich, dass der Auftragswert nicht über 150'000 Franken liege und der Auftrag freihändig vergeben werden durfte.

Neue Daten sollen zeigen, dass alles rechtmässig abgelaufen sei

Das Gericht argumentiert wiederum, dass der Auftragswert die genannten 150'000 Franken bei weitem überschreite und dass der Zuschlag für die Lieferung der Software zurückgezogen werden müsse.

Wie das «SRF-Regionaljournal» berichtet, wehrt sich «Fit4Digital» jetzt gegen das Urteil. Man wolle mit neuen Daten zeigen, dass bei der Vergabe des Auftrags alles in Ordnung war, und den Auftrag neu vergeben.

Das Departement Finanzen und Ressourcen schreibt auf Anfrage, dass die Vergabe «nichts mit dem Kanton zu tun» habe, da es sich um eine Fachanwendung für Gemeinden handle. Gérald Strub, kommunaler Beauftragter für E-Government der Gemeindepersonal-Fachverbände und FDP-Grossrat, will sich auf Anfrage nicht zum Urteil äussern.

Kanton lanciert Kampagne: Digitalportal soll bekannter werden

Mit einer Kampagne im Dezember weisen Kanton und Gemeinden die Bevölkerung auf die Vorzüge des Portals und der digitalen Services hin und zeigen: «Gemeinden und Kanton kennen keine Betriebszeiten, sie sind jetzt auch ausserhalb der Schalteröffnungszeiten für Sie da.»

Regierungsrat Markus Dieth hält in einer Mitteilung des Kantons fest: «Mit dem vom Kanton und von den Gemeinden lancierten Smart Service Portal hat die Reise in die digitale Zukunft weiter Fahrt aufgenommen.» Das Angebot an digitalen Dienstleistungen werde laufend ausgebaut und optimiert, sodass in Zukunft ein grosser Teil der Verwaltungsleistungen digital über das Smart Service Portal bezogen werden könne.

Patrick Gosteli, Präsident der Aargauer Gemeindeammännervereinigung, wird in der Mitteilung so zitiert: «Ich bin stolz darauf, dass 85 Prozent aller Gemeinden im Kanton Aargau das Projekt unterstützen und die Einwohnerinnen und Einwohner das Smart Service Portal nutzen können.»

Smart Service Portal Das Smart Service Portal ist ein digitales Service- und Dienstleistungsportal. Es ermöglicht der Aargauer Bevölkerung, zeit- und ortsunabhängig Verwaltungsleistungen zu bestellen und zu verwalten. Weiter ist das Smart Service Portal eine Prozessmaschine, die Verwaltungsleistungen automatisiert abwickeln und die benötigten Daten aus unterschiedlichen Datenbanken verknüpfen kann.