Aargauer Grossrat Gérald Strub musste in Luzern Mandat abgeben

Digitalisierung Aargauer FDP-Grossrat Gérald Strub musste in Luzern sein Mandat abgeben – im Aargau nimmt er dieselbe Doppelrolle ein Nach heftiger Kritik hat der Verband Luzerner Gemeinden die Projektorganisation für ein Onlineportal von Kanton und Gemeinden überprüfen lassen. Das hatte personelle Konsequenzen. Im Aargau ist die Situation fast identisch, führt aber nicht zu Kritik. Dominic Kobelt 07.09.2022, 05.00 Uhr

Gérald Strub hat im Aargau und in Luzern Gemeinden bei der Digitalisierung beraten. Sandra Ardizzone

Im März hat der Aargau das «Smart Service Portal» vorgestellt. Bis im nächsten Jahr sollen 80 Prozent der Dienstleistungen, die Kanton und Gemeinden anbieten, digital verfügbar sein.

Im Kanton Luzern läuft ein sehr ähnliches Projekt. Gérald Strub hat in beiden Kantonen die Gemeinden bei der Digitalisierung beraten. In Luzern ist er in der kantonalen Fachstelle für E-Government vertreten. Als Unternehmer ist der Aargauer Grossrat, der 2019 für die FDP in den Regierungsrat wollte und auch Gemeindeammann von Boniswil war, im selben Gebiet tätig: Die Firma Strub & Partner ist Organisations- und Prozessberaterin für öffentliche Verwaltungen und Langzeitpflege-Einrichtungen.

In Luzern kam am Unternehmer deswegen die Kritik auf, er «trage zu viele Hüte». Darauf angesprochen, äusserte er im März gegenüber der AZ: «Ich sehe das nicht als Doppelrolle. Für unsere Aufgabe in den Gemeinden ist es zwingend, dass man gut vernetzt ist. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass unsere Lösung gut funktioniert.»

In Luzern sah man das offenbar anders, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet: Ende 2021 schickten die fünf einwohnerstärksten Gemeinden (K5) Luzern, Emmen, Kriens, Horw und Ebikon dicke Post an Finanzdirektor Reto Wyss. Unter anderem befürchteten sie bei der Rolle von Gérald Strub als Projektleiter beim Verband Luzerner Gemeinden (VLG) Interessenkonflikte. Es werde nicht immer klar, wer Leistungsentscheider und wer -bezüger sei. Die Gemeinden drohten, ihre Beiträge ans Serviceportal auf ein Sperrkonto zu überweisen, wenn die Mängel nicht behoben würden.

Strub musste sein Luzerner Mandat abgeben

Der VLG hat auf die Kritik reagiert und das Projekt extern überprüfen lassen. «Der Evaluationsbericht zeigt auf, dass zu wenig Rücksicht auf die Einbettung in das gemeinsame Vorhaben von Kanton und Gemeinden sowie auf die Leistungsfähigkeit des VLG genommen wurde», erklärt Markus Kronenberg, der beim VLG den Bereich Finanzen leitet, gegenüber der «Luzerner Zeitung».

Nun werde die Projektorganisation überarbeitet. Zudem sei rasch klar geworden, dass das Profil der externen Unterstützung des VLG ein anderes sein müsse als bisher. Schliesslich habe es teilweise am nötigen Vertrauen in die gesamte Projektorganisation gefehlt. Daher wurde das Mandat der Firma Strub & Partner nach Abschluss der Aufbauarbeiten per Ende Sommer aufgelöst. Das fachliche Know-how der Firma sei nie in Frage gestellt worden, betont Kronenberg.

Aargau schätzt die gute Vernetzung

Auch im Aargau räumt man ein, dass Strub «mehrere Hüte aufhabe». Roland Teuscher, Leiter Kommunikation beim Departement Finanzen und Ressourcen, betont aber die Vorteile einer guten Vernetzung und erklärt: «Die politische Steuerung von Smart Services Aargau ist paritätisch aus Mitgliedern des Kantons und Mitgliedern der Gemeindeammänner-Vereinigung und den Gemeindepersonalfachverbänden zusammengesetzt sowie einem Vertreter aus der Wirtschaft.» Weiter sagt Teuscher:

«Gérald Strub ist von den kommunalen Verbänden beauftragt und kann gemäss Organisationshandbuch alleine keine Entscheidungen fällen.»

Das operative Geschäft werde durch die Fachstelle Smart Services Aargau wahrgenommen. Gérald Strub ist also seitens der Gemeindepersonal-Fachverbände kommunaler Beauftragter für E-Gouvernement. Leiter der Fachstelle und Delegierter des Kantons ist dagegen Benno Kissling. «Die Fachstelle mit den beiden Delegierten legt für ihr Handeln gegenüber der politischen Steuerung Smart Services Aargau Rechenschaft ab», macht Teuscher klar.

Strub operiert auch auf Bundesebene

Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton Aargau funktioniere sehr gut und die Entscheidungskompetenzen seien klar geregelt. «Dank dem im Smart Service Portal gebündelten Know-how nimmt der Aargau im Bereich der Digitalisierung schweizweit einen Spitzenplatz ein und zählt zu den führenden Kantonen im Land», sagt Teuscher weiter.

Gérald Strub sei zudem kürzlich auf Bundesebene vom Schweizerischen Gemeindeverband in die Organisation Digitale Verwaltung Schweiz gewählt worden. Dass auch die Verwaltung auf Bundesebene Dienstleistungen auf dem gleichen digitalen Eingangstor anbieten könne, mache das Smart Service Portal zusätzlich attraktiv.

Teuscher sagt, mit dem Start des Projekts sei man sehr zufrieden und treibe diverse Projekte mit Nachdruck voran. Zurzeit machen beim Smart Service Portal 167 der 200 Aargauer Gemeinden mit.