Digital Days Aarau: Künstliche Intelligenz und Präventionstipps

Digital Days Aarau Sie nutzen täglich E-Banking? Dann sind sie unzuverlässig – und was Computer sonst noch über uns wissen Eine Brugger Firma zeigt auf, wie künstliche Intelligenz dabei hilft, Betrugsversuche zu unterbinden, ein Hacker lässt sich über die Schulter blicken, und die Kantonspolizei erklärt gängige Betrugsmaschen im Internet: All das gab es an den Aargauer Digital Days zu entdecken. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 15.09.2022, 15.46 Uhr

Simon Felix von Ateleris erläuterte, wie man mit künstlicher Intelligenz «Snakes» finden kann. Dominic Kobelt

Die Internetplattform Testingtime vermittelt Testpersonen – wenn ein Unternehmen beispielsweise 50 Aargauer Hobbyköche zu einem Produkt befragen möchte, dann vermittelt die Plattform genau diese Leute. Doch die Betreiber hatten ein Problem: Immer wieder kam es vor, dass einige der Personen, die sich für eine Studie oder eine Befragung angemeldet hatten, am eigentlichen Termin einfach nicht auftauchten. «Snakes» – Schlangen, nennen manche Experten diese unerwünschte Gruppe.

Um die Unzuverlässigen herauszufiltern, wurde zuerst ein psychologisches Verfahren angewandt, man fragte die möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa, ob sie es schlimm finden, wenn ihre Freunde zu spät zu einer Verabredung kommen.

Mit dem Honigdachs gegen lästige Schlangen

Doch Ateleris, eine Firma aus Brugg, hatte eine noch bessere Lösung parat: Künstliche Intelligenz. Weil manche der registrierten Benutzer bereits Hunderte von Fragen beantwortet hatten, liess man den Computer möglichst homogene Gruppen finden. Das nennt man «Machine Learning»: Der Computer findet aus historischen Daten selbstständig Regeln, um möglichst genau die «Snakes» zu identifizieren.

Weil es ein Tier gibt, das besonders gerne Schlangen frisst, heisst dieses Projekt «honey badger» – Honigdachs, erklärte Simon Felix, der an den Digital Days in Aarau die Arbeit von Ateleris erläuterte. Die Digital Days werden vom Kanton Aargau und der Stadt Aarau organisiert und widmen sich in diesem Jahr dem Thema Sicherheit.

Doch zurück zur künstlichen Intelligenz: Die Experten waren zumindest teilweise überrascht, als sie sahen, welche Fragen man den Benutzerinnen und Benutzern stellen muss, um die «Snakes» zu erkennen. Zuverlässig sind demnach Menschen, die Zigaretten und Alkohol meiden, es hassen, wenn andere Menschen unpünktlich sind, die WG-Mitbewohner und einen Universitätsabschluss haben. Dagegen sind Leute, die Onlinebanking am Computer oder Laptop nutzen, unzuverlässig, ganz besonders, wenn sie das täglich tun.

Letzteres Phänomen konnte Felix nicht erklären, «doch dass die Studenten als zuverlässige Gruppe gelten, liegt wohl daran, dass sie das Geld gebrauchen können und deshalb immer zu den Studien erschienen sind», vermutet er.

Computer erkennt abweichendes Verhalten

Doch die Firma setzt künstliche Intelligenz nicht nur ein, um Personengruppen zu identifizieren, sondern auch, um das Internet sicherer zu machen. Der Computer kann auf eine ähnliche Weise auch lernen, was bei einem Benutzer typisches Verhalten ist und wann es davon abweicht. Einerseits kann er eine Reisegeschwindigkeit erkennen, oder anders gesagt: Wenn sich derselbe Benutzer am Mittag in Aarau einloggt, zwei Stunden später in Deli, und am Abend wieder in Aarau, dann ist das ein Hinweis auf einen Missbrauch.

Zudem wird beim Login unter anderem erkannt, welche Sprache auf einem Computer eingestellt ist, welcher Browser benutzt wird oder zu welcher Urzeit der Login stattfindet, um Atypisches zu identifizieren. So kann die Software in rund 98 Prozent der Fälle erkennen, wenn ein unerlaubter Zugriff stattfindet.

Kantonspolizei klärt über Liebesbetrüger auf

Die Digital Days dauern noch bis am 18. September, nebst Onlinevorträgen findet in der Aeschbachhalle ein Grossteil der Workshops und Infoveranstaltungen statt, auch verschiedene Infostände kann man dort besuchen. Auch die Präventionsgruppe der Kantonspolizei Aargau ist dort vor Ort, am Dienstag informierte Andreas Conrad mit einem Vortrag über die gängigsten Betrugsmaschen.

Andreas Conrad von der Kantonspolizei Aargau gibt Präventionstipps. Dominic Kobelt

Schon mehrfach berichtete auch diese Zeitung über das Phänomen «Romance Scam»: Betrüger spielen ihren Opfern die grosse Liebe vor, um an Geld zu kommen. So lernte ein Murianer online eine Dame aus Frankreich kennen, die ihn dann besuchen wollte. Er bezahlte ihr das Zugticket, doch dann musste sie, kurz bevor sie bei ihm war, wegen eines familiären Notfalls zurückreisen, ohne dass er sie zu Gesicht bekommen hatte. Es war der erste Betrag, den er an sie überwiesen hatte, innert zwei Jahren wurden es 160’000 Franken.

Dabei kontaktierten die Betrüger mit den Daten des Murianers eine Frau in der Westschweiz, die sich in ihn verliebte. Auch in dieser Beziehung wurde das Geld ein Thema, die Frau überwies Geld an das Opfer aus Muri. Gleichzeitig erzählte man diesem, das an ihn überwiesene Geld stamme von einer guten Kollegin, die keine Auslandsüberweisungen tätigen könne, und bat ihn, das Geld weiterzuleiten. «Damit wurde das Opfer zum Mittäter, der Murianer muss sich jetzt den Vorwurf der Geldwäsche gefallen lassen», machte Conrad klar.

Der Stand der Kantonspolizei Aargau wurde gut besucht. Dominic Kobelt

Anlagebetrug, falscher Support und wichtige Passwörter

Eine weitere bekannte Masche ist der Anlagebetrug, bei dem den Betroffenen dubiose Finanzanlagen mit angeblich enormen Gewinnen angedreht werden. Wie Conrad erzählte, kommt es in letzter Zeit sogar vor, dass den Opfern bereits nach kurzer Zeit 2000 Franken «Gewinn» als «Amuse bouche» ausbezahlt werden, damit sie die Skepsis verlieren und grosse Beträge investieren.

Ebenfalls beliebt bleiben der «Support Scam», bei dem Computerbenutzer mittels Warnhinweisen dazu gebracht werden, eine Supportnummer anzurufen und den angeblichen Helfern Zugriff auf den PC zu gewähren. Beim Kleinanzeigenbetrug sind zwar die Deliktsummen verhältnismässig klein, dafür gehen bei der Polizei täglich Anzeigen ein. «Am häufigsten betrifft dies Facebook Marketplace», so Conrad.

Viele Anlässe der Digital Days finden in der Aeschbachhalle in Aarau statt. Dominic Kobelt

Schliesslich gab der Experte wichtige Tipps, etwa, einen Passwortmanager zu verwenden. Wie lange es durchschnittlich dauert, bis das eigene Passwort entschlüsselt wäre, und ob es sicher ist, erfährt man auf www.passwortcheck.ch. Weitere gute Anlaufstellen mit vielen Informationen liefert die schweizerische Kriminalprävention (www.skppsc.ch) oder die Swiss Internet Security Alliance (www.ibarry.ch).

