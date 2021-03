Stand-up-Comedy «Im Aargau steigt die Stimmung bei Sex-Witzen immer»: Komiker Charles Nguela erklärt Humor-Unterschiede der Kantone Der aargauisch-südafrikanische Stand-up-Comedian verbrachte den Lockdown in seinem neuen Zuhause in Dietikon. Charles Nguela wünscht sich mehr Gerechtigkeit – das wird auch in seinem neuen Programm Thema sein. Lydia Lippuner 11.03.2021, 11.24 Uhr

«Den Abfall nehme ich später runter. Ich habe ja Zeit», sagt Charles Nguela vor dem Spaziergang durch den Wald hinter der Dietiker Hundshütte und lacht. Der 31-jährige Stand-up-Comedian wohnt seit zwei Monaten mit seiner Freundin in einem Haus im Bezirkshauptort. Im Erdgeschoss hat er einen Raum, in dem er an seinem neuen Programm tüftelt. «Ich brauche Ruhe in meinen vier Wänden, um zu schreiben», sagt Nguela. Wenn er redet, kommt seine quirlige Seite zum Vorschein. Seine Erzählungen bestehen aus einem lustigen Mix aus Anekdoten, politischen Ideen und alltäglichen Beobachtungen.

Obwohl es ihm in den letzten Monaten nicht an Zeit gemangelt habe, sei es ihm schwer gefallen, Inspiration für sein neues Programm zu finden. Doch Deadline und Thema stehen unverrückbar fest: Das Bühnenprogramm ist für den Herbst vorgesehen. Es soll die Leute wieder stärker einen. Das sei in der Coronakrise gar nicht so einfach. «Die Leute sind sehr dünnhäutig. Wenn ich beispielsweise nur das Wort Black-Lives-Matter in den Mund genommen habe, verdrehten schon einige im Publikum die Augen», sagt Nguela.

Das hindere ihn aber nicht daran, sich auch politisch zu äussern. Sein Programm sei zur Hälfte Spass und zur Hälfte politisch. Wobei die politischen Aussagen auch versteckt daherkommen können. «Ich möchte einerseits die Gedanken des Publikums anregen und anderseits dafür sorgen, dass die Leute nicht so sehr auf ihre Unterschiedlichkeit achten.»

Werbedrehs halfen ihm durch die Coronakrise

Die Coronakrise setzte dem Kunstgewerbe stark zu. «Wir erhielten zwar Hilfe vom Bund. Aber sie kam spät. Seeeehr spät.» Nguela dreht seinen Kopf schief zur Seite und zieht das Wort so sehr in die Länge, dass man seine Frustration spürt. Nach etwa zwei Wochen Freude über die unerwarteten Lockdown-Ferien habe die Unbekümmertheit in Angst umgeschlagen. «Man muss sich vorstellen, dass die Regierung den Leuten ein halbes Jahr lang die Arbeit verbot und ihnen damit den Lohn strich. Da kann man kaum mehr schlafen», sagt er. Dank einigen Werbespots, die er trotz Lockdown drehen konnte, kam er über die Runden. Doch es sei öfters knapp geworden.

Trotzdem verharrt Nguela nicht lange in der Opfer-Rolle. Er redet weiter: von Kindern, die ihn auf der Strasse fragen, ob er nach dem Werbeclip wieder aus dem Kühlschrank gekommen sei, von seiner Unlust auf Social Media und von Online-Auftritten. Letztere seien meist ungewollt komisch gewesen: «Die Zuhörer schalteten die Mikrofone und Kameras aus. War etwas lustig, schrieben sie in den Chat ‹hahaha›.» Das Konzept überzeugte ihn wenig, er muss sein Publikum spüren. Trotzdem seien die letzten Monate eine wichtige Erfahrung für ihn gewesen. Er verbrachte viel Zeit mit Familie, Freunden und in der Natur. «Zudem lernte ich viel über die Geschichte der Schweiz und Europas.»

Einige seiner Künstler-Freunde gingen während der Pandemie wieder ihrem alten Beruf nach. Er habe aber nie daran gedacht, seinen Job an den Nagel zu hängen und wieder als Drucktechnologe arbeiten zu gehen. «Ich habe bereits Schlimmeres erlebt», sagt er.

Er findet im Tierreich Inspiration für seine Comedy-Texte

Nguela spaziert über seine Jogging-Route durch den Wald. Er ist gerne in Bewegung, das Posieren für Fotos sei schwieriger, sagt er und schwenkt seine Arme theatralisch hin und her. Auf dem türkisfarbenen Wasser des Franzosenweihers hinter ihm schwimmen Enten. «Sie sind beinahe romantische Tiere», sagt er. Er habe schon Entenpärchen beobachtet, die sich gegenseitig beim Brot fressen zusehen. Tierphänomene helfen ihm auch auf der Bühne.

Er wolle beispielsweise den Clownfisch in sein nächstes Programm einbauen. Viele kennen den Fisch als lustigen Nemo, dass er transsexuell sein könne, wüssten hingegen wenige. «Ich war entsetzt über die homo- und transphoben Aussagen, die Jugendliche in Schlieren auf der Strasse machten. Doch ich wusste nicht, wie ich das Thema aufgreifen konnte», sagt er. Dank dem Clownfisch habe er eine Idee, wie er die Leute sensibilisieren könne. Ob die Zuhörer die Pointen verstehen, hänge aber nicht nur von seinen Erklärungen ab, dazu gehöre auch viel Übung und Feedback. «Nur etwa zwei von zehn Witzen sind wirklich gut», sagt er. Den Rest müsse man aussortieren.

Nguela steuert am Weiher vorbei. An einem Baumstamm zeigt ein Wappen, dass er sich nun im Kanton Aargau befindet. Er erklärt, dass Gags auch je nach Region anders erzählt werden müssen.

Wie sieht es denn im Aargau aus?

«Hier steigt die Stimmung immer, wenn man einen Sex-Witz macht.»

Und im Kanton St.Gallen?

«Da dauert es bei manchen Pointen ein wenig länger, bis der Witz ankommt.»

Worauf achten Sie im Kanton Zürich?

«Hier sind die Leute schnell. Dafür kommen sie mit der Haltung, bringe mich zum Lachen, denn ich habe ja bezahlt.»

Mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden kennt sich Nguela aus: Seit Beginn seiner Karriere machte er unter dem Namen «Godfather of Black Swiss Comedy» Witze über seine «optimal pigmentierte Hautfarbe» und seine Erlebnisse als Einwanderer aus Südafrika. Als im letzten Sommer die Black-Lives-Matter-Bewegung stark wurde, setzte sich der gebürtige Kongolese dafür ein. Dabei kann er aus eigener Erfahrung sprechen: Als Kind bekam er mit, wie sein Vater aus politischen Motiven ermordet wurde und später erlebte er das Ende der Apartheid in Südafrika mit. Er sagt:

«Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es eine solch grosse Bewegung gegen Rassismus geben wird.»

Die Bewegung habe bereits Früchte getragen. «Ich werde heute nicht mehr so behandelt wie vor zehn Jahren, als ich in die Schweiz kam», sagt der 31-Jährige. Viele Leute der älteren und noch mehr aus der jüngeren Generation wissen, dass manche Witze verletzend sein können. Das gelte aber nicht nur für rassistische, sondern auch für sexistische Aussagen. «Ich denke, Frauen und Dunkelhäutige sitzen in diesem Fall im gleichen Boot», sagt Nguela. Mit seiner nächsten Show wolle er sich vermehrt für soziale Gerechtigkeit und gegen die Diskriminierung von Frauen einsetzen. Das habe ebenfalls einen persönlichen Hintergrund. Seine Mutter zog ihre fünf Kinder allein auf. «Ich habe nie verstanden, warum sie weniger verdient hat als ihre männlichen Kollegen», sagt er. Das prägte ihn. Familie stehe nun an erster Stelle. Als es für seine Verwandten im Ausland aufgrund der Pandemie finanziell eng wurde, unterstützte er sie. «Dadurch wurde es für mich zwar noch knapper. Doch ich hätte sonst nicht gut schlafen können.»

Das neue Programm hätte ursprünglich «Superspreader» heissen sollen

Das Programm, das während der Coronakrise entstand, ist nun zu drei Vierteln fertig. «Erst», sagt Nguela und lacht kurz frustriert auf. Er habe es ständig anpassen müssen. Nicht nur der Titel «Superspreader», den er noch vor der Pandemie entdeckte, auch andere Informationen und Gags musste er laufend überdenken. Das 90-minütige Programm werde persönlicher als die vorangegangenen und einige Aspekte werde er als eigene Meinung präsentieren. Dadurch hofft er, dass sich die Leute besser auf ein Thema einlassen können. Denn es sei auch schon vorgekommen, dass jemand mitten in der Vorstellung angefangen habe, mit ihm zu diskutieren. «Man erlebt viele komische Sachen an den Shows», sagt er und lacht.

Bald will Nguela aber nicht nur auf der Bühne seine Meinung sagen, sondern sich auch aktiv an den politischen Entscheidungen beteiligen. «Ich begann während des Lockdowns mit dem Einbürgerungsprozess.» In der Schweiz und speziell hier in Dietikon fühle er sich wohl. Deshalb sei es nun Zeit, dass er die Geschehnisse des Landes, indem er wohne, mitbestimmen könne.