Personalmangel bei Zivilschutz und Militär: Was hilft?

Dienstpflicht Personalmangel bei Zivilschutz und Militär: Hilft die allgemeine Dienstpflicht, ein neuer Infoanlass oder ein obligatorischer Armee-Orientierungstag für Frauen? Armee und Zivilschutz kamen zuletzt bei Hochwasser und gegen Corona zum Einsatz. Doch die Bestände sind knapp – nun diskutieren Aargauer Politikerinnen und Politiker eine allgemeine Dienstpflicht, wollen einen Infoanlass für den kantonalen Zivilschutz einführen oder die Orientierungstage der Armee für Frauen obligatorisch machen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Hochwasser-Einsatz im Juli: Zivilschutz und Feuerwehr deponieren Sandsäcke vor dem Eingang eines Wohnhauses in Mellingen. Alexandra Wey / KEYSTONE

Vor acht Jahren hiess die Aargauer Militärdirektorin noch Susanne Hochuli – und die Grüne überraschte in einem AZ-Interview mit ihren Aussagen. Hochuli sprach sich damals gegen die Initiative der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoa) aus, mit der die Wehrpflicht abgeschafft werden sollte. Stattdessen sprach sich Hochuli für eine allgemeine Dienstpflicht für Frauen und Männer aus – und genau dieser Vorschlag kommt nun wieder aufs Tapet.

Am interkantonalen Zivilschutz-Treff vom 20. Oktober in Endingen steht eine hochkarätige Podiumsdiskussion zur Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht in der Schweiz auf dem Programm. «Die personellen Soll-Bestände von Armee und Zivilschutz sind aufgrund der demografischen Entwicklung heute schon gefährdet», heisst es in der Einladung. Eine Anpassung des heutigen Dienstpflichtsystems zu Gunsten eines allgemeinen und zeitgemässen Bürgerdienstes sei deshalb längst überfällig.

Chef der Armee diskutiert mit Aargauer Sicherheitspolitikern

Zuletzt hatte die FDP-Fraktion in Bern eine entsprechende Motion eingereicht – wie mehrheitsfähig diese ist, könnte die Diskussion in Endingen zeigen. Das Eintrittsreferat hält mit Thomas Süssli der Chef der Armee, auf dem Podium diskutieren dann Thierry Burkart (FDP-Schweiz-Präsident und Ständerat), Jean-Pierre Gallati (SVP-Regierungsrat, Militär- und Zivilschutzdirektor im Aargau), Maja Riniker (FDP-Nationalrätin und Präsidentin Schweizerischer Zivilschutzverband), Irène Kälin (Grünen-Nationalrätin, Aargau) und Priska Seiler-Graf (SP Nationalrätin, Zürich).

Nationalrätin Maja Riniker präsidiert den Schweizerischen Zivilschutzverband (SZSV). Zvg / Aargauer Zeitung

Der Zivilschutz kam im Aargau in den letzten Monat zum Beispiel beim Hochwasser im Sommer oder beim Contact-Tracing während der Pandemie zum Einsatz. Mit einer Änderung des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes will der Kanton dem Personalmangel begegnen. Der Regierungsrat schlägt eine obligatorische Informationsveranstaltung für jungen Einwohnerinnen und Einwohner vor, auch für Frauen und Ausländer. Eine Antwort auf einen Vorstoss von SVP und FDP zeigte im Herbst 2019, dass das Problem bei den tiefen Rekrutierungszahlen liegt. 2014 wurden im Aargau noch 555 Zivilschützer rekrutiert, im Jahr 2018 waren es nur noch 181 – ein Rückgang um 65 Prozent.

Noch vor zwei Jahren prüfte der Regierungsrat eine Verlängerung der Dienstzeit, um die knappen Bestände zu kompensieren. Dies ist heute kein Thema mehr, nach einer Gesetzesänderung auf nationaler Ebene sind Zivilschützer nur noch 14 Jahre dienstpflichtig, früher waren es 20 Jahre. Für den Zivilschutz rekrutiert werden heute nur Schweizer Männer, die keinen Militärdienst leisten. Bei einem Katastropheneinsatz oder einer länger dauernden Krise wäre der Personalbestand zu niedrig – der Informationstag soll helfen, mehr Freiwillige zu gewinnen.

Militär-Orientierungstage sollen für Frauen obligatorisch werden

Für die Armee gibt es schon Orientierungstage – bisher sind diese aber nur für stellungspflichtige Männer obligatorisch. Dies soll sich ändern, wenn es nach der Aargauer SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner geht, die selber Militärdienst geleistet hat. Heimgartner hat im Juni ein Postulat eingereicht und verlangt, dass die Orientierungstage der Schweizer Armee auch für Frauen obligatorisch werden. Der Bundesrat unterstützt dieses Anliegen, wie er Mitte August in einer Stellungnahme festhielt.

Am Orientierungstag könne das Interesse der Frauen am Militärdienst geweckt werden, begründet der Bundesrat den Entscheid. So könnten Vorteile des freiwilligen Militärdiensts und des Zivilschutzdienstes aufgezeigt werden. Die Verpflichtung der Frauen für den Orientierungstag bedarf laut Bundesrat einer Verfassungsänderung und soll im Rahmen weiterer Überlegungen zum Dienstpflichtsystem geprüft werden.