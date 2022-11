Zofingen: Unbekannte beklauen Waldspielgruppe

Diebstahl Unbekannte beklauen Zofinger Waldspielgruppe – Geschäftsleiterin entsetzt: «Wer macht so etwas?» Am Freitag bemerkt eine Leiterin der Kinder– und Waldspielgruppe Zofingen, dass beide Feuerschalen und die Blache fehlen. Der Schaden beträgt laut Geschäftsstelle rund 1200 Franken. Frrok Boqaj, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 02.11.2022, 13.20 Uhr

Bei einem solchen Waldsofa wurde der Waldspielgruppe Zofingen Material entwendet (Symbolbild). Frrok Boqaj

Als eine Leiterin der Waldspielgruppe Zofingen nach einer Spielstunde mit den Kindern zum Waldsofa oberhalb der Pfadihütte in Zofingen zurückkehrt, bemerkt sie sofort, dass etwas fehlt. «Die Leiterin teilte mit, dass sowohl die beiden Feuerschalen als auch unsere Blache mit all den Seilen gestohlen wurden», sagt Cornelia Woodtli von der Geschäftsstelle.

Am vergangenen Donnerstagmorgen wären alle Gegenstände noch an Ort und Stelle gewesen – wohl noch am selben Abend schlugen die Diebe zu. Woodtli ist enttäuscht und entsetzt über den Vorfall: «Wer macht so etwas? Ich bin einfach nur sprachlos», sagt sie. Am meisten stört sie sich daran, den Kindern erklären zu müssen, dass es «böse Menschen gibt, die böse Dinge tun».

Woodtli hat am Mittwoch einen Facebook-Post gemacht, in der Hoffnung, die Diebe ausfindig zu machen. «Wir wollen damit möglichst viele Menschen erreichen. Vielleicht hat ja jemand irgendetwas beobachtet», sagt sie. Bei der Polizei hat sie bereits Anzeige erstattet – doch von den Tätern fehlt immer noch jede Spur.

Der jüngste Vorfall sei laut Woodtli längst kein Einzelfall, die Waldspielgruppe würde fast jedes Jahr von Vandalen heimgesucht. «Im Sommer fehlt uns oftmals Scheitholz, weil dieses gestohlen wird. Im Winter müssen wir die Bestände dann neu auffüllen – das ist besonders ärgerlich», sagt sie.

Kein Einzelfall in der Region

Auch die Waldspielgruppe Strengelbach ist schon Vandalen zum Opfer gefallen. «Vor allem im Sommer lassen Jugendliche ihren Müll im Wald liegen – Bierflaschen und Zigarettenstummel liegen oftmals herum. Es ist auch vorgekommen, dass unsere Tische beschädigt wurden. Zum Glück ist bei uns noch nie etwas weggekommen», sagt Gruppenleiterin Nicole Mannara.

Im Fall Zofingen beträgt der Schaden rund 1200 Franken. Cornelia Woodtli überlegt sich nun, in Zukunft Videokameras im Wald zu installieren. «Wir ziehen dies tatsächlich in Betracht. Wir wissen nur nicht, ob so etwas auch rechtlich möglich ist. Wir hoffen einfach, dass die Diebe bald geschnappt werden», sagt sie mit Bedauern.

