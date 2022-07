«Hätten Sie mir ein Glas Wasser?» – Polizei warnt vor Betrügern

Diebstahl «Hätten Sie mir ein Glas Wasser?» – Polizei warnt vor Trickbetrügern In den vergangenen Tagen häuften sich die Meldungen, wonach unbekannte Personen an der Haustüre nach einem Glas Wasser fragen. In der Folge wird dann oftmals einen Diebstahl begangen. 21.07.2022, 10.40 Uhr

Es klingelt an der Tür, eine fremde Person bittet um Hilfe. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, häufen sich täglich die Meldungen, wonach unbekannte Personen nach einem Glas Wasser oder ähnlichem fragen.

Was bei diesen Temperaturen und der anhaltenden Hitze zunächst nicht ungewöhnlich erscheinen mag, ist leider auch eine Masche von Betrügern. Denn häufig geht nur es darum, durch die angebliche Notlage in die Wohnung gelassen zu werden. Sobald die unbekannte Person dann in der Wohnung ist, wird in einem unbeaufsichtigten Moment oftmals ein Diebstahl begangen.

Die Kantonspolizei Aargau warnt daher erneut vor diesem Phänomen, das in den vergangenen Tagen wieder vermehrt vorkommt. Die wichtigen Ratschläge der Polizei lauten daher:

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung.

Es ist nicht unverschämt, Fremde vor der Türe stehen zu lassen.

Seien Sie wachsam und bleiben Sie misstrauisch. Ein Glas Wasser kann auch vor der Türe und beaufsichtigt getrunken werden.

Sensibilisieren Sie ältere Menschen aus Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche.

(phh)

