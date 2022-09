Aargauer Diabetiker erzählt von Closed-Loop-System

Diabetes Der Aarauer Simon Merki erzählt von seinem Alltag mit der Insulinpumpe und räumt mit Klischees auf Simon Merki (30) aus Aarau hat Diabetes – warum das für ihn nicht so schlimm ist, wie viele denken, hat er der AZ erzählt. Andrea Marti Jetzt kommentieren 18.09.2022, 15.00 Uhr

Simon Merki aus Aarau lebt trotz Diabetes ohne grosse Einschränkungen.

In der Hosentasche trägt er ständig seine Insulinpumpe. Sandra Ardizzone

Die meisten Menschen würden wohl einen Menschen erwarten, der anders aussieht als Simon Merki, wenn sie sich einen Diabetiker vorstellen müssten. Bilder, die Artikel zum Thema illustrieren, haben meist eins von zwei Motiven: Sehr alte Menschen – oder sehr dicke.

Beides ist Simon Merki nicht. Der Aarauer ist 30-jährig, hat eine fröhliche Ausstrahlung, eine sportliche Figur. Dass er damit dem gängigen Klischee widerspricht, merkt er oft: «Hmm, also zu viel Zucker gegessen?», fragten manche Menschen, wenn er ihnen von seinem Diabetes erzählt. Diese Menschen, sagt Merki, wüssten häufig nichts über Diabetes.

Immer mehr Menschen mit Diabetes-Diagnose

Dabei wird Diabetes zu einem immer grösseren Thema. Schon heute leiden 500'000 Menschen in der Schweiz an der Krankheit, die Tendenz ist klar steigend. Trotzdem, sagt Merki, wüssten viele Leute nicht, dass es zwei Arten Diabetes gebe – Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2.

Merki hat Typ-1-Diabetes. Das ist jenes Diabetes, dass die meisten Betroffenen schon in jungen Jahren haben, ohne, dass ihre Ernährung darauf irgendeinen Einfluss hätte. «Zu viel Zucker gegessen», damit hat Diabetes Typ 1 nichts zu tun.

Ohnmächtig auf dem Pausenplatz

Simon Merki war elf, als er auf dem Pausenplatz in Ohnmacht fiel und mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Spital eingeliefert wurde, wo die Diagnose dann recht schnell feststand. Schon damals habe er viel Sport gemacht und sei «ein richtiger Spränzel» gewesen, erinnert sich Merki. Mit alt, dick und faul, auch damit hat Simon Merkis Diabetes nichts zu tun.

Vielleicht deshalb ist Merkis Diabetes-Geschichte auch keine Leidensgeschichte, zumindest nicht wirklich. Er bezeichnet sich nie als krank, nie als Leidenden. Nur ganz am Anfang sei es für ihn ein bisschen schwierig gewesen, sagt Merki. In den ersten Jahren seiner Pubertät wollte er nicht über sein Diabetes sprechen. «Ich wollte kein Mitleid, keine Neugier, wollte normal sein – da passte Diabetes nicht rein», so Merki. Irgendwann habe er seine Meinung geändert, den Diabetes akzeptiert.

Einmal falsch gemacht, für immer gelernt

Gleichzeitig lernte Merki immer besser, mit seinem Diabetes umzugehen – ein paar Mal auch, indem er etwas fürchterlich falsch machte. Einmal habe er mit sechzehn Jahren mit Freunden Bier trinken gehen wollen, erinnert sich Merki. «Also habe ich, um sicher eine Überzuckerung zu vermeiden, ganz viele Insulineinheiten gespritzt. Mitten in der Nacht fand mich meine Mutter zu Hause völlig unterzuckert auf – den Fehler machte ich nie mehr!»

Ein anderes Mal sei er mit Freunden verreist, habe am Vorabend bereits gefeiert und wenig gegessen. Als dann auch noch der Flug verspätet war, bewegte sich Merki schliesslich auf rund 24 Stunden mit kaum etwas zu essen zu. «Ich war einfach körperlich so gestresst, dass ich die Unterzuckerung gar nicht bemerkt habe – so bin ich, gleich als ich in Barcelona angekommen bin, bin ich einfach umgekippt.»

Zuckerspiegel wird automatisch reguliert

So etwas passiert Merki heute nicht mehr. Denn inzwischen regelt er seinen Zuckerspiegel nicht mehr mit Spritze und von Hand ausgerechneten Insulineinheiten, sondern mit einem praktisch vollautomatisierten System. Merki hat jetzt zwei Geräte am Bauch: Einen Sensor, der alle fünf Minuten seinen Zuckerspiegel misst, und eine Insulinpumpe, die auf die Höhe des Zuckerspiegels automatisch reagiert, indem sie mehr oder weniger Insulin verabreicht. Das einzige, was Merki noch tun muss: Morgens und Abends einmal selber messen, um das Messgerät zu kalibrieren, und vor Mahlzeiten die Kohlenhydratmenge eingeben, damit die Pumpe den steigenden Zuckerspiegel rechtzeitig abfangen kann.

Damit, sagt Merki, sei der Diabetes praktisch keine Einschränkung mehr. «Vieles, was den Alltag früher schwerer gemacht hat – beispielsweise morgens mit einem viel zu hohen oder viel zu tiefen Blutzucker aufzuwachen und sich elend zu fühlen, in der Öffentlichkeit spritzen oder ständig Zeug berechnen müssen – das fällt mit dem neuen System weg.»

Inzwischen schränke einen der Diabetes kaum mehr ein. «Man kann mit Diabetes heute alles machen, wirklich alles», sagt er überzeugt. Ein normales Leben, trotz Diabetes? Ja, sagt Merki, während er in Windeseile die Kohlenhydrate seines Gipfelis ins Messgerät eingibt. Ab da übernimmt wieder die Pumpe.

«Closed-Loop-System» vereinfacht das Diabetiker-Leben Die zwei Geräte, die Simon Merki benutzt, sind zusammen ein sogenanntes «Closed-Loop-System». Es zeichnet sich dadurch aus, dass das Messgerät direkt mit der Insulinpumpe kommuniziert – und die Betroffenen nur noch wenig manuell machen würden. Es ist für Typ-1-Diabetiker geeignet, die ihr Diabetes zuvor (nicht wie Typ-2-Diabetiker) mit Insulinspritzen behandelt haben. Weil ein Closed-Loop-System automatisch den Zuckerspiegel korrigiert, macht es nicht nur den Alltag für Diabetiker einfacher, sondern wirkt sich auch positiv auf deren Gesundheit aus: Weil das Risiko einer Überzuckerung tiefer ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit von Folgeschäden wie Organschäden, Blindheit oder Herzproblemen tiefer. Closed-Loop-Systeme werden am 24. September im Kultur & Kongresshaus in Aarau von DiabetesAargau thematisiert.

