Deutschkurse «Es ist wichtig, eine Landessprache zu beherrschen»: Ukrainerinnen und Ukrainer im Aargau wollen Deutsch lernen Sprachschulen sind für Geflüchtete meist zu teuer. Deshalb greifen sie auf private Initiativen zurück. Etwa auf jene des Vereins Netzwerk Asyl Aargau, der durch freiwillige Helferinnen und Helfer geleitete Deutschkurse anbietet. Ein Besuch in Nussbaumen. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Gruppe von elf Ukrainerinnen und Ukrainern lernt in der katholischen Kirche in Nussbaumen Deutsch. Angeboten wird der Kurs vom Verein Netzwerk Asyl Aargau. Bild: Alex Spichale

«Wo wohnen Sie?» – Das fragt die freiwillige Deutschlehrerin Ariane Ilg die 18-jährige Yulia. «Ich wohne in Nussbaumen», antwortet Yulia in fast perfektem Deutsch. «Ich wohne in Turgi», sagt eine weitere Teilnehmende des Deutschkurses. «Woher kommen Sie», ist die nächste Frage, die Yulia mit «aus der Ukraine» beantwortet.

Elf aus der Ukraine geflüchtete Menschen sitzen an diesem Nachmittag am runden Tisch in den Räumlichkeiten der katholischen Liebfrauenkirche in Nussbaumen. Menschen allen Alters – der Jüngste ist 11 , der Älteste, Mikhail, 64 – sind hier, um Deutsch zu lernen. Als Mikhail die Zahl, die sein Alter beschreibt, nicht aussprechen kann, geht Lehrerin Ariane Ilg zur Tafel und schreibt sie aus. Dann wiederholt Mikhail.

Die Gruppen sind zu gross

Ariane Ilg ist seit Anfang Jahr im Obersiggenthaler Ortsteil Nussbaumen als ehrenamtliche Deutschlehrerin tätig. Wie alle anderen Menschen, die über den Verein Netzwerk Asyl Aargau Deutschkurse für geflüchtete Menschen geben, leistet auch die 58-Jährige Freiwilligenarbeit.

Hauptberuflich ist sie Management-Assistentin. «Ich wollte mich sozial engagieren», sagt Ilg. Und sie möchte etwas zurückgeben: «Mir ist im Leben viel Gutes widerfahren und es macht mir Spass, hier Deutschunterricht zu geben».

Die Sprachkurse werden vom Verein Netzwerk Asyl Aargau auch in Aarau, Lenzburg, Bad Zurzach, Brugg oder Rheinfelden angeboten. Und das seit Jahren. Bereits während der Flüchtlingskrise 2015 stieg die Zahl der Teilnehmenden stark an.

Patrizia Bertschi, ehemalige SP-Grossrätin und ehemalige Präsidentin des Vereins Netzwerk Asyl Aargau sagt, dass die elfköpfige Nussbaumer Klasse eigentlich zu gross ist. Normalerweise seien sechs bis acht Personen in einer Gruppe.

Und eigentlich sollen die Gruppen gemischt sein. Aber wegen der gestiegenen Nachfrage – durch die neu dazugekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer – musste eine weitere, homogen ukrainische Gruppe gebildet werden.

Am Tisch nebenan derweil lernen Menschen aus Afghanistan, Polen, Albanien und aus der Ukraine ebenfalls Deutsch. «Es ist interessanter und spannender, wenn die Gruppen gemischt sind», sagt Bertschi. Die Angebote des Vereins Netzwerk Asyl Aargau richten sich an alle Menschen, die aus ihrem Land fliehen mussten.

In der Gruppe von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in der katholischen Kirche in Nussbaumen bei Ariane Ilg Deutsch lernen, sind alle Altersklassen vertreten. Bild: Alex Spichale

Der Kurs in Nussbaumen findet erstmals auch während der Frühlingsferien statt. Wegen der grossen Nachfrage. Die Kurse aufzugleisen, ist herausfordernd. «Wenn die Menschen einen regulären, vom Kanton oder der jeweiligen Gemeinde angebotenen Kurs finden, kommen sie nicht mehr hierher», sagt Patrizia Bertschi.

Die Kurse von Netzwerk Asyl Aargau sind freiwillig. Jedes Mal erscheinen aufs Neue unterschiedlich viele Menschen – mit unterschiedlichem Lernniveau. Der Verein sucht deshalb intensiv nach zusätzlichen freiwilligen Lehrpersonen und Menschen, die gerne Kinder betreuen. Denn nebst den Deutschkursen gibt es hier in Nussbaumen auch eine Kinderbetreuung, eine niederschwellige Beratung und ein Begegnungscafé.

Kaum Alternativen vorhanden

Kursangebote von Kanton und Gemeinden sind derweil «in Vorbereitung». Deshalb sind es bis anhin überwiegend private, auf freiwilliger Arbeit basierende Deutschunterrichts-Initiativen. Dazu gehört der Intensivkurs in der Schule Seon, der mit der Hilfe von Lehrkräften mit ukrainischer Abstammung sowie solchen aus anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion stattfindet. Bereits am ersten Abend kamen rund 60 Lernwillige.

Der pensionierte Lehrer Hans Paul Müller gibt in Aarau Deutschkurse für den Verein Netzwerk Asyl Aargau. Er sagt, die Frage sei nicht ob, sondern wann der Kanton die Kurse aufgleisen werde. «Die Menschen wollen jetzt etwas lernen», sagt Müller.

Bis die Geflüchteten einen regulären Kurs, angeboten von den Gemeinden und vom Kanton, besuchen können, sei man für sie da. Die ehemalige Vereinspräsidentin Patrizia Bertschi sagt derweil: «Früher dauerte es jeweils Jahre, bis Geflüchtete hier in regulären Kursen Deutsch lernen konnten. Unterdessen geht das viel schneller.»

Alternativen gibt es für die geflüchteten Menschen momentan kaum, denn die regulären Kurse, die nicht vom Kanton aufgegleist werden, sind kostspielig. Sprachschulen wie Lingua Nova, Migros Klubschule oder AVS Baden haben denn bisher nur vereinzelt Anfragen von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern erhalten.

«Da die Interessenten die Kurskosten vorläufig privat bezahlen müssen, sind diese für sie recht teuer», heisst es auf Anfrage bei Lingua Nova. Das Angebot an Intensivkursen für die deutsche Sprache könne bei Lingua Nova mit Abendkursen ergänzt werden, sollten die Anfragen massiv ansteigen.

Die Sprachschule AVS in Baden indessen rechnet damit, dass die Anfragen weiter zunehmen werden, auch wenn das gegenwärtig noch nicht festgestellt werden könne.

«Ich weiss nicht, wie lange ich hierbleiben werde»

Und so müssen auch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine vorerst Kurse wie den in Nussbaumen, der einmal wöchentlich für zwei Stunden stattfindet, belegen, wenn sie möglichst schnell Deutsch lernen wollen.

Lehrerin Ariane Ilg übt nun Zahlen und einfache Rechnungen mit den elf Ukrainerinnen und Ukrainern ihrer Gruppe. Für die vor kurzem Geflüchteten ist es erst die zweite Deutschstunde überhaupt, aber bereits haben sie enorme Fortschritte gemacht.

Die 18-jährige Yulia übersetzt jeweils für die Gruppe, wenn die anderen Teilnehmenden die Lehrerin nicht verstehen. Yulia kann Russisch, Ukrainisch, Englisch und unterdessen auch etwas Deutsch.

Die 18-jährige Yulia lernt in Nussbaumen Deutsch. Sie will die Sprache möglichst schnell beherrschen, um besser kommunizieren zu können. Bild: Alex Spichale

Und die Schülerin will in Zukunft noch mehr Sprachen erlernen. «Ich weiss nicht, wie lange ich hier in der Schweiz bleiben werde. Ich denke, es ist wichtig, eine Landessprache zu beherrschen», sagt sie.

Es sei ihr wichtig, hier kommunizieren zu können. Am Ende der zweiten Stunde gibt es dann auch Hausaufgaben für die ganze Gruppe, in der auch Yulia Deutsch lernt. Die Teilnehmenden sollen die gelernten Zahlen bis zur nächsten Kursstunde noch einmal üben.

