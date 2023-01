Der Aargau hat eines der strengsten Einbürgerungsgesetze

Das Sprachniveau gliedert sich in sechs Stufen von A1 (Anfänger) bis C2 (Experten). Unter A1 und A2 wird die elementare Sprachanwendung zusammengefasst, auf diesem Niveau kann man sich etwa beim Einkaufen verständigen, oder nach dem Weg fragen (und die Antwort verstehen). B1 und B2 umschreiben die selbstständige Sprachanwendung. Hier kann man Hauptpunkte in Gesprächen und Hauptinhalte in Texten verstehen. Auf Niveau C1 und C2 gilt man als kompetent in der jeweiligen Sprache, versteht mühelos praktisch alles und kann die Sprache überall flexibel gebrauchen. (eva)