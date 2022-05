Migros-Self-Checkout-Betrug: Serientäter im Aargau

Detailhandel Serientäter in Aargauer Migros-Filialen am Werk: Mehrere Strafbefehle gegen Self-Checkout-Betrüger In den vergangenen Monaten ist es in Filialen der Migros Aare mehrmals zu Abzocke an den Selbstbedienungskassen gekommen. Meist waren Serientäterinnen und -täter am Werk. Warum diese aber nicht immer wegen Diebstahls bestraft werden. Leonie Projer, ArgoviaToday 12.05.2022, 08.24 Uhr

Ein Mann scannt in der Migros Baden seine Einkäufe. Nicht alle Kunden sind beim Self-Checkout ehrlich. Symbolbild: Keystone

Über einen Monat lang hat ein 30-jähriger Mann aus dem Aargau in unterschiedlichen Migros-Filialen Waren im Wert von 130 Franken entwendet. Insgesamt vierzehn Mal schlug der Mann Ende letzten Jahres zu.

Dabei verfolgte er jeweils dieselbe Taktik: Er scannte seinen Einkauf am Self-Checkout. Bevor er bezahlte, entfernte er einige der Produkte aber wieder. Damit beging der Aargauer einen «geringfügigen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage», heisst es im Strafbefehl. Da er die Produkte gescannt hatte, gilt es nicht als Diebstahl. Gebüsst wurde der Mann trotzdem. Busse und Gebühren belaufen sich auf 1’040 Franken.

Mehrere Vorfälle in der Migros Aare

Der 30-jährige Mann ist nicht der einzige, der in der Migros am Self-Checkout getrickst hat. Eine 35-jährige Aargauerin hat im ähnlichen Zeitraum mit derselben Taktik Ware im Wert von über 190 Franken mitgehen lassen. Sie war ausschliesslich in der Migros in Spreitenbach und Wohlen unterwegs und fiel dabei den Sicherheitsangestellten auf. Diese sichteten das Material der Überwachungskameras, worauf man klar sah, wie sie die erfassten Artikel vor dem Bezahlen wieder stornierte. Ihre Strafe beläuft sich auf insgesamt 1000 Franken.

Besonders dreist ging eine 32-jährige in der Filiale in Lupfig vor. Sie entwendete im Zeitraum von November bis Januar Produkte im Wert von über 460 Franken. Auch sie «kaufte» dabei ausschliesslich am Self-Checkout ein. Die Aargauerin setzte aber nicht den «Scannen-dann-Stornieren»-Trick an, sondern entwendete die Ware «wissentlich und willentlich», wie im Strafbefehl steht.

Wie ist die Lage in anderen Geschäften?

Bei der Migros Aare ist das Problem bekannt. Man schätzt die Lage aber nicht prekärer ein als in anderen Selbstbedienungsläden. «Die allergrösste Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden ist vertrauenswürdig und ehrlich und nutzt die neuen Technologien zur Vereinfachung ihres Einkaufs», so Raphaël Wyss, Mediensprecher der Migros-Aare. Um gegen Diebstahl am Self-Checkout vorzugehen, entwickle man laufend neue Kontrollmechanismen und wende diese dann an. «Diese sind verhältnismässig und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Details geben wir aus verständlichen Gründen nicht bekannt», so Wyss weiter.

Auch bei Coop, Lidl oder Ikea kann man am Self-Checkout bezahlen. Ob dort auch häufig geklaut wird, ist nicht bekannt. Melanie Grüter, Mediensprecherin von Coop, sagt gegenüber ArgoviaToday: «Wir äussern uns nicht zu sicherheitsrelevanten Aspekten. Der allergrösste Teil unserer Kundinnen und Kunden ist aber ehrlich.»