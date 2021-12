Christchindlimärt Bremgarten: Gute Stimmung trotz Maskenpflicht

Bremgarten Am Christchindlimärt läuft der Glühwein und der Punsch – trotz weniger Touristen Der Christchindlimärt in Bremgarten findet dieses Jahr unter ganz besonderen Bedingungen statt. Die Besucherinnen und Besucher nehmen es gelassen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 03.12.2021, 20.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR Gute Stimmung am Christchindli-Märt in Bremgarten. Alex Spichale / AGR

Nougat-Verkäufer Walter Gut hat es nicht einfach: «Man ist ein Niemand mit der Maske, nur zwei Augen. Das ist einfach kein Erlebnis für die Kunden», erklärt er, und wenn man ihm zuschaut, wird rasch klar, was er meint.

Er misst das Nougat ab, «das macht zehn Franken sechzig», sagt er zur Kundin, die schon eine Zehnernote hingelegt hat. «Zehn Franken, stimmt so, ich ziehe 60 Rappen für die Verpackung ab. Einen schönen Märt!», wünscht er der Dame, die lächelnd die Nougattafel einpackt.

Nougat-Verkäufer Walter Gut Dominic Kobelt

Auch wenn das Tragen der Maske etwas mühsam sei, freue er sich doch sehr, dass der Christchindlimärt in Bremgarten stattfindet. «Die letzten anderthalb Jahre waren sehr hart. Wir sind dankbar, insbesondere dass wieder einmal ein grösserer Markt stattfindet.» Und die Leute seien in Kauflaune: «Wir waren auch in Basel, da war es schwieriger.»

Allerdings habe es im Vergleich mit anderen Jahren weniger Leute. «Sonst kommen an meinen Stand immer viele Leute aus Italien, man merkt sofort, wenn ein Bus ankommt. Die fehlen dieses Jahr.»

Silvio Sgroi vom Don Giovanni. Dominic Kobelt

Ähnlich sieht es Silvio Sgroi, der für «Don Giovanni» frische Pasta, Käse, Salami und andere italienische Spezialitäten verkauft. «Es hat weniger Leute, aber es läuft nicht schlecht. Etwa zwanzig Prozent weniger, schätze ich.»

Rosmarie Waser (links) und Katharina Schmidli, Scherer Magenbrot Confiserie. Dominic Kobelt

Etwas mehr Sorgen machen sich Rosmarie Waser und Katharina Schmidli, sie verkaufen Magenbrot und ander markttypische Süssigkeiten. «Es ist schon um etliches schlechter als in anderen Jahren», sind sich die beiden einig. «Die Leute aus dem Ausland fehlen halt», erklärt Waser. Die Stimmung sei aber gut. «Die, die kommen, sind auch gut drauf, der Rest ist wohl zuhause geblieben», sagt Schmidli.

Auch Marktchef Walter Friedli schätzt, dass es weniger Besucher hat, gibt aber zu bedenken, dass auch die Durchgänge breiter sind, weil es weniger Stände gibt.

Die Glühweinverkäufer machen einen guten Umsatz

Am Freitagnachmittag ist der Himmel klar, durch das Reussstädtchen zieht eine leichte Bise. Die Besucherinnen und Besucher ziehen ihre Wintermäntel noch etwas enger zu, wickeln ihren Schal noch einmal mehr um den Hals. Über die frischen Temperaturen freuen sich die Glühweinverkäufer aber besonders, so auch Nathalie und Barbara, die ihren Stand vor dem Casino bezogen haben. «Wir sind noch nicht sehr lange hier, aber bis jetzt läuft es nicht schlecht, es zieht langsam an», sagen die beiden.

Dieses Jahr können die Sammler gleich zwei Markt-Tassli ergattern, das aktuelle und das vom letzten Jahr, als der Christchindlimärt nicht durchgeführt werden konnte. Die Beizen dürfen dagegen keinen Glühwein anbieten, sind aber kreativ, wenn es um wärmende Getränke geht.

Alice Anderegg, Sportbar schwarzes Schaf Dominic Kobelt

So hat die Sportbar Schwarzes Schaf im Aussenbereich einen Takeaway-Stand mit «Christmas Mule», der nach Ingwer und Pfefferminze schmeckt, wogegen der «Hot Apérol» dem Glühwein ähnlich ist und süsser schmeckt. «Beides ist sehr beliebt», sagt Chefin Alice Anderegg.

Auf die Frage, ob sie sich Sorgen wegen der ab Samstag geltenden Sitzpflicht in den Innenräumen macht, reagiert sie gelassen. «Das ist ja nichts Neues, wir sind uns schon vieles gewohnt. Wir sind froh, dass wir es überhaupt durchziehen können. Etwas schade ist, dass wir draussen keine Stehtische mehr aufstellen dürfen.»

«Die Stimmung beim Aufbau war etwas angespannt»

Viel Pech hatte bisher auch die Fasnachts-Clique Schpitelturm. Weil bei einem Brand das Lager und damit auch die Utensilien für die Festwirtschaft Opfer der Flammen wurden, betreiben sie dieses Jahr keine Festwirtschaft, sondern nur einen Takeaway-Stand. Beim Aufbauen sei die Stimmung schlecht gewesen, erzählt Cliquenmeister Markus Köpfli.

«Es war sehr lange unklar, ob der Markt überhaupt stattfinden kann, das hat schon an den Nerven gezerrt.»

Mit dem Gewinn finanziert die Clique jeweils die nächste Fasnacht. Stubenmeister Sandro Schmid erklärt: «Es wird zwar sicher keinen Umzug geben, aber den Rest der Fasnacht planen wir normal. Wir schauen dann im Januar, wie die geltenden Regeln sind.»

Sandro Schmid und Markus Köpfli (Mitte) von der Schpitelturm-Clique, rechts ein Kunde. Dominic Kobelt

Trotzdem hoffen die beiden auf einen erfolgreichen Freitagabend, denn für den Samstag sehe es eher schlecht aus: «Es ist Regen angesagt, und wir wurden bereits von der Polizei darauf hingewiesen, dass die Menschen hier nicht unterstehen dürfen», erklärt Köpfli und zeigt auf den Bereich vor dem Spittelturm. Die schlechte Wetterprognose macht auch vielen Markfahrern Sorgen, wie wir auf dem Rundgang durch den Christchindlimärt erfahren.

Marktbesucher Hannes Halter Dominic Kobelt

Und wie ist die Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern? Mit der Maskenpflicht scheinen die wenigsten ein Problem zu haben. «So geht es ganz gut», scherzt Heinz, der die Maske herunterzieht, um einen Schluck Glühwein zu trinken. «Man gewöhnt sich dran», sagt er, und seine Begleiterin Heidi ergänzt: «Ich finde es schon richtig, dass das so umgesetzt wurde.» Besucher Hannes Halter beschreibt die Stimmung als gelassen und fröhlich, und lobt, wie vorbildlich die Leute sich an die Bestimmungen halten.

Marktchef Walter Friedli bestätigt diesen Eindruck: «Die allermeisten Leute halten sich an die Maskenpflicht. In Einzelfällen weist der Sicherheitsdienst die Leute auf die Maske hin.» Das sei von den Besucherinnen und Besuchern bisher gut akzeptiert worden, negative Vorkommnisse gab es soweit keine.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen