Berset in Aarau: Meinungsfreiheit in Pandemie immer gewährleistet

Demokratie Gesundheitsminister Alain Berset gesteht in Aarau, dass er nicht alle Massnahmen eingehalten hat Demokratie in der Pandemie: Das ist der Titel der 14. Aarauer Demokratietage, bei denen auch Bundesrat Alain Berset auftrat. Der Gesundheitsminister sagte, die Meinungsfreiheit sei trotz Covid immer gewährleistet gewesen – und räumte ein, dass er eine verordnete Coronamassnahme nicht eingehalten habe.

Was hält die Demokratie in der Krise aus? Diese Frage stellte der Aargauer Landammann Alex Hürzeler beim Publikumsanlass der 14. Aarauer Demokratietage im Kultur- und Kongresshaus Aarau. Der SVP-Bildungsdirektor hielt fest, die Massnahmen von Bund und Kantonen zur Eindämmung des Virus und zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems hätten für viele Diskussionen gesorgt. Hürzeler:

«Dass über Gesetze und Regelungen diskutiert und debattiert, gerungen und gestritten wird, ist in Krisen unerlässlich. Alles andere wäre schlecht für die Demokratie, die auch in der besonderen und ausserordentlichen Lage von Auseinandersetzungen lebt.»

Landammann Alex Hürzeler bei seiner Begrüssung. Valentin Hehli

Gleichzeitig gelte aber der Grundsatz, dass der Ton die Musik mache, so Hürzeler. «Wenn die Debatten vergiftet, politische Amtsträgerinnen und Amtsträger angegangen, oder Versuche unternommen werden, unsere Demokratie zu unterwandern, kann dies kein gutes Zeichen sein.»

Meinungsfreiheit in der Pandemie laut Berset jederzeit gewährleistet

Bundesrat Alain Berset war wohl jener Politiker, der während der Pandemie am meisten im Fokus stand. Der Gesundheitsminister wurde von Gegnern der Massnahmen als Diktator kritisiert, an Demonstrationen wurde ihm vorgeworfen, die Freiheit der Bevölkerung werde massiv eingeschränkt. Beides sieht Berset anders, wie bei seinem Auftritt an den Demokratietagen deutlich wurde. Der SP-Bundesrat sagte:

«Die Meinungsfreiheit war auch in der Pandemie jederzeit gewährleistet. Aber sie gibt uns nicht die Freiheit, gegen Gesetze zu verstossen, und man darf die Meinungsfreiheit nicht als Argument nehmen, um andere zu beschimpfen.»

Die Diskussion über die Entscheide des Bundesrats sei sehr lebendig», hielt Berset fest, während von draussen das Glockengeläut der Trychler in den Saal drang, die just während des Referats des Bundesrats dort aufmarschierten. Der Gesundheitsminister nahm die unerwartete Kundgebung locker und kommentierte: «Das würde in einer Diktatur nie passieren». Zu einer Konfrontation mit den Freiheitstrychlern kam es nicht, die Polizei verwehrte ihnen den Zutritt zum Saal.

Berset bezeichnet Pandemie als Stresstest für den Bundesrat

«Meinungsfreiheit immer gewährleistet»: Bundesrat Alain Berset an den Aarauer Demokratietagen im Kultur- und Kongresshaus Aarau. Valentin Hehli

Zuvor hatte Berset die Pandemie als Stresstest für den Bundesrat bezeichnet, den die Landesregierung alles in allem gut bestanden habe. «Am Anfang schien klar: Demokratien sind weniger gut bei der Pandemie-Bekämpfung als autoritäre Staaten», sagte der Bundesrat, doch dies habe sich nicht bewahrheitet. Auch die Schweiz mit ihren oft langen Entscheidungswegen und dem anspruchsvollen Föderalismus habe die Krise gut gemeistert.

«Im Bundesrat herrscht eine Vielfalt der Einschätzungen und Ansichten, die Regierung ist kein monolithischer Block», sagte Berset. Vielleicht auch deshalb sei die Schweiz beim Krisenmanagement liberaler gewesen als manche Nachbarländer, so gab es hierzulande zum Beispiel keine Ausgangssperren. Gerade in Krisen sei es aber wichtig, dass man sich kenne und sich gegenseitig vertraue, betonte der Bundesrat.

Berset sagte, die Demokratie in der Schweiz sei stark, «aber auch wir haben eine Polarisierung erlebt». Die Kompromissfähigkeit habe während der Pandemie gelitten, die Beteiligung bei kantonalen Wahlen sei zuletzt ernüchternd tief gewesen. Der Gesundheitsminister rief dazu auf, diese Verunsicherung als Weckruf zu verstehen, die Demokratie vitaler und kompromissfähiger zu machen. Grundlage dafür sei, dass sich die Menschen wirtschaftlich und sozial sicher fühlten.

FDP-Ständerat Andrea Caroni: «Wohl die drei letzten Trychler der Schweiz»

FDP-Ständerat Andrea Caroni auf dem Podium. Valentin Hehli

In der anschliessenden Podiumsdiskussion unter der Leitung von Monika Waldis, Direktorin des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA), äusserte sich auch FDP-Ständerat Andrea Caroni zur Meinungsfreiheit. Diese schliesse auch dumme und irrationale Meinungen mit ein, erklärte der Vertreter des Kantons Appenzell-Ausserrhoden. Mit Blick auf die Coronaskeptiker sagte Caroni, bei dieser Bewegung sei «die Luft extrem draussen».

«Nun haben wohl die drei letzten Trychler im Land hier draussen die Glocken schellen lassen und die Coronaskeptiker haben in Dübendorf einen Gemeinderatssitz gewonnen.»

Noch im November, vor der zweiten Abstimmung über das Covid-Gesetz, sei die Angst gross gewesen, dass die Massnahmengegner mehr politischen Einfluss gewinnen könnten. Doch dies sei offenbar nicht der Fall, sagte Caroni: «Die Bewegung ist kolossal gescheitert.»

Berset hielt sich an alle Coronaregeln – mit einer Ausnahme

Bundesrat Berset stellte sich auch Fragen von Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern – eine junge Frau wollte von ihm wissen, ob er sich immer an alle Coronaregeln gehalten habe. «Ja, es war mir klar, dass ich das tun musste», antwortete der Gesundheitsminister. Es habe auch Entscheide gegeben, die er «nicht sehr toll» fand, die er aber umgesetzt habe.

Einschneidend war für Berset die Beschränkung von privaten Treffen auf fünf Personen, die im Januar 2021 eingeführt wurde. «Ich lebe mit meiner Frau und unseren drei Kindern zusammen, die Einschränkung bedeutete, dass wir fünf Wochen lang niemand sonst getroffen haben», erzählte er. Berset sagte auch, dass er sich sehr gefreut habe, endlich die Maske wieder ablegen zu können, als die Maskenpflicht aufgehoben war. Schliesslich bekannte er mit einem Schmunzeln, dass er eine Regel nicht eingehalten habe: «Homeoffice habe ich nicht gemacht.»

Die schwerste Entscheidung für den Bundesrat war die Schulschliessung

Auf die Frage einer Schülerin, ob er einen Entscheid bereue, den der Bundesrat in der Pandemie getroffen habe, sagte Berset: «Wir hatten oft nur wenige Stunden, um Entscheide zu treffen – es war nicht immer richtig, wir hätten manchmal auch anders entscheiden können.» Der schwerste Entscheid war laut dem Gesundheitsminister die Schliessung der Schulen, zumal der Bundesrat dies unbedingt vermeiden wollte.

Mitte März 2020 habe sich aber gezeigt, dass umliegende Länder die Schulen schlossen und sich in der Schweiz ein Chaos abzeichnete. So hätten manche Kantone auch eine Schulschliessung geplant, andere wollten sie offen lassen, während Eltern ihre Kinder nicht mehr in den Präsenzunterricht schicken wollten. Das hätte laut Berset ein grosses Durcheinander gegeben, deshalb habe man sich letztlich für die schweizweite Schliessung der Schulen entschieden.

Gallati informierte Hürzeler über bevorstehende Schulschliessungen

Als einer der ersten erfuhr der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati vor zwei Jahren von den Schliessungsplänen, wie er auf dem Podium nach Bersets Referat sagte. Die Information stammte aus der Gesundheitsdirektorenkonferenz und Gallati leitete sie umgehend an Bildungsdirektor Alex Hürzeler weiter. Damit habe der Aargau vielleicht einen kleinen Informationsvorsprung gehabt, sagte Gallati.

Jean-Pierre Gallati sieht Grenzen bei der Koordination unter den Kantonen. Alex Spichale

Der Gesundheitsdirektor sagte weiter, die Kantone seien im März 2020 unvermittelt vor die Tatsache gestellt worden, dass viele Dinge nun durch den Bundesrat geregelt würden. Gallati erinnerte sich:

«Wir mussten klären, wie wir aus der Froschperspektive des Kantons am besten agieren können. Es gab eine Vollzugsverordnung zum Epidemiengesetz, die ich selber bis dahin nicht kannte.»

Gallati hatte sich in einem AZ-Interview dafür ausgesprochen, dass der Bundesrat in der Krise «durchbefehlen» solle. An den Demokratietagen sagte Bundesrat Berset, den Föderalismus in Krisen auszuhebeln, würde nie funktionieren. Obwohl der Bundesrat in der ausserordentlichen Lage viele Kompetenzen habe, seien die Vernehmlassungen der Kantone wichtig gewesen – auch wenn dafür oft nur wenig Zeit geblieben sei.

Berset für krisenfeste Strukturen – Gallati sieht Grenzen des Föderalismus

«Man kann keine Krise bewältigen können, wenn man alle Strukturen verändert – die normalen Strukturen müssen krisenfest sein», sagte Berset. Gallati gab zu bedenken, dass es in der besonderen Lage schwierig geworden sei, einheitliche Massnahmen zu verordnen. Im Spätsommer und Herbst 2020 habe der Bundesrat auf einmal keine Lust mehr gehabt, selber Einschränkungen vorzugeben.

Es sei aber unrealistisch, alles den Kantonen zu überlassen und von diesen dann zu erwarten, dass sie sich auf gemeinsame Lösungen einigten. Das funktioniert schon zwischen Basel-Stadt und Basel-Land nicht, geschweige denn in der ganzen Nordwestschweiz, sagte Gallati. «Und schon gar nicht bei 26 Gesundheitsdirektoren, die sich treffen, einen Beschluss fassen und in ihren Regierungsräten durchbringen müssen.»

Alain Berset stand den Kantischülern aus der Region für Fragen zur Verfügung. Tele M1

Wie soll man mit systemkritischen Menschen umgehen?

Aus dem Publikum kam die Frage, wie man mit sehr systemkritischen Menschen umgehen und diskutieren solle. Also zum Beispiel den inzwischen wieder abgezogenen Trychlern, die weder etablierten Medien, noch der Politik glauben. Marc Eisenegger, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich, sieht ein Rezept in politischer Bildung.

Es gebe keine Patentlösung, jemanden aus Verschwörungstheorien herauszuholen, nötig sei die Akzeptanz anderer Meinungen, aber auch eine gewisse Diskussionskultur. Sarah Engler, Politikwissenschafterin und Assistenzprofessorin für Allgemeine Demokratieforschung am ZDA, sieht die Frage nicht schwarz-weiss. Es sei nicht immer klar, wo die Grenze zur Verschwörungstheorie liege, sagte sie. Engler plädierte dafür, nicht zu schnell ein Urteil zu fällen und bis zu einem gewissen Punkt auch mit nicht fundierter Kritik umzugehen.

