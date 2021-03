Delegiertenversammlung Die Pfadi Aargau feierte die Wahl von Salome Baumberger zur neuen Präsidentin und das 100-Jahr-Jubiläum virtuell An der Versammlung wurden ausserdem das Budget und die Rechnung genehmigt sowie Gesamterneuerungswahlen durchgeführt. 31.03.2021, 11.32 Uhr

Kantonaler Pfadibott im Geissenschachen Brugg. (Archivbild)

Michael Spillmann

(mgt/gue) Die Pfadi Aargau hat an ihrer vergangenen, virtuellen Delegiertenversammlung Salome Baumberger zur ihrer neuen Präsidentin gewählt. Wie die Pfadi mitteilt, folgt sie auf Samuel Steiner, der nach drei Jahren vom Amt zurücktritt. Baumberger ist in der Region Baden verwurzelt und könne auf eine langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Leitern zurückblicken.

Nachdem die letztjährige Delegiertenversammlung kurzfristig habe schriftlich stattfinden müssen, wurde sie dieses Jahr per Videokonferenz durchgeführt. In dieser habe auch eine Festrede zum 100-jährigen Jubiläum der Pfadi Aargau Platz gefunden. Dabei habe Stefan Rimml die anwesenden 59 Delegierten, 23 Mitarbeiter und weitere Gäste zu den Anfänge der Jugendorganisation in die 20er und 30er Jahre mitgenommen, wo die Idee der Pfadi «Junge leiten Junge» noch auf viel Widerstand gestossen sei.

Keine Diskussionen bei den Erneuerungswahlen und beim Budget

Anschliessend fanden Gesamtrevisionswahlen statt, wie es weiter heisst. Die Delegierten wählten Fabienne Helfenstein und Samuel Urech zu neuen Vorstandsmitgliedern. Sie folgen damit auf Lukas Jansen und Mario Podzorski. Auf der operativen Ebene der Kantonsleitung wurde Evelyn Kappeler zur Ausbildungsverantwortlichen und die bisherigen Mitglieder des Vorstands und der Kantonalleitung für weitere zwei Jahre gewählt. Die Rechnung 2020 und das Budget 2021 seien ebenso diskussionslos genehmigt worden.

Weiter informiert die Pfadi, dass der jährliche Pfadi-Schnuppertag, der am 14. März hätte stattfinden sollen, wegen Corona verschoben werden muss. Er soll neu am 21. August 2021 nachgeholt werden.