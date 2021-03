Debatte Maskenstreit in drei Akten: Vorstoss wird später behandelt, Petition ist vorerst gestoppt, Gemeinde muss zahlen Obwohl zwei SVP-Grossrätinnen die sofortige Abschaffung der Maskenpflicht für Primarschüler fordern, haben sie ihren Vorstoss nicht dringlich eingereicht. Die Petition von Eltern aus Würenlos, die auf einer Onlineplattform lanciert wurde, ist vorläufig gestoppt worden. Und der Regierungsrat hat entschieden, dass Obersiggenthal laut Schulgesetz die Masken für Schüler zahlen muss. Fabian Hägler 16.03.2021, 19.53 Uhr

Im Aargau müssen Kinder ab der fünften Primarschulklasse Maske tragen. Keystone

Vor zwei Wochen haben Robert Blarer und Steven Schraner, zwei Väter von Primarschülern aus Würenlos, beim Regierungsrat ihre Petition gegen die Maskenpflicht in der 5. und 6. Klasse eingereicht. Damals überreichten sie Bildungsdirektor Alex Hürzeler und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati ihr Anliegen, das auf der Onlineplattform openpetition.eu von 3422 Personen unterschrieben worden war.

Unterstützt wurden die Würenloser von den SVP-Grossrätinnen Maya Meier und Nicole Müller-Boder. Die beiden Politikerinnen kündigten zugleich eine Motion im Kantonsparlament an, die ebenfalls die Aufhebung der Maskenpflicht für Primarschüler verlangt. Der Vorstoss wurde am Dienstag im Grossen Rat eingereicht, wann er behandelt wird, ist noch offen.

SVP-Grossrätin und Grünen-Präsident streiten im «Talk Täglich»

Warum haben Meyer und Müller-Boder ihre Motion nicht dringlich eingereicht, wenn sie doch die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht fordern? «Der Regierungsrat hat versprochen, dass der Vorstoss gleich schnell beantwortet wird, egal, ob er dringlich eingereicht wird oder nicht.» Darum hätten sie darauf verzichtet, die Dringlichkeit zu beantragen, sagt Müller-Boder.

Nicole Müller Boder setzt sich im Grossen Rat und im «Talk Täglich» gegen die Maskenpflicht ein. Britta Gut

Im «Talk Täglich» auf Tele M1 am Abend nach der Grossratssitzung setzte sich die SVP-Grossrätin dann erneut vehement gegen Masken für Primarschüler ein.

«Aus meiner Sicht ist das völlig unnötig, der Bundesrat hat eine Maskenpflicht für Jugendliche ab zwölf Jahren erlassen, das würde bei weitem reichen»,

sagte Müller-Boder. Zudem sei es unverständlich, dass die gleichen Kinder, die am Nachmittag ohne Maske miteinander spielten, am Morgen im Klassenzimmer eine Maske tragen müssten.

Daniel Hölzle, Präsident der Grünen Aargau, findet Masken in der 5. und 6. Klasse zumutbar.

Severin Bigler

Grünen-Präsident Daniel Hölzle, selber Schulleiter in Brittnau, widersprach entschieden:

«Es ist wichtig, dass wir die Quarantäne von ganzen Klassen oder gar Schliessungen von Schulen wegen Coronausbrüchen verhindern»,

sagte er. Hölzle hält eine Maskenpflicht für die 5. und 6. Klasse vor diesem Hintergrund für absolut vertretbar und verhältnismässig.

Betreiber von openpetition.eu stoppen Petition vorerst

Das Anliegen, die Maskenpflicht für Primarschüler im Aargau wieder aufzuheben, ist auch auf einer anderen Ebene umstritten. Die Betreiber der Plattform openpetition.eu haben die Petition von Blarer und Schraner vorläufig sistiert. Auf der Website heisst es, das Anliegen der beiden Würenloser stehe im Konflikt mit einem Punkt der Nutzungsbedingungen.

Dort heisst es: «Petitionen mit falschen Tatsachenbehauptungen, fehlenden Quellenangaben oder mit irreführender Unterschlagung von relevanten Tatsachen werden beendet. Openpetition behält sich vor, Quellen in umstrittenen Fällen nachträglich einzufordern bzw. wesentliche Tatsachen ergänzen zu lassen.»

Die Debatte im «TalkTäglich» zum Nachschauen. Tele M1

Falsche und irreführende Behauptungen im Petitionstext?

Seit dem Start der Petition hätten sich teilweise neue Entwicklungen und Erkenntnisse ergeben, schreiben die Betreiber der Plattform. Demnach enthalte die Petition, die inzwischen 3655 Personen unterstützen, falsche oder irreführende Behauptungen.

So werde im Petitionstext unter anderem suggeriert, dass die Kleinsten schon Masken tragen müssen, was nicht stimme. «Es sind Kinder der 5. und 6. Klasse. Das sind keine Kleinkinder», schreiben die Plattformbetreiber.

Zudem hätten die Urheber der Petition keine Quelle genannt für ihre Behauptung, das Tragen von Masken verursache bei Schülern «die bekannten physischen und psychischen Risiken». Und das Zitat von Thomas Minder, Präsident des Schulleiterverbandes, der sich gegen eine Maskenpflicht für Lehrpersonen aussprach, stamme aus dem April 2020 und sei deshalb überholt.

Petitionsgegner will Schulschliessungen verhindern

Ein Einwohner von Würenlos hatte die Betreiber der Plattform auf die kritischen Punkte in der Anti-Masken-Petition aufmerksam gemacht. «Ich will verhindern, dass durch falsche Behauptungen Druck auf die Politik ausgeübt wird, und es am Ende zu Schulschliessungen wie in Deutschland kommt», heisst es zu seiner Motivation in einem Mail, das Grünen-Grossrat Markus Dietschi mehreren Redaktionen zukommen liess.

Die beiden Urheber haben nun fünf Tage Zeit, die Petition zu überarbeiten. «Heute ist Tag 1 der Bearbeitungsfrist», heisst es auf openpetition.eu. Blarer und Schraner hatten bereits angekündigt, dass ihre Petition bis Ende März weiterlaufen solle.

Maskengegner passen ihre Petition nach Kritik an

Steven Schraner sagt auf Anfrage, die Petition sei bereits übergeben. «Trotzdem wollen wir sie auch online noch ordentlich abschliessen, da allenfalls noch weitere Schritte geplant sind.» Daher seien die kritisierten Punkte bereits angepasst worden, auch wenn die Kritik aus seiner Sicht zum grössten Teil unberechtigt sei.

Steven Schraner, einer der Urheber der Petition, sieht die Kritik zum grössten Teil als unberechtigt. ZVG

Schraner sagt, das Zitat von Thomas Minder sei entfernt worden und das Alter der betroffenen Kinder sei nun explizit und unmissverständlich erwähnt. Somit sei klar, «dass wir nicht behaupten, die Maskenpflicht gelte für Kleinkinder». Zudem hätten er und Blarer zwei Studien hinterlegt, die auf die gesundheitlichen Risiken des Maskentragens hinweisen. Gemäss den Betreibern von openpetition.eu könne es bis zu drei Werktage dauern, bis die Petition wieder freigeschaltet wird.

Regierungsrat: Obersiggenthal muss Masken für Schüler bezahlen

Nicht die Maskenpflicht für 5.- und 6.-Klässler an sich, sondern die Frage, wer die Masken für die Schüler bezahlt, führte zuletzt zu einem Konflikt zwischen Obersiggenthal und dem Kanton. Die Gemeinde stellt sich auf den Standpunkt, das Bildungsdepartement habe die Maskenpflicht angeordnet, deshalb müsse sich der Kanton auch an der Finanzierung beteiligen.

Der Regierungsrat sieht dies anders, wie Simone Strub, Sprecherin des Bildungsdepartements, auf Anfrage mitteilt. In der Antwort an den Gemeinderat Obersiggenthal habe die Regierung festgehalten, dass laut Schulgesetz die Gemeinden für die Beschaffung der Schuleinrichtungen zuständig sind. Darunter fallen laut Strub unter anderem auch Verbrauchsmaterialien und Schutzeinrichtungen.

«Es obliegt deshalb den Gemeinden, die nötigen Masken zu beschaffen und den Schülerinnen und Schülern der Volksschule kostenlos zur Verfügung zu stellen», hält sie fest. Die Coronavirus-Pandemie habe im schulischen Umfeld überdies auch Einsparungen ergeben. «So entfielen beispielsweise diverse Ausgaben für Exkursionen, Schullager, Schulreisen und andere Veranstaltungen», gibt Strub zu bedenken.

Obersiggenthal ist im Übrigen ein Einzelfall, dem Bildungsdepartement sind keine weiteren Gemeinden bekannt, welche die Masken für ihre Schüler nicht zahlen wollten.