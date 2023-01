Aargauer KMU wehrt sich gegen den Flughafen Zürich

David gegen Goliath Don Quijote aus Erlinsbach: Aargauer Zweimannfirma wehrt sich gegen den Flughafen Zürich Roger Fehr hat eine Ausschreibung des Flughafen Zürichs angefochten. Gemäss seiner Auslegung verstösst der Flughafen gegen das öffentliche Beschaffungswesen. Es ist nicht das erste Mal, dass sein Kleinstunternehmen es mit öffentlich-rechtlichen Giganten aufnimmt ‒ wenn auch nicht immer erfolgreich. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kleinstunternehmen von Roger Fehr wehrt sich gegen Ausschreibungen von grösseren öffentlich-rechtlichen Institutionen: etwa von Eniwa und vom Flughafen Zürich. ZVG

Am Telefon seufzt Roger Fehr. Ja, er habe kurz Zeit, sich zum Urteil zu äussern.

Der Unternehmer hat am 5. Dezember beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen den Flughafen Zürich eingereicht. Weshalb nimmt es der Geschäftsführer der Dampfexperte GmbH, einem Zweipersonen-Unternehmen aus Erlinsbach (AG), vor Gericht gegen den Flughafen Zürich auf?

Er selber spricht vom Kampf Davids gegen Goliath. Man könnte auch von Cervantes' Don Quijote sprechen. In solcher Weise beschreibt er sich nämlich: Als Unternehmer, der Gerechtigkeit liebt und dafür selbst in einer hoffnungslosen Situation einsteht. Deshalb reicht er immer wieder Beschwerde ein. Im jetzigen Fall geht es um eine Ausschreibung des Flughafens für Heizung- und Kälteanlagen.

Flughafen nennt erforderliche Hersteller

Roger Fehrs Unternehmen verkauft Armaturen, hauptsächlich Absperrschieber und Absperrklappen, die Wasserströme unterbrechen oder drosseln. Diese werden in Wasserreservoirs, Industriebetrieben, Wasserwerken und Fernheizungen benötigt. Im geplanten Projekt des Flughafens kommen genau solche Produkte zum Einsatz.

Aus Fehrs Sicht verstösst die Ausschreibung gegen das Gesetz zum öffentlichen Beschaffungswesen. Am Telefon erklärt er: «Diese Unternehmen, wie kantonale Wasserwerke oder der Flughafen Zürich, wissen genau, welches Produkt sie kaufen wollen.» Die Ausschreibung sei deshalb nur pro forma. Jene des Flughafens enthalte extrem spezifische Produktbeschreibungen, bis hin zum Hersteller und zur Marke. «Das ist verboten!», schimpft Fehr.

Tatsächlich führt der Flughafen in einer Excel-Tabelle zahlreiche Produkte auf, nebenan die Hersteller: Absperrklappen von Ebro, Interapp oder KSB, Absperrventile von Ramseyer oder Von Roll, etc.

Die Produktliste samt Hersteller. ZVG

Ausschreibung soll Wettbewerb verzerren

Dabei gäbe es gemäss Fehr gleichwertige Armaturen, die er selbst im Sortiment hat. Und er könne diese gar 30 Prozent billiger anbieten ‒ nicht dem Flughafen direkt, aber Lieferanten, die sich für solche Ausschreibungen bewerben. Andere Produkte als die genannten seien chancenlos, selbst wenn in der Ausschreibung steht: «Andere Fabrikate sind möglich, müssen jedoch vor der Ausführung abgesprochen werden.» Roger Fehr erklärt: «Die Gleichwertigkeit muss man zuerst beweisen, das sind oft 30-seitige Berichte. Diese Mühe will sich niemand machen, also geben viele einfach nach!»

Bei Armaturen präzisiert der Flughafen: «oder gleichwertiges Material». Dass man das aber präzisiert und vorher so spezifisch ist, sollte eine Ausnahme sein, findet Roger Fehr. ZVG

Dieses Vorgehen sei keine Seltenheit, was seiner Meinung nach zu einer Wettbewerbsverzerrung führe. Dem «Tages-Anzeiger» erklärte er 2021, wie Absprachen stattfinden: Ingenieurunternehmen, die mit Heizwerken oder Wasserreservoirs beauftragt werden, ziehen für Armaturen Spezialisten bei, die in der Regel der offizielle Importeur sind.

Die Planung machen diese kostenlos, allerdings unter der Auflage, dass nur ihre Armaturen eingebaut werden. Die Ausschreibung wird geöffnet, aber nur diese Armaturen werden vorgegeben. Wer das Projekt für sich gewinnen will, muss also diese beschaffen.

«Dampfexperte» kann es billiger machen

«Dampfexperte» bezieht Markenprodukte im Ausland und kann dank dieser Parallelimporte viele Schweizer Lieferanten unterbieten, sagt Fehr. Auch sei die Firma dank niedriger Kosten oft wettbewerbsfähiger. Das dürfte nach Roger Fehrs Meinung ein wichtiges Kriterium bei Projekten sein, die von der öffentlichen Hand getragen werden. «Jene, die dafür blechen, sind die Steuerzahler.»

Das Bundesverwaltungsgericht sah es anders. Es wies die Beschwerde einerseits ab, weil Fehrs Unternehmen nicht vorhatte, eine Offerte einzureichen, und nicht direkt betroffen war. Selbst bei einer materiellen Erwägung wäre die Beschwerde abzuweisen, weil mit der Erwähnung, dass gleichwertige Produkte möglich sind, die Anforderungen des Beschaffungsgesetzes erfüllt sind. Das Bundesgericht bestätigte das Urteil am 11. Januar. Der Flughafen Zürich sieht sich in seiner Ausschreibungspraxis bestätigt, sagt Bettina Kunz von der Pressestelle. Entsprechend will sie sich auch nicht zu Roger Fehrs Vorwürfen äussern.

Gegen Eniwa gewonnen

Dieses Mal musste Fehr eine Niederlage einstecken. Gegen die Energieversorgerin Eniwa behauptete er sich jedoch: Am 8. Oktober 2021 erhob er eine Beschwerde gegen einen Bauauftrag für Rohrbauarbeiten beim Wärmeverbund Buchs/Aarau Rohr. Am gleichen Tag berichtigte die Eniwa ihre Ausschreibung mit dem Satz, dass auch gleichwertige Produkte zugelassen werden ‒ das hatte im ursprünglichen Text nicht gestanden. Am 22. Oktober wurde sie ganz zurückgezogen, wie einer Verfügung des Aargauischen Verwaltungsgerichtes zu entnehmen ist.

Warum hat Fehr überhaupt eine Beschwerde gegen die Ausschreibung des Flughafens eingereicht, wenn er gar nie eine Offerte eingereicht hätte? Leidet sein Geschäft unter dieser Praxis? Roger Fehr erklärt: «Tatsächlich habe ich bereits mehr als genug zu tun. Ich bräuchte diese Aufträge gar nicht. Aber ich will diese Ungleichheiten beseitigen.» Nach einem Abschiedsgruss legt der Erlinsbacher Don Quijote das Telefon auf und fährt weiter. Womöglich zur nächsten Windmühle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen