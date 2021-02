Interaktive Karte So hat der Aargau in den letzten 30 Jahren abgestimmt – die erfolgreichste Partei existiert nicht mehr Die SVP hat an Wählergunst eingebüsst, der Bundesrat wird erfolgreicher und urbane Anliegen sind im Trend: Eine umfangreiche Datenanalyse zeigt, wie die Aargauer Gemeinden seit 1990 abgestimmt haben. Mark Walther und Stefan Trachsel 10.02.2021, 05.00 Uhr

Ranglisten mit der BDP als Spitzenreiterin sind rar. Das ist ein Grund, warum sie mit der CVP zu «Die Mitte» fusioniert. Doch in einer Auswertung dominiert die Bürgerlich-Demokratische alle anderen Parteien.

In den Abstimmungen der letzten elf Jahre haben die Aargauer Gemeinden in drei von vier Fällen so gestimmt, wie es die BDP empfohlen hatte. Das zeigt ein Vergleich der nationalen Abstimmungs-Resultate mit den Parolen von Parteien, Verbänden sowie Bundesrat und Parlament. Die BDP liegt knapp vor der FDP und der CVP.

Schaut man die 280 Eidgenössischen Abstimmungen seit 1990 an, ergibt sich folgendes Bild:

Dabei fallen vier Entwicklungen auf:

Linke Parteien und Verbände überzeugen die Aargauer Bevölkerung viel seltener von ihren Parolen als Mitte- und Rechtsparteien.

Die SVP dominierte die 90er- und 00er-Jahre. Sie gewann mehr Abstimmungen als die heutige Spitzenreiterin BDP. Seit 2010 gehört die SVP mit ihren Parolen häufiger zu den Verlierern.

FDP, CVP, EVP, SP und Grüne steckten zwischen 2000 und 2010 im Tief. Seither gewinnen sie wieder mehr Abstimmungen.

Die Empfehlungen aus Bern haben an Bedeutung gewonnen. Heute stimmen die Aargauer Gemeinden in drei von vier Fällen so, wie sich das Bundesrat sowie National- und Ständerat vorstellen.

Dass die Mitteparteien am meisten Abstimmungen gewinnen, überrascht nicht. Ihre Parolen decken sich häufig mit den Empfehlungen von Bundesrat und Parlament, denen das Stimmvolk mehrheitlich folgt. Allerdings profitiert die Mitte wenig bis gar nicht von ihren Abstimmungs-Erfolgen, wenn gewählt wird. Bestes Beispiel dafür ist die Aargauer BDP. Sie verlor ihren einzigen Nationalratssitz, trat im vergangenen Herbst mangels Erfolgsaussichten nicht mehr zu den Grossratswahlen an und existiert jetzt nicht mehr.

Der Erfolg bei Abstimmungen sei keine Garantie für gute Wahlresultate, sagt Politgeograf Michael Hermann. Wähler wählten taktisch, um Einfluss zu entfalten. Das heisst: lieber etwas linker oder rechter, als sie eigentlich sind. «Parteien in der Mitte haben es darum nicht so einfach», sagt Hermann.

Umgekehrt verhält es sich bei den linken Parteien. Sie haben in den letzten 30 Jahren am wenigsten Abstimmungen gewonnen.

Das erstaunt Politologin Sarah Bütikofer nicht, wie sie zu «watson» sagt: «Die Linke ist in der Schweiz seit jeher in der Minderheit. Wenn es ihr nicht gelingt, entweder die Mitte für ihr Anliegen zu gewinnen oder eine unheilige Allianz mit der Rechten einzugehen, verliert sie die Abstimmung.» Erfolgreiche Alleingänge wie die Zweitwohnungsinitiative vor acht Jahren blieben die Ausnahme.

Besonders schwierig hatten es SP und Grüne zu Beginn des neuen Jahrtausends. «In der Gesellschaft fand eine konservative Wende statt», sagt Hermann. Nachdem die 90er-Jahre ein Jahrzehnt des Umbruchs waren, sei die Skepsis vor der EU, Zuwanderern und dem Islam nach dem 11. September 2001 gewachsen.

Der Kanton Aargau habe sich in dieser Zeit spannend entwickelt. Hermann sagt:

«Die konservative Welle war im Aargau besonders stark.»

Der Wandel im ländlichen Kanton sei gross gewesen, worauf viele Menschen zunächst abwehrend reagiert hätten.

Nun geht die Entwicklung wieder in die andere Richtung: «Der Aargau ist städtischer geworden, weshalb urbane Anliegen wieder mehr Gewicht haben», sagt der Polit-Experte. Allerdings haben es SP und Grüne nach wie vor schwer, sich durchzusetzen. Das zeigte sich zuletzt bei der Konzernverantwortungsinitiative. Sie scheiterte am Ständemehr, obwohl auch bürgerliche Politikerinnen und Politiker für ein Ja warben und eine hauchdünne Mehrheit des Volks zustimmte.

Hermann glaubt, dass der Aargau auch in den kommenden Jahren am stärksten mit den Mitteparteien übereinstimmen wird.

Die Grünen sieht er nicht als neue Seriensiegerin: «Die Partei ist weit weg von der Mitte.» Grössere Chancen hätten die Grünliberalen, die national häufig auf der Siegerseite stehen – sofern die grünen Themen weiterhin Aufwind hätten.

Vom kantonsweiten Bild geht es nun eine Ebene tiefer – in die Gemeinden. 158 Aargauer Kommunen stimmten in den letzten elf Jahren am häufigsten gemäss BDP-Parole. Bei den übrigen 52 verfing am häufigsten, was die SVP empfahl.

Wie oft Ihre Gemeinde in den letzten 30 Jahren mit welcher Partei und welchen Verbänden stimmte, finden Sie mit einem Klick auf die Karte heraus:

Die Entwicklungen in den Aargauer Gemeinden sind einiges interessanter, als es die zwei Farben auf der Karte vermuten lassen. Eine dürfte der SP besonders gefallen.

Viele Gemeinden stimmten in den letzten 15 Jahren deutlich häufiger auf SP-Linie als noch zwischen 1990 und 2004. In Elfingen und Geltwil etwa legten die Sozialdemokraten um mehr als die Hälfte zu. Keine Partei konnte sich so stark steigern wie die SP.

Umgekehrt erging es der SVP. Alle Aargauer Gemeinden ausser neun (Schlossrued, Dürrenäsch, Leimbach, Wiliberg, Böbikon, Reitnau, Moosleerau, Gontenschwil und Schmiedrued) stimmten weniger häufig mit der Blocher-Partei als zuvor. Nicht alle Gemeinden wendeten sich aber gleich stark von den SVP-Parolen ab. Windisch, Aarau, Wettingen und Lenzburg taten das am stärksten.

Hermann erklärt sich die Entwicklung mit der Themenwahl der SVP. Die Partei schaffe es heute weniger gut als früher, die Themen zu bewirtschaften, die den Menschen wichtig sind. Gemäss Sorgenbarometer sind das die Corona-Krise und ihre Folgen, die Altersvorsorge und Arbeitslosigkeit.

Allerdings muss man den Rutsch nach links relativieren. Die SP hat nur auf tiefem Niveau Boden gut gemacht. Sie kommt bei weitem nicht an die bürgerlichen Parteien heran, die ebenfalls mehr Abstimmungen gewinnen.

Am Beispiel Elfingens lässt sich das exemplarisch zeigen: In der Gemeinde gewannen die Parolen von SP und Grünen an Gewicht, jene der SVP verloren hingegen. Nun befinden sich diese Parteien alle auf demselben Niveau: Zur Hälfte stimmen die Elfingerinnen und Elfinger mit der SVP und zur anderen Hälfte mit der Linken. Zum Vergleich: BDP, CVP, GLP und FDP sind viel häufiger siegreich.

Es fand also eine Verschiebung weg von der SVP in die bürgerliche Mitte statt, kein eigentlicher Linksrutsch.

Wie Bundesrat und Parlament zu einer Volksinitiative oder einem neuen Gesetz stehen, ist im Abstimmungsbüchlein als Empfehlung vermerkt. Der Bundesrat ist per Gesetz an die Parole des Parlaments gebunden. Wie stark sich die Stimmbürgerinnen und -bürger davon beeinflussen lassen, ist unklar. Allerdings lässt sich ein klarer Stadt-Land-Graben feststellen, wenn es darum geht, ob eine Gemeinde mit Bundesrat und Parlament übereinstimmt oder nicht.

Ennetbaden und Lenzburg stimmen in neun von zehn Fällen so, wie es «Bern» empfiehlt. Auch Baden, Brugg, Aarau und Wettingen weisen Werte um 90 Prozent auf. Am anderen Ende der Rangliste finden sich ländliche Gemeinden: Schlossrued, Schmiedrued und Dürrenäsch stimmen nur in knapp der Hälfte aller Abstimmungen mit der Landesregierung überein.

Diese Erkenntnis ist auf den ersten Blick überraschend. In den Städten ist meist die SP tonangebend, im Bundesrat ist es die bürgerliche Mehrheit. Wie passt das zusammen? Parlament und Bundesrat sind gemäss Hermann progressiver als ein durchschnittlicher Ort in der Schweiz.

Sie sind eher für Liberalisierungen und gegen Migrationsbeschränkungen – wie die Städte. Demgegenüber stehen die Landgemeinden. Hermann sagt: «Sie sind generell nicht regierungskritischer als die Städte, aber konservativer.» In diesen Orten sei die Zustimmung zu Parolen der SVP regelmässig höher als der Wähleranteil der Volkspartei.

Auf der Gemeindeseite Ihrer Gemeinde können Sie in einem detaillierten Artikel mehr darüber erfahren, wie Ihre Gemeinde abstimmt.