Datenanalyse Kontroverse um Deutschpflicht auf Pausenplatz: So viele Aargauer Schulkinder sind fremdsprachig Die oberste Aargauer Lehrerin sieht die Deutschpflicht der Schule Reinach-Leimbach kritisch. Daten zeigen derweil, dass der Anteil von fremdsprachigen Schulkindern zugenommen hat. Auf welchen Stufen Deutsch als Hauptsprache in der Minderheit ist – und warum das auf fehlende Chancengleichheit hinweist. Mark Walther 23.11.2022, 05.00 Uhr

Schulklassen sind in den vergangenen Jahren heterogener geworden. (Symbolbild) Christian Beutler / Keystone

Der Deutschbefehl der Schule Reinach-Leimbach hat schweizweit Aufmerksamkeit erregt. Die Leitung hat verfügt, dass auf dem Schulareal nur noch Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch gesprochen werden darf.

Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauer Lehrerinnen- und Lehrerverbands, hat Verständnis für dieses Vorgehen. Sie hält es allerdings nicht für optimal: «Es ist nicht die zielführendste Variante, mit Verboten zu erziehen.» Andere Schulen hätten das Problem pragmatischer gelöst - etwa mit dem Grundsatz, wonach die Schülerinnen und Schüler immer eine Sprache sprechen, die alle Anwesenden verstehen. So werde niemand ausgeschlossen.

Kathrin Scholl. san

Anteil Fremdsprachiger in der Real über 50 Prozent

Die Schulen im Aargau müssen sich heute mehr denn je mit sprachlichen Fragen auseinandersetzen. Das zeigt ein Blick in die Schulstatistik. 29'132 fremdsprachige Kinder besuchten im vergangenen Schuljahr im Aargau die öffentliche Volksschule. Sie machten damit 36,8 Prozent der rund 79'000 Lernenden aus.

In der Realschule sind es mehr als die Hälfte. Noch mehr, nämlich rund zwei Drittel, sind es in den Klein- und Einschulungsklassen, die aber nur rund ein Prozent der Lernenden umfassen.

Als fremdsprachig gelten alle Schulkinder, bei denen Deutsch nicht die Sprache ist, die sie am besten beherrschen. In der Regel ist es ihre Zweitsprache. Scholl sagt, viele dieser Kinder könnten gut Deutsch.

Schlechte Noten für den Aargau

Mit der Zuwanderung ist der Anteil fremdsprachiger Schulkinder in den letzten gut zwei Jahrzehnten gestiegen: 1998 lag er bei 22 Prozent. Die Schulstufen unterscheiden sich teils beträchtlich im Fremdsprachigenanteil. Die Reihenfolge unter ihnen hat sich kaum verändert. In der Real war er immer vergleichsweise hoch, in der Bezirksschule stets am tiefsten. Das ist ein Indiz für die fehlende Chancengleichheit im Bildungssystem.

In der Schweiz ist der Schulerfolg stark von der Herkunft abhängig. Die emeritierte Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm schrieb in der «NZZ»: «Spätestens seit den Pisa-Studien wissen wir, dass die Bildungschancen in der Schweiz deutlich ungleicher verteilt sind als in vielen anderen Ländern.» Das betrifft nicht nur Migrantenkinder, sondern auch jene aus Schweizer Arbeiterfamilien.

Scholl bestätigt Stamms Aussagen. Sie sieht das Problem unter anderem in der Frühförderung. Im europäischen Vergleich geniesse sie hierzulande einen tiefen Stellenwert. Insbesondere dem Aargau stellt sie ein schlechtes Zeugnis aus: «Es wird in meinen Augen zu wenig gemacht.»

Gute Lösungen aus anderen Kantonen übernehmen

In 28 der 200 Aargauer Gemeinden gibt es Deutschkurse, die sich an nicht deutschsprachige Mütter und deren Kinder im Vorkindergartenalter richten. Ausserdem sind Pilotprojekte zur frühen Deutschförderung geplant oder laufen bereits. Scholl ist das eingeschlagene Tempo indes zu wenig ambitioniert. Sie sagt: «Es dürfte schneller vorwärts gehen.» Es gebe in anderen Kantonen gute Lösungen, man müsse das Rad darum nicht neu erfinden.

Die grössere Sprachenvielfalt an den Schulen manifestiert sich in den verschiedenen Muttersprachen, die die Schulkinder sprechen. Lernende aus 49 verschiedenen Sprachen oder Sprachgruppen besuchen im Aargau die Volksschule. Für jedes zehnte Kind ist Albanisch die Hauptsprache. Das ist Rang zwei nach Deutsch. Dahinter folgen die Gruppe der südslawischen Sprachen (u.a. bosnisch, kroatisch, serbisch) und Italienisch.

«Das ist dann schwierig auszuhalten»

Auch wenn im Unterricht Deutsch gesprochen wird, zeigt der breite Fächer an Muttersprachen, dass Klassen heute sehr heterogen zusammengesetzt sein können. Das ist eine Herausforderung für die Lehrpersonen, die den Unterricht immer stärker individualisieren müssen. Das steigert laut Scholl die Komplexität. Irgendwann komme es zu einem Kippeffekt, wo man merke, man könne nicht allen gerecht werden. «Das ist dann schwierig auszuhalten», sagt die oberste Lehrerin im Kanton.

Sie ergänzt aber, dass andere Faktoren genauso dazu beitrügen. Als Beispiele nennt sie die Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen sowie Aufgaben abseits des Unterrichts wie Elterngespräche, Teamführung und Abklärungen.

