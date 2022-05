So haben die Aargauer Gemeinden abgestimmt – die Analyse

Datenanalyse Das Problem der Linken und der Erfolg der Verschwundenen: Fünf Erkenntnisse zu den Abstimmungen im Aargau SP, Grüne und EVP vermochten im Aargau zu mobilisieren, verloren aber den Kampf gegen die Steuervorlage. Warum das so ist, und welche vier weiteren Erkenntnisse der Abstimmungssonntag brachte, zeigt unsere Analyse. Mark Walther Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Tiefere Firmensteuern und ein höherer Versicherungsabzug für natürliche Personen: Das Aargauer Stimmvolk hat die Steuergesetzrevision mit 56,8 Prozent Ja-Anteil angenommen. Das ist eine Niederlage für SP, Grüne und EVP, die die Vorlage mittels Referendum an die Urne gebracht hatten.

Die Warnung des Nein-Komitees vor Millionenausfällen für Gemeinden und Steuererhöhungen für die Bevölkerung vermochte nur wenige Abstimmende ausserhalb des eigenen Lagers zu überzeugen. In bürgerlich dominierten Gemeinden fand die Vorlage eine komfortable Mehrheit von 60 Prozent. In den Gemeinden mit dem höchsten Anteil an Linkswählenden waren es mit 53 Prozent immer noch mehr als die Hälfte.

Besonders bitter für die Linke: Die Stimmbeteiligung lag in ihren Stammlanden fünf Prozentpunkte höher (rund 41 Prozent) als in den anderen Gemeinden (36 Prozent). Es gelang ihr offensichtlich, in einem gewissen Masse für ihr Anliegen zu mobilisieren. Doch es reichte nicht. Nicht einmal die grösseren Städte waren auf ihrer Linie – Aarau sagte mit rund 52 Prozent Ja, Baden mit 54 Prozent.

In einer groben Tendenz zeigt sich: Je bürgerlicher in einer Gemeinde gewählt wird, desto höher war die Zustimmung zum Steuergesetz. Abgelehnt wurde die Vorlage nur in 31 Gemeinden. Darunter hat es allerdings auch solche, die stramm bürgerlich wählen.

In einer Mitteilung zeigt sich das Nein-Komitee enttäuscht über das Ja zur Steuervorlage: «Die Strategie, die Firmensteuern zu senken, indem der Bevölkerung gleichzeitig das ‹Zückerli› einer kurzfristigen Steuererleichterung angeboten wird, hat leider funktioniert.»

Das Komitee gegen das Steuergesetz nach der verlorenen Abstimmung. Bild: Alexander Wagner

Die Annahme der Steuervorlage bedeutet für einige Gemeinden, dass sie in den nächsten Jahren deutlich weniger Steuern einnehmen, als es ohne die Revision der Fall wäre. Die Stimmberechtigten massen diesem Umstand aber nur vereinzelt Gewicht bei. Zwischen der Höhe der Mindereinnahmen und der Zustimmung zum Steuergesetz ist kein statistischer Zusammenhang erkennbar:

Spreitenbach sagte etwa deutlich Ja zur Vorlage, obwohl die Gemeinde anteilsmässig die höchsten Mindereinnahmen wird verkraften müssen. Auch Mägenwil stimmte der Revision trotz grosser Betroffenheit klar zu.

In Spreitenbach ging trotz der brisanten Ausgangslage nur ein Viertel der Stimmberechtigten an die Urne – das ist der tiefste Wert aller Gemeinden.

Anders als Spreitenbach verwarf Leibstadt die Steuervorlage knapp. Die Zurzibieter Gemeinde wird gemäss Prognosen des Kantons anteilsmässig die zweithöchsten Mindereinnahmen hinnehmen müssen. Ammann Hanspeter Erne befürchtet aber, der Kanton rechne zu optimistisch. Mitte April sagte er zur AZ: «Aktuell rechnen wir damit, dass wir bei einer Annahme der Revision die Steuern ab 2027 oder 2028 erhöhen müssen.» Wohl unter diesem Eindruck sagte eine knappe Mehrheit in Leibstadt Nein.

Dasselbe Bild zeigt sich in Kölliken. Der Gemeinderat der Suhrentaler Gemeinde warnte öffentlich vor einer Steuererhöhung und einem Leistungsabbau – prompt wurde die Steuervorlage dort verworfen.

Es ist ein später Sieg für die BDP. Selten wurde ein Volksbegehren derart deutlich angenommen wie ihre Amtsenthebungs-Initiative. 84,3 Prozent beträgt der Ja-Anteil. Der ehemalige Parteipräsident und Nationalrat Bernhard Guhl feiert diesen Erfolg auf Twitter: «Historisch».

Denn: Noch nie erhielt eine kantonale Volksinitiative derart viele Ja-Stimmen. Die 131'696 sind Rekord. Diesen hatte bisher die Initiative «Ja für Mundart im Kindergarten» inne, die vor acht Jahren 121'587 Ja-Stimmen erhielt.

Es gab allerdings schon Initiativen, die deutlicher ausgingen. Eine Renten-Initiative erreichte 1956 eine Ja-Mehrheit von 84,6 Prozent. Den Rekord hält die erste Volksinitiative, die im Aargau an die Urne kam: Die Revision der Judengesetzgebung wurde am 11. November 1862 von 88,3 Prozent der Stimmenden gutgeheissen. Bei beiden Abstimmungen gingen über 80 Prozent der stimmberechtigten Männer an die Urne.

Insgesamt ist die Amtsenthebungs-Initiative das 21. kantonale Volksbegehren, das vom Stimmvolk angenommen wurde.

Die höchste Zustimmung zum Steuergesetz kam in Sins zu Stande: 77 Prozent. Es folgen Arni (74 Prozent) und Dietwil (71 Prozent). Am tiefsten war die Zustimmung in Niederlenz (39,5 Prozent), Mellikon (41 Prozent) und Ammerswil (42 Prozent).

Alle Gemeinden stimmten der Amtsenthebungs-Initiative zu, am stärksten Bremgarten (92 Prozent), Bergdietikon (91 Prozent) und Arni (90 Prozent). In Wiliberg war der Ja-Anteil mit rund 63 Prozent am kleinsten, aber immer noch hoch.

Kantonale Vorlagen

Nationale Vorlagen

