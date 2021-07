Interview: Pascale Bruderer über Rahmenabkommen und Corona

Am Mittwoch feiert die Aargauerin ihren 44. Geburtstag. Nach einer langen Karriere als SP-Politikerin, zuletzt war sie acht Jahre Ständerätin, wechselte sie letztes Jahr in die Wirtschaft. Sie ist Mitinhaberin des Start-ups «Crossiety», das den Gemeinden einen digitalen Dorfplatz anbietet. Zudem ist sie Verwaltungsrätin bei Galenica, Bernexpo und der TX Group. Pascale Bruderer lebt mit ihren beiden Töchtern Juliana (9-jährig) und Amélie (7) in Nussbaumen bei Baden.