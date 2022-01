Stromstreit im Aargau: SP-Kritik an FDP-Plänen für neue AKW

Energiestreit SP-Kritik an FDP-Strompapier: «Der Ruf nach neuen Atomkraftwerken ist realitätsfremd und sicher kein Beitrag zur Versorgungssicherheit» SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter will zur Sicherung der Stromversorgung auf Solar- statt Atomenergie setzen. Die Forderung der Freisinnigen, das Verbot zum Bau neuer Atomkraftwerke aufzuheben, sieht die Nationalrätin als untaugliche Lösung. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein grünes AKW auf der Baldegg in Baden, oder Solarzellen an jedem Haus? So sieht der AZ-Karikaturist die Debatte. Silvan Wegmann

«Die Tatsache, dass bald überall zu wenig Strom vorhanden sein wird, müsste Grund genug sein, sofort aufzurüsten. Dies geht kurzfristig nur mit Gas-Kombi-Kraftwerken – langfristig müssen wir wieder auf KKW als sichere Bandenergie setzen. Einzig die SVP getraut sich, diese Probleme anzusprechen.» Das schrieb Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident der SVP Aargau, vor ein paar Tagen im Parteimagazin «SVP aktuell».

Damals traf dies noch zu, doch seit dem FDP-Parteitag vom Dienstag stimmt Glarners Aussage nicht mehr: Auch die Aargauer Freisinnigen wollen künftig wieder auf Atomkraftwerke setzen. In einem Positionspapier zur Stromversorgungssicherheit verlangt die Partei, das Bauverbot für neue Reaktoren aufzuheben. Zudem hiess der Parteitag einen Antrag gut, der eine Verlängerung der Laufzeiten der bestehenden Atomkraftwerke verlangt. Die AZ berichtete am Mittwoch über die neuen FDP-Pläne.

Gabriela Suter: «Kein Beitrag zur Versorgungssicherheit»

Das freisinnige Strompapier löst bei Gabriela Suter, Nationalrätin und Präsidentin der SP Aargau, Kopfschütteln aus. «Die Forderung der FDP Aargau nach neuen AKW ist realitätsfern und mit Sicherheit kein ernsthafter Beitrag zur Stärkung der Stromversorgungssicherheit», sagt sie. Die Planungs- und Bauzeit für eine solche Anlage würde mindestens 20 Jahre dauern, gibt die SP-Politikerin zu bedenken. Suter: «Bis das neue AKW Strom produzieren könnte, wäre eine Mangellage längst eingetreten.»

SP-Präsidentin Gabriela Suter will den AKW-Strom mit Fotovoltaikanlagen ersetzen. Chris Iseli / AGR

Auch für den Klimaschutz kämen sie aus Sicht der Sozialdemokratin viel zu spät. Zudem gebe es für AKW keine Investoren, wie der CEO des Energieversorgers Axpo kürzlich deutlich gemacht hatte. «So müsste der Staat einspringen – will das die FDP Aargau, die sich liberal nennt?», fragt Suter. Ähnlich wie die SP-Nationalrätin hatte am FDP-Parteitag auch der freisinnige Nationalrat Matthias Jauslin argumentiert – er war aber überstimmt worden.

Suter hält weiter fest, der deutsche FDP-Chef Christian Lindner habe kürzlich gesagt: «Wenn eine Energiequelle nur etabliert werden kann, wenn der Staat in die Haftung geht, zeigt das schon marktwirtschaftlich, dass es sich nicht um eine nachhaltig verantwortbare Energiequelle handeln kann.»

SP-Präsidentin sieht Subventionen für AKW als freisinnigen Widerspruch

Suter kritisiert zwei weitere Punkte im Positionspapier der FDP Aargau. Die Forderung, die Laufzeiten der AKW zu verlängern, sei doppelt abstrus. Erstens gebe es in der Schweiz gar keine fixen Laufzeiten, die AKW dürften laufen, solange sie sicher betrieben werden könnten. Zweitens entscheide weder Bundesrat noch Parlament, sondern die Atomaufsichtsbehörde Ensi über die Laufzeiten.

Dass die FDP einerseits die übermässige Subventionierung von Solar- und Windenergie kritisiere, aber gleichzeitig neue AKW fordere, die nur mit Staatsgarantien gebaut werden könnten, sieht Suter als Widerspruch. Sie gehe mit den Aargauer Freisinnigen einig, dass Fördergelder möglichst effizient eingesetzt werden müssten, hält Suter fest. Fakt sei jedoch: «Am meisten Strom pro Förderfranken erhält man mit Fotovoltaik, am wenigsten mit Wasserkraft.»

Resolution für massiven Ausbau der Solarenergie

SP-Nationalrätin Gabriela Suter will die zukünftige Stromversorgung ganz anders angehen als SVP und FDP. Sie hat zuhanden des Parteitags der SP Schweiz, der am 5. Februar stattfindet, eine entsprechende Resolution eingereicht. Für die Nationalrätin ist klar: «Fotovoltaik soll die wegfallende Leistung der AKW ersetzen.» Das ungenutzte Potenzial auf Dächern und Infrastrukturflächen sei riesig. Suter schreibt, in Kombination mit sinnvollen und intelligenten Back-up-Leistungen könnten Schwankungen ausgeglichen werden.

Blick auf die Baustelle von «Alpin Solar» in Linthal. Der Stromkonzern Axpo baut an der Muttsee-Staumauer die grösste alpine Solaranlage der Schweiz. 4872 Solarmodule sollen installiert werden. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nicht nur Dächer, sondern auch Fassaden, Verkehrsinfrastrukturen und Freiflächen gehörten zu einer neuen Fotovoltaik-Strategie, wobei Rücksicht auf Biodiversität und Landschaft genommen werden müsse. Priorität neben den Panels auf Gebäuden sollen Solaranlagen über versiegelten Flächen und alpine Sonnenkraftwerke erhalten, um die Winterlücke in der Stromversorgung zu schliessen.

Kritik an FDP-Strategie auch von GLP und Grünen

«Die FDP setzt auf Technologien, die mit grossen Risiken für folgende Generationen in Form langlebiger atomarer Abfälle verbunden sind», schrieb der Grünen-Fraktionschef in einem Leserbrief am Freitag. Zudem könnten AKW nur mit massiven Subventionen betrieben werden, und die Schweiz sei abhängig von ausländischen Uranlieferanten.

Auf Twitter kritisierte GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni die Konzepte der FDP als «ineffizient, nicht finanzierbar und nicht durchdacht». Kühni sieht AKW als veraltete Technologie und will auf Energieeffizienz setzen. Nötig seien zudem ein Stromabkommen und der Ausbau der erneuerbaren Energien.

Wasserstoff-Notstromanlagen: Kanton sieht viele offene Fragen Auch die Mitte-Fraktion im Grossen Rat hat sich mit der Stromversorgung befasst. Sie forderte die Regierung auf, Stromversorger und Netzbetreiber beim Bau von dezentralen, auf Wasserstoff basierenden Notstromanlagen zu unterstützen. Solche Anlagen auf Basis von Brennstoffzellen oder mit Wasserstoffmotoren könnten in einer Mangellage zugeschaltet werden und eine Netzabschaltung verhindern, argumentierte Grossrat Andreas Meier. Doch die Regierung lehnt das Postulat ab und hält fest, der Entscheid zum Bau solcher Anlagen liege bei den Betreiberfirmen. Der Kanton sehe seine Aufgabe darin, bürokratische Hürden abzubauen und bei Grossanlagen einen Beitrag bei der Prüfung der richtigen Standorte zu leisten. Zudem gebe es bei der Wasserstofftechnologie viele Fragen, für die keine Antworten vorlägen. «Art und Dauer der Lagerung sind noch ungelöst.» Ideen wie jene, das Erdgasnetz als Speicher zur Verfügung zu stellen, seien da, aber nicht ausgereift. «Überdies ist der effiziente Transport offen», schreibt die Regierung. (fh)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen