Das Montagsinterview Ist das Stapferhaus der Europapark unter den Museen, Sibylle Lichtensteiger? Sibylle Lichtensteiger leitet das Stapferhaus in Lenzburg seit über zehn Jahren äusserst erfolgreich. Wie tickt die Frau, die das Museum, das gar keins sein will, international bekannt gemacht hat? Ein Gespräch über Fake News, alte weisse Männer und den Sinn des Lebens. Rolf Cavalli 13.06.2022, 05.00 Uhr

Grosse Liebe: Sibylle Lichtensteiger und das Stapferhaus. Valentin Hehli

Sie muss selber lachen, als sie es merkt: Ihr Pulli sieht fast identisch aus wie die Dekoration im Stapferhaus. Das mag Zufall sein, aber dass beide in fröhlichen Farben daherkommen, passt: Sibylle Lichtensteiger und das Stapferhaus, das ist seit Jahren ein symbiotisches Verhältnis. Zeit, das in einem Gespräch unter die Lupe zu nehmen.

Wie viel Jobangebote haben Sie in den letzten Wochen und Monaten bekommen?

(lacht) Es wäre ziemlich frech, wenn mich einfach jemand anrufen würde, um mich abzuwerben.

Aber nicht verwunderlich, nachdem das Stapferhaus unter Ihrer Leitung zum «European Museum of The Year» gewählt wurde.

Es wäre trotzdem schwierig, mir einen Job anzubieten, der so spannend ist wie meiner hier. Ich wüsste gerade keinen. (lacht) Das Stapferhaus ist eine einzigartige Institution, deshalb gibt es kaum vergleichbare Jobs. Das klassische Museum etwa funktioniert anders als wir.

Eben. Sie wurden zum Museum des Jahres gewählt, dabei wollen Sie gar kein Museum sein.

Wir haben uns tatsächlich abgegrenzt gegen den Museumsbegriff, weil diesem immer noch das Image des Verstaubten anhaftet und uns Geldgeber und Publikum immer wieder gemahnt hatten: «Werdet kein Museum!» Die Auszeichnung hat uns darin bestärkt, den Spiess umzudrehen und uns zusammen mit vielen anderen Museen dafür einzusetzen, dass sich das Image der Museen ändert.

Gleichzeitig wird das Stapferhaus bekannter als Museum dank des Preises.

Ja, in Lenzburg kämpfen wir gegen das Image der Provinz. Der Preis gibt uns Selbstbewusstsein. Wir haben Freude an der Rolle, als Leuchtturm in der Museumslandschaft zu gelten und zu zeigen, dass ein Museum Spass machen kann.

Das Stapferhaus als eine Art Europapark unter den Museen?

Nein, das nicht. Europapark ist nichts Schlechtes, aber wahrscheinlich zu 99,99 Prozent Unterhaltung. Bei uns steht der Inhalt im Vordergrund, es geht um Auseinandersetzung, um Ver­tiefung. Aber auch die kann lustvoll sein.

Was ist denn das Imageproblem der klassischen Museen?

Zu viele Menschen denken beim Wort Museum an dunkle Räume in denen viele Dinge in Vitrinen stehen und ihnen selbst im besten Fall die Rolle des staunenden Zuschauers zugesprochen wird.

Was machen Sie anders?

Eine Besucherin sagte mal: Hier bin ich aktiv dabei. Wir können die Leute packen bei Themen, die sie aktuell interessieren. Wir haben es auch etwas einfacher, weil wir die Gegenwart thematisieren und nicht primär die Geschichte. In der Gegenwart sind wir alle mittendrin, darum fühlen sich auch viele Menschen angesprochen.

Sie hatten mit den letzten Ausstellungen ein gutes Händchen: Heimat, Fake News, Geschlecht. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Wir versuchen, nahe am Puls der Menschen zu sein. Spüren, was brisant ist. Wir sind keine Expertinnen für Migration, Fake News, Gender etc. Unsere Expertise ist, wie man eine Geschichte gut erzählt. Wir weigern uns auch, so etwas wie einen Fünfjahresplan zu erstellen. Wir reagieren kurzfristig und setzen das innert Monate um. Das macht uns möglicherweise attraktiv.

Die Ausstellung "Fake. Die ganze Wahrheit" hat den Puls der Zeit getroffen. Fritz Thut

Die Ausstellung Fake News war besonders erfolgreich und wird nun auch in Dresden gezeigt. Wie kommt sie dort an?

Sie hat erst begonnen. Aber sie bekommt grosse Aufmerksamkeit, es gibt viele Medienanfragen. Wegen Putins Angriffskriege und der Propaganda bekommt das Thema zusätzlich Brisanz.

In Ostdeutschland ist die politische Situation nochmals anders als bei uns. Dort gibt es viele AFD-Wähler. Sprechen Sie auch diese an?

Ja, unser Ziel ist es, ein brisantes Thema zu behandeln und gleichzeitig ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Wir wollen nicht nur für jene attraktiv sein, die sich sowieso dafür interessieren, sondern auch für alle, denen das Thema im ersten Moment vielleicht fremd ist.

Dazu müssten Sie diese aber überhaupt ins Stapferhaus bringen. Wie machen Sie das?

Wir haben viele Schulklassen und Firmenbesuche. Die sind natürlich eine Art zwangsverpflichtet. (lacht) Aber wenn sie mal bei uns sind, sollen sie ein tolles Erlebnis haben und unser Haus mit einem guten Gefühl verlassen.

Fake News, Geschlecht, Klima. Bedienen Sie bewusst vor allem Mainstream-Themen, die politisch von links besetzt sind?

Nein, es sind einfach die gesellschaftlich grossen Themen der Zeit. Wir wollen bei den Besuchenden auslösen, mal eine neue Perspektive einzunehmen. Gerade auch von jenen, die vielleicht Bestätigungswissen erwarten bei uns.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Bei der Ausstellung Geschlecht sagte mir eine junge Besucherin: Es sei ihr fast peinlich, aber sie habe hier zum ersten Mal einem alten weissen Mann zugehört. Sie schäme sich fast etwas dafür, aber es sei eine gute Erfahrung gewesen. Umgekehrt sagte mir ein Schüler während der Recherche, das Thema Geschlecht interessiere ihn nicht, weil im Biologieunterricht vor allem über den Zyklus der Mädchen gesprochen werde und nicht darüber, was Buben direkt angehe. Genau hier beginnen die spannenden Diskussion.

Trotzdem: Besteht nicht die Gefahr, belehrend, ja sogar indoktrinär zu wirken?

Das ist eine Gratwanderung. Wir haben eine Haltung, wollen aber kein Dogma verbreiten. Es ist wichtig, möglichst viele Menschen zu erreichen, sonst haben wir unser Ziel nicht erfüllt. Beim Thema Geschlecht war das besonders herausfordernd. Zumal das Wort «Geschlecht» keinen knackigen Titel hergibt. Aber wir haben keinen passenderen gefunden.

Farbig und lebendig: Die Ausstellung «Geschlecht - jetzt entdecken». Lenzburger Bezirksanzeiger

Sie hätten das englische Wort für Geschlecht nehmen können. «Sex» zieht besser.

Ja, das haben wir überlegt. Aber ich habe generell wenig Freude an englischen Begriffen, darum reden wir auch nicht von «Gender». Und der Titel «Sex» wäre etwas irreführend, weil viele dann etwas anders erwartet hätten, auch wenn Sex Teil der Geschichte ist. Hier war die Herausforderung, Sex so zu thematisieren, dass es weder pornografisch noch peinlich wird.

Der Erfolg des Stapferhauses hat viel mit Ihnen persönlich zu tun. So ganz spontan, welcher Begriff kommt Ihnen in den Sinn, was Sie beide gemeinsam haben?

Der Erfolg des Stapferhauses ist Teamarbeit. Aber wenn es eine Gemeinsamkeit mit mir sein soll: Offenheit.

Sibylle Lichtensteiger im Gespräch mit AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli. Valentin Hehli

Ich nehme das mal als Kompliment. Es geht ja tatsächlich weder um mich noch ums Stapferhaus, sondern um den Inhalt. Darum setzen wir einen Doppelpunkt hinter die Marke Stapferhaus. Das soll darauf hinweisen, dass zählt, was dahinter steckt. In diesem Sinne setze ich auch gerne hinter meinen Namen einen Doppelpunkt (lacht). Wie würden Sie sich mit drei Stichworten beschreiben? Respekt ist mir wichtig, ein offenes Herz und Poesie.

Sie sind jetzt schon 20 Jahre in der Leitung und über 10 Jahre Alleinverantwortliche im Stapferhaus. Wie schafft man es da, noch innovativ und kreativ zu sein?

Wenn man sich ständig mit der Gegenwart beschäftigt, hält einem das auf Trab. Da wird es schwierig einzurosten. Mit jeder neuen Ausstellung stellen sich viele neue Fragen, lerne ich unglaublich viel Neues kennen. Wenn ich merken würde, dass mich die Lust verlässt, wäre der Moment aufzuhören.

Andere Persönlichkeiten in der kreativen Szene geben sich kosmopolitisch und – etwas klischiert gesprochen – prätentiös zwei globale Wohnsitze an. Es heisst dann etwa «… lebt in Zürich und Amsterdam». Sie dagegen leben mit demselben Mann seit mehr als 20 Jahren in derselben Wohnung. Fast etwas langweilig.

(lacht) Das stimmt. Ich habe zwar mal je ein halbes Jahr in Rumänien und in Berlin gelebt. Das war inspirierend. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass man den Sinn des Lebens nicht aussen suchen muss, sondern im Inneren. Darum muss ich nicht um die halbe Welt jetten, um Spannendes zu erleben. Ich bekomme das auch hier – zum Beispiel bei der Arbeit.

Die «Schweizer Familie» schrieb über Sie: «Die Thurgauerin verkörpert eine heutzutage seltene Beständigkeit.» Sehen Sie sich auch so?

Ich suche nicht generell das Risiko. Trotzdem bin ich bei der Arbeit immer wieder risikofreudig. Es ist wichtig, zu wissen, dass man Fehler machen darf. Vertrauen haben, das gibt einem Boden. Das ist vielleicht das Beständige an mir. Beständigkeit macht mir keine Angst, weil ich gerne an etwas dranbleibe. Das gilt für Beziehungen wie für Lebensthemen generell.

Sie kommen aus dem beschaulichen Thurgau, wohnen ihn Zürich, arbeiten in Lenzburg. Wo ordnen Sie den Aargau ein in Ihrer Lebenswelt?

An Lenzburg und dem Aargau gefällt mir, dass sie den Schweizer Durchschnitt verkörpern. Da passen wir hin. Es ist gut, dass das Stapferhaus nicht in Zürich oder Basel steht. Wir müssen nicht hip sein, nicht elitär, sondern wir sind mitten im Mittelland, sozusagen an einem neutralen Ort.

Aber in einer Grossstadt könnten Sie mehr Leute ansprechen, mehr Aufmerksamkeit bekommen?

Ich finde unseren Standort toll. Aber klar, wenn man international erfolgreicher sein wollte, ist er vielleicht ein Handicap. Als wir zum «Europäischen Museum des Jahres» gewählt wurden, haben ausländische Zeitungen geschrieben «Lenzburg bei Zürich».

Sibylle Lichtensteiger in ihrem Büro. Valentin Hehli

Es hiess mal, Sie hätten keine Hobbys. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht arbeiten?

Das Gästebuch lesen (lacht). Das mach ich wirklich gerne. Und ich verbringe viel Zeit mit Freunden/-innen, ich wandere gerne in den Bergen und lese.

Von wegen keine Hobbys. Wandern, Lesen, Freunde. Typische Schweizer Hobbys.

Ja, aber ich habe keine klassischen Hobbys, die ich regelmässig pflege. Ich spiele etwas Tennis, mache etwas Langlauf – aber zu wenig, um es Hobby zu nennen. Machen Sie zum Schluss doch bitte drei Halbsätze fertig.

«Am meisten vermisse ich am Thurgau …»

Den Schauenberg. Der Hausberg von Aadorf, wo ich aufgewachsen bin. Das Traurige daran: Die Spitze ist im Kanton Zürich. (lacht)

«Mein absolutes Lieblingsmuseum weltweit ist …»

Hm, schwierig. Weil ich so wenig fliege, kenn ich nicht alle wichtigen Museen dieser Welt. Aber Vorbild ist für mich Holland. Die inszenieren toll, sind farbig und sehr direkt.

«Das letzte Mal bewusst gelogen habe ich …»

Es gibt ja viele Alltagslügen. Aber heute bewusst gelogen? Kann ich echt gerade nicht sagen.

Oder Sie lügen jetzt, wer weiss. Was sind denn legitime Alltagslügen, die Sie selber hie und da anwenden?

(schmunzelt) Wenn ich gesucht werde und ich ausrichte, ich sei gerade an einer Sitzung. Zurück zur Einstiegsfrage: Es bringe Sie hier kaum etwas weg vom Stapferhaus, sagten Sie.

Wenn Sie aber eines Tages etwas anderes machen wollten, was wäre das?

Zuerst einmal: einfach nichts machen. Aber wann ich so weit bin, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist wie beim Stapferhaus: Ich habe auch für mein Leben keinen Fünfjahresplan.

