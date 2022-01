Landammann Alex Hürzeler über 2022, Corona und die Schule

Das Montagsinterview Landammann Alex Hürzeler: «Wir dürfen uns von Corona nicht lähmen lassen» Er ist bereits zum dritten Mal Landammann und führt 2022 den Aargauer Regierungsrat an. Im Montagsinterview erklärt der Bildungsdirektor, wie er mit dem Druck in der Coronapolitik umgeht, warum die Schulen keine Kinderimpfungen anbieten werden und er spricht über die Freuden als Grossvater. Eva Berger und Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maske anbehalten oder fürs Gespräch ablegen? Auch der Landammann muss kurz überlegen, welche Regeln nun gelten hier im Kommissionszimmer des Regierungsgebäudes. Er vergewissert sich per Anruf bei seinem Vorgänger Stephan Attiger, der vor Weihnachten auch ein Interview gegeben hat. Für das Foto ohne, sonst mit. So machen wir es.

Alex Hürzeler, Aargauer Landammann 2022, fotografiert im Kommissionszimmer des Regierungsgebäudes, am 23. Dezember 2021. Severin Bigler

Herr Landammann, mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses Jahr?

Einerseits freut es mich sehr, dass ich jetzt zum dritten Mal Landammann sein darf. Gleichzeitig befinden wir uns in einer anspruchsvollen Zeit, der Druck auf die Regierungen ist spürbar.

Wo empfinden Sie besonders Druck?

Die Verantwortung, die wir tragen, wenn wir Massnahmen im Kampf gegen Covid beschliessen. Wir wissen als Regierungsrat, dass unsere Entscheidungen Menschen einschränken.

Sie wissen nie mit Sicherheit, welche Wirkung ein Entscheid wirklich erzielt. Wie gehen Sie damit um?

Das ist Teil unserer Arbeit. Der Regierungsrat stimmt sich mit den anderen Kantonen und dem Bund ab, er handelt nicht allein. Das relativiert die Entscheide. Zudem werden sie laufend überprüft und gelten immer nur bis zur nächsten Entwicklung.

Zum Beispiel die Maskenpflicht in den Schulen. Mal gilt sie, dann wird sie wieder aufgehoben. Man hat den Eindruck, diese Entscheide kommen immer etwas zu spät.

Das Gefühl habe ich nicht. Weil die Pandemie so viele Gesichter hat, müssen wir die Situation immer neu beurteilen und stützen uns dabei auf die Empfehlungen von Fachpersonen. Bei den Schulen gibt es keine nationale Lösung durch den Bundesrat, aber wir haben inzwischen viel Erfahrung und können schnell reagieren.

Vor Jahresfrist sagten Sie, der Aargau strebe eine überregionale Lösung an. Warum hat das nicht funktioniert?

Die Konstellationen in Gesellschaft und Schulwesen sind zu unterschiedlich, darum kann es keine einheitliche Lösung geben. Die Schweiz wird nicht zentralistisch aus Bern geführt und solange die Fallzahlen überblickbar sind, ist dieses Vorgehen richtig. Verschlechtert sich aber die Situation durch die Omikron-Variante massiv, könnte der Bund wieder übernehmen.

Für die Schulen haben Sie noch vor den Ferien Massnahmen getroffen. Sind weitere Anpassungen geplant?

Wir haben uns an den Entwicklungen im Gesundheitswesen auszurichten. Gibt es aufgrund der stark steigenden Fallzahlen eine Überlastung, werden weitere Massnahmen unausweichlich. Dank dessen, dass die Schule im Aargau erst am 10. Januar wieder startet, bleibt uns im Gegensatz zu anderen Kantonen mehr Zeit, die sich aktuell schnell verändernde Situation zu berücksichtigen.

Gibt es noch Spielraum? Repetitives Testen sei aus Kapazitätsgründen flächendeckend nicht möglich, sagt der Regierungsrat. Bleibt es dabei?

Ja. Wie viele Kantone haben auch wir Engpässe bei den Testkapazitäten. Dazu kommt, dass die Omikron-Variante zu einer massiven Beschleunigung der Ansteckungen führt. Dies führt beim Contact Tracing und der Teststrategie zu grundsätzlich neuen Fragen. Nach wie vor bleibt deshalb eine hohe Impfrate ein ganz wichtiger Faktor auf dem Weg zu einer Normalisierung.

Nun dürfen auch Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. Forciert der Kanton also Schulimpfungen für Primarschüler?

Nein, die Impfkampagne richtet sich primär an die Jugendlichen und Erwachsenen. Kinder sind fast gar nicht von schweren Krankheitsverläufen betroffen. Es wäre darum falsch, sie in den Fokus zu rücken. Wir müssen jetzt alles daransetzen, die Anzahl der Erstimpfungen zu steigern und dass die Nachimpfungen möglichst rasch stattfinden können.

Das heisst, die Schulen werden die Kinderimpfung nicht anbieten?

Nein. Wir müssen unsere Kräfte an den Schulen auf anderes konzentrieren. Aber selbstverständlich werden auch im Aargau Anlaufstellen geschaffen, wo Eltern ihre Kinder impfen lassen können.

Als Landammann stehen Sie für das Gemeinsame der Aargauerinnen und Aargauer. Wie beurteilen Sie die Spaltung der Gesellschaft wegen der Covid-Politik?

Diese sogenannte Spaltung wird überdiskutiert. Nach zwei Jahren Pandemie ist eine gewisse Müdigkeit feststellbar. Sobald die Gefährlichkeit des Virus abnimmt und wir zu einem normaleren Leben zurückkehren können, wird auch diese Spaltung kein Thema mehr sein. Davon bin ich überzeugt.

Und wie sind Sie persönlich damit konfrontiert?

Ich werde vermehrt auch privat auf Entscheide angesprochen, ja. Aber ich kann mich weiterhin auf meine Arbeit konzentrieren und stelle keine Zerwürfnisse in meinem privaten Umfeld fest. Ihre Partei, die SVP, fährt einen Konfrontationskurs gegen die Massnahmenpolitik.

Zur Person sbi Alex Hürzeler Der 56-jährige Alex Hürzeler ist seit 2009 Regierungsrat. Der Vorsteher des Departementes Bildung, Kultur und Sport führt nach 2013 und 2018 den Regierungsrat 2022 zum dritten Mal als Landammann an. Der Fricktaler war vor seiner Regierungsratstätigkeit Grossrat und Gemeindeammann und beruflich Treuhänder. Hürzeler ist verheiratet und lebt in Oeschgen.

Das bekommt auch Jean-Pierre Gallati als Gesundheitsdirektor zu spüren. Sie haben als langjähriger Regierungsrat Erfahrung damit. Haben Sie mittlerweile eine dicke Haut oder treffen Sie solche Angriffe nach wie vor?

Gerade als Bildungsdirektor bin ich es gewohnt, dass meine Partei teilweise eine andere Haltung hat. Aber wir SVP-Regierungsräte sind Teil des Regierungsrats und dieser hat immer breit abzuwägen und das Beste für die ganze Bevölkerung zu entscheiden. Dessen sind sich meine Parteikolleginnen und -kollegen bewusst, der Umgang ist entsprechend eingelebt.

Mit Ihnen und Kollege Gallati sind zwei SVP-Magistraten 2022 an der Spitze des Regierungsrats. Sie könnten das nutzen, um die überdurchschnittlich vielen Ungeimpften in der SVP-Wählerschaft doch noch vom Impfen zu überzeugen.

Diese Diskussion wird seit einem Jahr ausgiebig in der ganzen Gesellschaft geführt und sie bleibt weiterhin richtig und wichtig, denn die Pandemie geht uns alle an. Wie alle, die Verantwortung tragen in diesem Staat, zeigen auch wir Regierungsräte die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Impfung bei allen Gelegenheiten auf. Befehlen kann man sie aber nicht.

In den Sozialen Medien werden die unterschiedlichen Haltungen besonders ungefiltert vertreten. Bekommen Sie das auch zu spüren?

Ja durchaus, aber bis anhin im überblick- und vertretbaren Rahmen. Während den Spardebatten Mitte der 2010er-Jahre war ich als Bildungsdirektor mit deutlich mehr Kritik und heftigen Zuschriften konfrontiert! Aber die Sozialen Medien sind schon eine neue Dimension. Da lassen viele einfach ihren Frust ab. Selbstverständlich spüre ich das auch, aber nicht in dem Ausmass wie Personen, die sich selbst in den Sozialen Medien bewegen. Ich stehe diesen schon lange kritisch gegenüber.

Müssten Sie als Bildungsdirektor und Landammann nicht aktiver sein auf Facebook, Instagram und Co, um zu verstehen, wie vor allem die Jüngeren kommunizieren?

Ich finde nicht, dass ein Regierungsrat überall persönlich mitdiskutieren muss. Wir sind für unsere Entscheide auf Fakten und das Wissen von Fachpersonen angewiesen, nicht auf die Sozialen Medien. Ich bekomme aber dank den Auswertungen meiner Mitarbeitenden durchaus mit, was dort geschrieben wird.

Die Jungen sind von den Einschränkungen in der Pandemie besonders betroffen. Wie sehen Sie deren Perspektiven im nächsten Jahr?

Ich bin froh, dass den Jugendlichen insbesondere in Kultur und Sport etwas mehr ermöglicht wird als den Erwachsenen. Wenn das Freizeitverhalten jetzt in den Wintermonaten wieder etwas eingeschränkt ist, wird ihnen das aber nicht schaden, davon bin ich überzeugt. Wie die Erwachsenen auch, sind sie sehr flexibel und werden kreativ. Wichtig ist, dass die Schulen im Präsenzunterricht bleiben.

«Weniger Trübsal blasen.» Alex Hürzeler will Zuversicht vermitteln. Severin Bigler

Wie ist es bei den Lehrstellen, sind diese gesichert?

Ja, da ziehen wir ein sehr erfreuliches Zwischenfazit in dieser Pandemie. Obwohl wir 2020 massive Bedenken hatten, gibt es einen gesunden Lehrstellenmarkt, auch für den kommenden Sommer. Sämtliche Branchen bieten Stellen an, Kanton und Unternehmen versuchen gemeinsam, möglichst vielen Jugendlichen eine Lehre zu ermöglichen. Generell haben weite Teile der Wirtschaft einen guten Weg im Umgang mit der Pandemie gefunden – selbstverständlich helfen die Steuergelder für Härtefälle und Kurzarbeit mit.

Wo nicht?

In der Gastronomie sind die Veränderungen durch die Pandemie gross. Auch langjährige Betriebe, die immer viele Lernende ausgebildet hatten, mussten teilweise schliessen.

Sie sind ja auch Kultur- und Sportminister. Das geht in der Pandemie etwas unter. Als Neujahrswunsch: Was für ein sportliches Erfolgserlebnis wünschen Sie sich 2022?

Ein Olympiasieg einer Aargauerin oder eines Aargauers bei den Winterspielen wäre natürlich ein wunderbares Highlight. Im Curling sehe ich dabei am meisten Chancen! Toll wäre natürlich auch, wenn beim Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln wieder mal ein Schwingerkönig aus dem Kanton Aargau käme. Das hatten wir seit Mitte des letzten Jahrhunderts nicht mehr.

Worauf freuen Sie sich in der Kultur besonders?

Dass nach vermutlich noch schwierigen Wintermonaten die Tore der kulturellen Betriebe wieder aufgehen und wir von einer Aufführung der Argovia Philharmonic in der Alten Reithalle, über ein Dorftheater bis hin zum Kunsthaus die kulturelle Freude und den Genuss wieder live erleben zu dürfen. Das tut allen gut. Jenen, die als Kulturakteure tätig sind, aber auch uns, die das geniessen dürfen.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel als Landammann 2022?

Die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kantons weiter voranbringen. Da haben wir im interkantonalen Vergleich noch Steigerungspotenzial. Mit unserem Wohn- und Wirtschaftsstandortprogramm 2030 haben wir einen wichtigen Schritt dazu in die Wege geleitet. In diese Richtung müssen wir gemeinsam ziehen. Da möchte ich als Landammann vorangehen. Ein ebenso wichtiges Ziel ist, als Gesellschaft im Laufe des nächsten Sommers einen Umgang mit dem Virus zu finden, der zur Normalisierung des Alltagslebens führt.

Planen Sie einen Landammann-Stammtisch mit der Bevölkerung?

Eine angepasste Form von Landammann-Stammtischen wird es auch 2022 geben. Ich werde verschiedene Vereine in allen Regionen des Kantons besuchen. Das Vereinswesen ist für mich als Kultur- und Sportdirektor, aber auch als Privatperson ganz wichtig. Das ist eine Stütze für unsere Gesellschaft. Und sonst heisst es in diesem Jahr generell, raus zur Bevölkerung zu gehen, damit wir Politiker diese spüren und umgekehrt. Das pflege ich als Bildungs-, Kultur- und Sportdirektor seit 13 Jahren.

Und was ist Ihre wichtigste Botschaft?

Nicht nur Trübsal blasen. Wir alle sind mit der momentanen Situation nicht zufrieden. Aber wir dürfen uns von Corona nicht lähmen lassen. Wir haben viele Dinge anzupacken in der Politik: Fachkräftemangel, Steuerproblematik, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das darf nicht vernachlässigt werden.

Sie haben es gesagt, Sie sind seit 13 Jahren Regierungsrat. Wird es Ihr letztes Landammann-Jahr?

(lacht) Wie die Zeit vergeht! In meinem ersten Landammann-Jahr 2013 war ich noch nicht einmal verheiratet, jetzt beim dritten Mal bin ich schon Grossvater. Ich freue mich ungemein am anderthalbjährigen Enkel meiner Frau, den sie dank ihrem Sohn aus erster Ehe hat. Aber zurück zu Ihrer Frage: Nein, das weiss ich nicht. Es ist zu früh, sich diese Gedanken zu machen. Aber es ist mir selbstverständlich klar, dass ich mich in der zweiten Hälfte meiner Regierungsratszeit befinde.

Das wären theoretisch maximal nochmals 12 Jahre…

… ich habe nie zu den Politikern gehört, die versucht haben, eine politische Karriere zu planen. Ich schaue das auch nicht als Karriere an, sondern als Funktion, die ich innehaben darf, die ich gerne mache und bei der wichtig ist, dass sie wirksam ist. Wenn ich auf diese 13 Jahre zurückblicke, konnte ich viel bewirken. Zwar nicht immer alle meine eigenen Ideen, aber das, wofür die Zeit und die Gesellschaft reif waren.

Alex Hürzeler auf der Terrasse des Regierungsgebäudes in Aarau. Er geht zum dritten Mal als Landammann in ein neues Jahr. Severin Bigler

Das sind Hürzelers Jahresziele für Schule und Kultur Neuer Aargauer Lehrplan, neue Ressourcierung, Abschaffung der Schulpflege, neues Lohnsystem: grosse Veränderungen befinden sich an der Aargauer Volksschule in Umsetzung. Die Schule habe es deshalb verdient, dass sie Zeit für eine Konsolidierungsphase erhalte, betont Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Daneben bleibt die Bewältigung der Pandemie für die Schulen eine grosse Herausforderung. Bei den Mittelschulen gehe es laut Hürzeler in den kommenden Jahren vor allem um die Planung und Realisierung von zusätzlichem Schulraum an neuen und bestehenden Standorten. Zudem brauchen auch die Gesundheitsschulen mehr Platz, um genügend Gesundheitspersonal für die Zukunft ausbilden zu können. Glücklicherweise würden sich auch im Aargau viele junge Menschen für eine Berufsausbildung in diesem Bereich entscheiden. Bei der Kultur steht das Kulturkonzept 2023-2028 im Fokus, «damit der Schwung aus den sehr guten Entwicklungen in die nächsten Jahre mitgenommen werden kann», so Hürzeler. Auch die Förderung des Bewusstseins für unser Kulturerbe und dessen Pflege sei ein wichtiges Thema. Im Januar wird ein weiteres Mal das jährliche Kulturforum durchgeführt, Corona bedingt wieder online.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen