Das Montagsinterview

Yvonne Hummel ist seit dem 10. Februar 2020 Kantonsärztin im Departement Gesundheit und Soziales von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Die 51-Jährige hat an der Universität Basel Medizin studiert und verfügt über den Facharzttitel für Innere Medizin und Medizinische Onkologie. Yvonne Hummel hat während 17 Jahren als Ärztin in verschiedenen Spitälern in der Schweiz gearbeitet und hatte auch eine Praxis. 2013 hat sie den Fähigkeitsausweis Vertrauensarzt erlangt. Anschliessend leitete sie unter anderem den Vertrauensärztlichen Dienst der Sanitas Krankenversicherung. Yvonne Hummel ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann und vier Katzen in Sins. (az)