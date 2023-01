Das Landammann-Interview Jean-Pierre Gallati: So plant er den Weg aus der KSA-Krise – Asyl-Vorschläge aus der SVP schmettert er ab Er ist dieses Jahr als Landammann und Gesundheitsdirektor doppelt gefordert: Nach Corona und Flüchtlingskrise muss er in den nächsten Monaten das KSA-Debakel bewältigen. Jean-Pierre Gallati über die Rettung des Kantonsspitals, verfassungswidrige Asylvorschläge aus der SVP und seinen zweiten Traumberuf Journalist. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Jean-Pierre Gallati empfängt im Regierungsgebäude in Aarau zum Interview. Sandra Ardizzone

Mit welchen Gefühlen gehen Sie ins neue Jahr?

Jean-Pierre Gallati: Ich bin optimistisch. Wir haben ausserordentliche Situationen hinter uns: über zwei Jahre Covid-19, die Folgen des Ukraine-Kriegs, Energiemangel, Inflation. Es kann also fast nur besser werden.

Auf Neujahr fasst man sich gerne Vorsätze, vor allem für die eigene Gesundheit …

… ich nicht. Vielleicht weniger arbeiten? Aber das geht nicht im Landammannjahr. (lacht)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen 2023 für den Aargau?

Ganz unmittelbar für mich als Gesundheitsdirektor ist es sicher die bilanzielle Sanierung des KSA …

… dazu kommen wir noch ausführlich.

Als Kanton müssen wir den finanziellen Haushalt im Gleichgewicht halten, gerade wenn Gewinnausschüttungen der Nationalbank ausbleiben. Die Energieversorgung bleibt sicher ein Thema. Und dann wird uns die Teuerung direkt beschäftigen, auch mit unserer kantonalen Pensionskasse APK. Gesellschaftlich ist aber wohl die grösste Herausforderung der Mangel an Fachkräften. Davon sind nicht nur der Staat und besonders das Gesundheitswesen betroffen, sondern fast alle Branchen.

Wo können Sie als Landammann etwas bewegen?

Nur, weil ich Landammann bin, nicht viel. Der Landammann ist der Moderator im Gesamtregierungsrat und nicht ein Regierungschef, der den anderen in ihren Dossiers reinreden kann.

Traditionell suchen Landammänner die Nähe zum Volk. Veranstalten Sie wie früher Landammann-Stammtische?

Nein, aber ich werde regelmässig Betriebe besuchen, die meisten mit einem Bezug zum DGS. Ich möchte mit den Angestellten direkt an ihrem Arbeitsplatz reden: mit Pflegerinnen, Mitarbeitern der PDAG. Im Bereich Militär werde ich eine Firma besuchen, die Trefferanzeigen auf Schiessplätzen herstellt, im Bereich Verbraucherschutz eine Grossbäckerei.

Jean-Pierre Gallati will als Landammann den anderen Regierungsmitgliedern nicht in ihre Dossiers reinreden. Sandra Ardizzone

Zur Person Jean-Pierre Gallati ist seit November 2019 Regierungsrat und Vorsteher des Departementes Gesundheit und Soziales (DGS). In seinem vierten Jahr im Regierungsrat übernimmt der 56-jährige Jurist turnusgemäss und zum ersten Mal das Amt des Landammanns. Sein Vorgänger war letztes Jahr Alex Hürzeler. Vor seiner Wahl in den Regierungsrat politisierte Jean-Pierre Gallati als Fraktionschef der SVP im Grossen Rat. Er lebt in Wohlen, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Auch mit den KSA-Chefs werden Sie viel zu tun haben in den nächsten Monaten. Haben Sie inzwischen den Durchblick, wann welche Fehler gemacht wurden, dass es zum Finanzdebakel kommen konnte?

Ich suche nicht nach Schuldigen.

Ich habe «Fehler» gesagt.

Meine Aufgabe ist es, nach Lösungen zu suchen, damit so etwas nicht mehr passieren kann.

Als Sie noch SVP-Fraktionschef waren, haben Sie gewarnt, das KSA sei «voraussichtlich nicht in der Lage, die grossen Investitionen in Neubauten aus eigener Kraft zu finanzieren». Sehen Sie sich als Regierungsrat bestätigt in der Aussage, die Sie 2017 als Grossrat gemacht haben?

Es ist nicht meine Aufgabe als Regierungsrat, Aussagen aus dem Parlament von früher zu kommentieren.

Sie meinen, Grossrat Gallati hatte die Aufgabe, das KSA-Problem beim Namen zu nennen, Regierungsrat Gallati dagegen ist dafür zuständig, das Problem zu lösen.

Das haben Sie jetzt gesagt.

Eigentlich wollte ich Sie zum Jahreswechsel fragen, wie viel Kredit Sie KSA-Verwaltungsratspräsident Peter Suter und seinem Gremium noch geben. Jetzt haben er und drei seiner Kollegen aber kurz vor Weihnachten den Rücktritt bekanntgegeben. Warum ging es jetzt so schnell?

Wieso schnell? Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder findet jedes Jahr im Juni statt. Mit den vier im Dezember angekündigten Rücktritten besteht genügend Zeit für eine geordnete Neubesetzung der Vakanzen.

Heisst, die vier Verwaltungsräte kündigen jetzt auch auf Ihren Wunsch den Rücktritt an.

Die zurücktretenden Verwaltungsräte haben festgestellt, dass das notwendige Vertrauen seitens der Politik in ihre Arbeit nicht mehr in genügendem Mass vorhanden ist. Deshalb haben sie sich zur Demission entschlossen. Der Regierungsrat hat Verständnis für diese Beweggründe.

Die Verwaltungsräte treten erst auf Ende Juni zurück. War ein sofortiger Rücktritt kein Thema?

Diese Frage müssen Sie Peter Suter und seinen Kollegen stellen. Sie haben ihren Rücktritt ja beschlossen und bekanntgegeben.

Aber sie sind doch nicht mehr handlungsfähig.

Ich sehe da kein Problem. Der Verwaltungsrat hat vor wenigen Monaten ein «Fitnessprogramm» beschlossen, das es in den nächsten Monaten umzusetzen gilt.

Vor allem aber müssten sie eine neue Strategie fürs KSA entwickeln. Das können Sie ja kaum noch, oder?

Nein, das wäre absurd. Genauso, wie wenn der zukünftige Verwaltungsrat eine neue Strategie vom alten Verwaltungsrat übernehmen müsste.

Verlieren Sie so nicht fast ein Jahr, bis der neue Verwaltungsrat richtig eingearbeitet ist?

Natürlich braucht dieser seine Zeit. Aber ein sofortiger Rücktritt von Verwaltungsräten hätte daran nichts geändert. Sechs Monate brauchen Sie immer, um solche Führungspositionen seriös zu besetzen. Wir schreiben die Verwaltungsratsmandate aus und vergeben sie nicht einfach unter der Hand.

Nicht warten müssen Sie mit der Eigentümerstrategie des Kantons, welche der Regierungsrat überdenken will. Wie machen Sie das?

Wir ziehen dafür externe Berater hinzu. In einer festgefahrenen Situation brauchen Sie jemanden von aussen, der hilft.

Wer ist das?

Die Beraterfirma ist bestimmt, aber es ist noch zu früh, das zu kommunizieren.

Was sagen Sie eigentlich zu Suters Rundumschlag gegen «Besserwisser», die unfundiert das KSA kritisiert hätten und diesen ein Problembewusstsein für die Situation in der Spitalbranche abspricht?

Über Aussagen des Verwaltungsratspräsidenten will ich nicht öffentlich debattieren.

Jean-Pierre Gallati beim Landammann-Interview mit AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli. Sandra Ardizzone

Die Spitalbranche ist ja tatsächlich eine komplexe Materie. Welches Profil muss der neue Verwaltungsratspräsident des KSA mitbringen?

Er muss generell führungsstark sein und er braucht Sanierungsfähigkeiten. Das ist vielleicht neu mit Blick auf unsere Kantonsspitäler.

Wo muss das KSA Ende Jahr stehen?

Zuerst mal muss das KSA so aufgestellt werden, dass es eine ausgeglichene Bilanz ausweisen kann. Und zwar nachhaltig.

Die vorgegebenen Finanzziele hat das KSA in den letzten zehn Jahren nie erreicht. Liegt es vielleicht daran, dass die Ziele unrealistisch sind, die der Kanton vorgibt?

Dann müsste man das aber vorher monieren, nicht erst im Nachhinein.

Trotzdem weisen die KSA-Verantwortlichen darauf hin, dass ihr Spital wenig Handlungsspielraum habe und sie Leistungen erbringen würden, die andere nicht müssten.

Auch das Kantonsspital Baden hat zum Teil solche Aufgaben und steht über die Jahre deutlich besser da.

Aber auch das KSB schlägt Alarm und verlangt dringend höhere Tarife, plus fünf Prozent, um die finanziellen Ziele in Zukunft noch erreichen zu können. Einverstanden?

Tatsächlich wird der finanzielle Spielraum immer knapper. Der Kanton ist auch der Regulator bei den Tarifen. Ich kann als Vertreter des Kantons nicht einfach sagen, ja, die Tarife sind zu tief. Wir müssen neutral sein gegenüber den Krankenkassen, obwohl wir Eigentümer von drei Kantonsspitälern sind. Das ist eine Fehlkonstruktion.

Wenn es eine Fehlkonstruktion ist, müsste man diese beheben.

Das sagen alle und es steht in einigen Parteiprogrammen: Die Mehrfachrolle des Kantons sei zu entflechten. Dann versucht man das – und was passiert? Wenn es darum geht, etwas zu ändern, kommen grosse politische Widerstände.

Warum passiert nichts?

Wie immer in der Gesundheitspolitik: Verschiedene Kräfte bekämpfen sich und heben sich gegenseitig auf. Die vollständige Entflechtung der Mehrfachrolle des Kantons ist jedenfalls in den nächsten 20 Jahren nicht realistisch.

Mehr Aufklärung: So will Gallati die Kosten runterbringen. Sandra Ardizzone

Wenn Sie frei wären in Entscheiden: Welche Hebel würden Sie in Bewegung setzen in der Gesundheitspolitik?

Keine Überbehandlungen mehr, verhindern, dass beispielsweise drei Röntgenbilder für die gleiche Verletzung gemacht werden. Dazu müsste endlich die Digitalisierung durch die Kette aller Leistungserbringer gehen. Weiter müsste man die Anspruchshaltung in der Bevölkerung auf ein normales Mass herunterbringen, mit Aufklärung und mehr Selbstkompetenzen. Gesünder leben hilft auch. Das alles zusammen würde die Kosten senken.

Und konkret beim KSA? Es gibt Stimmen, die in der Zusammenlegung der Führung mit dem KSB die Lösung sehen.

Beide Spitäler haben die nötige Mindestgrösse und arbeiten heute schon zusammen. Ich sehe deshalb kaum Synergieeffekte einer Zusammenlegung. Zweitens haben beide gerade Hunderte Millionen von Franken in Neubauten investiert. Die Spitäler ausgerechnet jetzt zusammenzulegen, erschliesst sich mir wirklich nicht. Vor allem aber: Beim KSA ist das Eigenkapital weg, das KSB dagegen hat eines von 121 Millionen Franken und zusätzlich hohe Reserven. Was passiert bei einer Fusion? Dann haben einfach beide zu wenig Eigenkapital und keine Reserven mehr.

Was halten Sie von einer bis 30 Prozent möglichen Teilprivatisierung eines Kantonsspitals?

Das prüfen wir regelmässig. Dafür bräuchte es aber Interessenten. Und die gab es bisher nicht.

Themawechsel: Die Pandemie hat Sie die ersten beiden Amtsjahre in Beschlag genommen. Ist Corona für Sie als Gesundheitsdirektor vorbei?

Covid-19 als solches verschwindet nicht. Es ist nun einfach keine Pandemie mehr, sondern endemisch. Politisch ist das Thema nicht ganz vorbei, solange es Leute gibt, die sogar eine Rumpfversion des Pandemiegesetzes noch bekämpfen.

Unter anderen Andreas Glarner unterstützt ein solches Referendum.

Anscheinend.

Stört es Sie, dass der Präsident Ihrer Partei immer noch auf Konfrontationskurs ist zur Pandemiepolitik?

Nein. Ich erinnere daran, dass die Aargauer SVP-Delegierten im Herbst 2021 dem wesentlich ausführlicheren Covid-19-Gesetz zugestimmt haben, wenn auch knapp.

Ein klassisches SVP-Kernthema ist die Asylpolitik. Wie schätzen Sie die Flüchtlingssituation ein für die nahe Zukunft?

Das ist wie in die Kristallkugel schauen. Wir können das als Kanton ohnehin nicht steuern. Wir sind für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständig, die uns der Bund zuweist.

SVP-Exponenten schlagen wieder eine härtere Gangart ein. Glarner will systematische Grenzkontrollen einführen und jenseits der Grenze Transitzentren einrichten, damit Asylsuchende gar nicht erst ins Land kommen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Das ist nicht umsetzbar. Stellen Sie sich das Umgekehrte vor: Die Deutschen wollten bei uns in der Schweiz, im Kanton Aargau, ein Transitlager bauen, um Asylbewerber davon abzuhalten, nach Deutschland weiterzureisen.

Nationalrätin Martina Bircher will sogar das Asylrecht aussetzen, solange der S-Status für Flüchtlinge aus der Ukraine in Kraft ist. Ebenso unrealistisch?

Das wäre völkerrechtswidrig.

Also zurück in die Realpolitik: Wie beurteilen Sie die Situation mit Ukraine-Flüchtlingen bei uns?

Für die Sozialdienste in den Gemeinden und für die Schulen ist es eine zusätzliche Belastung, die nicht zu unterschätzen ist. Aber bis jetzt bewältigen sie das sehr gut.

Es ist vereinzelt von Streit zwischen Gastfamilien und Gemeinden betreffend finanzieller Entschädigung zu hören.

Sie sagen es: vereinzelt. Wir können aus Sicht des Staates nur froh und dankbar sein, dass es so viele Privatpersonen und Familien im Aargau gibt, die freiwillig Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Es ist ihr gutes Recht, sich für die Entschädigungen einzusetzen, die ihnen zustehen.

Pandemie, Krieg, Migration: Auch der Bevölkerungsschutz wird wieder wichtiger. Sehen Sie da Handlungsbedarf?

Das Bewusstsein für die Bedeutung der Sicherheit ist gestiegen, während die Gesetzgebung für den heutigen Bevölkerungsschutz noch aus der Zeit stammt, als man sich im ewigen Frieden wähnte. Man hat die Schutzräume 30 Jahre vernachlässigt und die Bestände des Zivilschutzes gesetzlich um einen Drittel reduziert. Die Anzahl der Organisationen bzw. heute Regionen im aargauischen Bevölkerungsschutz betrug vor 22 Jahren noch gegen 100, jetzt sind wir im Aargau auf zwölf. Wir werden sie nochmals reduzieren müssen, um sie funktionsfähig zu halten.

Was verbessert sich, wenn man an der Anzahl Einheiten herumschraubt?

Für jede Einheit braucht es Kader, wenn es aber gleichzeitig dafür keine Mannschaft mehr gibt, bleibt nur die Zusammenlegung.

Ist der Aargau so noch gerüstet für grössere Krisen?

Ja, wir können eine Krise damit bewältigen. Aber wahrscheinlich nicht zwei gleichzeitig oder während längerer Zeit.

Anwalt, Regierungsrat, Journalist? Jean-Pierre Gallati kann sich verschiedene Rollen vorstellen. Sandra Ardizzone

Alex Hürzeler war dreimal Landammann. Können Sie sich vorstellen, auch so lange Regierungsrat zu bleiben? Also über zwölf Jahre.

So weit überlege ich ehrlich gesagt nicht.

Sie waren Anwalt und sagten mal, als Beruf hätte Sie auch Journalist gereizt. Warum?

Wirtschaftsjournalist! Bilanzen analysieren, Hintergründe recherchieren, Unternehmen kritisch unter die Lupe nehmen, das fände ich interessant.

Und wie beurteilen Sie generell die Arbeit von uns Journalisten? Sind wir kritisch genug?

Ich masse mir nicht an, das zu beurteilen.

Welche kritische Frage haben wir Ihnen noch nie gestellt?

(lacht) Ich glaube nicht, dass es bei mir einen dunklen Fleck zu entdecken gibt. Aber das müssten Sie schon selber herausfinden.

