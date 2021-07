Damals im Aargau: Als 1961 in Brugg die Miss Milch gewählt wurde

Ausgestrahlt am 2. Juni 1961 im «Freitagsmagazin» des Schweizer Fernsehens: der Beitrag zur «Miss Milch»-Wahl in Brugg. SRF Archiv

Damals im Aargau «Schochli gspässig»: Als 1961 in Brugg ganz und gar unfeministisch eine «Miss Milch» gewählt wurde Dieses Video aus dem Archiv des Schweizer Fernsehens ist nicht nur deshalb eine Perle, weil es so deutlich zeigt, was sich in den letzten 60 Jahren verändert hat, sondern auch, weil Journalist Roman Brodmann selbst auf eine sarkastische und unterhaltsame Art und Weise auf Distanz geht zu dieser Veranstaltung. Simone Morger 25.07.2021, 19.34 Uhr

Es gab sie ja alle: die Wein- und Rosenköniginnen, die Miss Schweiz oder gar die Miss Universe. Was noch bis in die Nullerjahre mit grossem Erfolg praktiziert worden ist, ist heute nicht mehr denkbar: ein Schönheitswettbewerb, in den meisten Fällen mit Frauen als Teilnehmerinnen. Abgehalten oft nicht nur der sogenannten Schönheit wegen, sondern auch, um mit den Frauen etwas zu bewerben, eine Stadt zum Beispiel – Miss Zürich, Miss Bern – oder ein regionales Produkt – etwa den Weinbau im Zurzibiet.

Nicht anders machten das die Milchproduzenten Ende Mai 1961 in Brugg: Sie wählten eine «Miss Milch». Oder wie es der damalige Reporter des Schweizer Fernsehens, Roman Brodmann, in seinem Beitrag kommentiert:

«Nun, man nummerierte also die Damen, um sie besser unterscheiden zu können, und dann, ja dann liess man sie laufen.»

Die Geschehnisse an dieser genau 60 Jahre zurückliegenden «Ballnacht in Brugg» sind manchmal irritierend, vor allem aus heutiger Sicht, aber auch oft komisch. Da sind die Frauen, die bei weitem nicht alle den Anschein machen, als würden sie freiwillig mitmachen, da ist die Milch und die natürlich obligate Frage, woher diese kommt, und vor allem die Frage: Was ist eigentlich eine «Miss Milch»?

Fernsehreporter Brodmann macht sich nämlich einen Spass daraus, seinen Beitrag durch und durch mit einer grossen Prise Sarkasmus zu würzen und den Frauen genau jene Fragen zu stellen. Und als dann wirklich eine Miss gewählt worden ist, führt Brodmann mit ihr ein Interview. Es stellt sich heraus: Die Gewinnerin trinkt eigentlich gar nicht gern Milch. Ihre Wahl findet sie «Schochli gspässig».