Aargau fällt trotz Steuersenkung im Kantonsranking zurück

Standortqualität Zurückgefallen von fünf auf sieben: Warum der Aargau trotz Steuersenkung im CS-Ranking gleich zwei Ränge verliert In der neuesten Studie der Credit Suisse zur Standortqualität der Kantone und Regionen ist der Aargau einer der Verlierer. Wenn es um die Attraktivität für Unternehmen geht, wird er von Nidwalden und Schwyz überholt und fällt auf Rang 7 zurück. Mathias Küng Jetzt kommentieren 16.08.2022, 09.15 Uhr

Aargau - my Place: Das ist ein Ziel der Standortförderung des Kantons, wenn es um Firmen geht, doch im aktuellen Ranking gingen zwei Ränge verloren. Sandra Ardizzone

Bis im Jahr 2018 lag der Aargau im Ranking der Credit Suisse, das die Attraktivität der Kantone für Firmen vergleicht, noch auf Rang 3. Dann fiel der Kanton auf Rang 4 zurück, letztes Jahr büsste er erneut einen Rang ein und landete noch auf Platz 5. In der neuesten Studie gehört der Aargau erneut zu den Verlierern: Er wurde von Nidwalden und Schwyz überholt und wird nun noch auf dem siebten Rang geführt.

Für ihr Rating berücksichtigt die CS folgende sieben Indikatoren:

So wird der Aargau im Detail bewertet Steuerbelastung der natürlichen Personen: Rang 11

Steuerbelastung der juristischen Personen: Rang 19

Verfügbarkeit von Hochqualifizierten: Rang 11

Verfügbarkeit von Fachkräften: Rang 12

Erreichbarkeit der Bevölkerung: Rang 3

Erreichbarkeit der Beschäftigten: Rang 3

Erreichbarkeit von Flughäfen: Rang 4

Im Kantonsranking 2022 sind die Spitzenplätze unverändert: Zug liegt auf dem ersten Rang, gefolgt von Basel-Stadt (vgl. Grafik). Beide Kantone weisen laut Studie eine vorteilhafte Kombination von Attraktivitätsfaktoren auf. Mit einigem Abstand folgen die Kantone Zürich und Genf.

Andere Kantone haben Steuern stärker gesenkt als der Aargau

Doch warum ist der Aargau zurückgefallen, trotz gestaffelter Steuersenkung für Firmen und einer Senkung mit Fokus auf den Mittelstand, das macht ihn doch attraktiver?

Jan Schüpbach, der Verantwortliche für die neuste CS-Studie. Bild: ZVG

«Auch wenn sich ein Kanton leicht verbessert, wie es der Aargau mit dieser Steuerreform tut, kann er im Ranking zurückfallen. Nämlich dann, wenn sich andere Kantone gleichzeitig noch stärker verbessern», sagt Studienleiter Jan Schüpbach.

Dass der Aargau so stark zurückfällt, sei letztlich auf die jüngste nationalen Unternehmenssteuerreform zurückzuführen. Dabei hatten viele Kantone (beispielsweise Basel-Stadt) ihre Firmensteuertarife in einem Ausmass gesenkt, wie es sich der Aargau nicht leisten konnte.

Firmensteuern: Aargau bleibt im hinteren Drittel der Kantone

Der Aargau bleibt beim Firmensteuertarif auch nach der vollen Umsetzung seiner kantonalen Unternehmenssteuerreform im hinteren Drittel der Kantone. Schüpbach sagt: «Gut steht er aber bei der Ausschöpfung der neuen Steuerinstrumente für Firmen wie Patentbox oder Abzüge für Forschung und Entwicklung da. Wenn eine Firma von diesen Abzügen voll profitieren kann, ist der Aargau für sie bei der gesamten Firmensteuerbelastung etwa im Mittelfeld.»

Darum haben Schwyz und Nidwalden den Aargau überholt

Warum aber haben Schwyz und Nidwalden jetzt den Aargau überholt? Die beiden Kantone hätten viel unternommen, sagt Schüpbach. So senkte Schwyz die Steuerbelastung für natürliche Personen auf einen Schlag von 150 auf 120. Zudem stehen Schwyz genauso wie Nidwalden bei der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und bei den Hochqualifizierten besser da als der Aargau.

Das heisst allerdings nicht, dass der Aargau hier schlecht ist, aber bei der Verfügbarkeit von Fachkräften mit Tertiärausbildung steht er halt «nur» auf Rang 11, bei Fachkräften mit Abschluss Sek II «nur» auf Rang 12. Schüpbach: «Da hat er Aufholpotenzial.»

Demgegenüber steht der Aargau bezüglich der Erreichbarkeit der Bevölkerung und der Arbeitskräfte mit jeweils Rang 3 sehr gut da, bei der Flughafenerreichbarkeit liegt er auf Rang 4. Aus all diesen Einzelbewertungen resultiert schliesslich der Gesamtrang 7.

Trotz Rangverlusten «stabile Position, klar überdurchschnittlich attraktiv»

Kann man sagen, ob der Aargau Chancen hat, in absehbarer Zeit wieder Ränge gutzumachen, zumal die Unternehmenssteuern ja in drei Etappen gesenkt werden? Einen Ausblick habe man mit der Studie nicht erstellt, sagt Jan Schüpbach, «zudem hängt die Entwicklung auch davon ab, was andere Kantone machen. Der Nachbarkanton Baselland (derzeit auf Rang 11) etwa dürfte die Steuern für Firmen bis 2025 noch deutlich senken und dadurch an Attraktivität gewinnen».

Der Aargau stehe aber nicht schlecht da, sagt Schüpbach weiter zu den Rangverlusten, er ist ja immer noch auf Rang 7 (von 26): «Der Aargau hat eine stabile Position und ist klar überdurchschnittlich attraktiv, auch wenn ihn einige Kantone überholt haben.

Wirtschaftsregionen Baden und Mutschellen unter ersten 12 schweizweit

Zusätzlich analysieren die Ökonomen der Credit Suisse um Jan Schüpbach die Standortqualität auf Gemeindeebene und auf Ebene der 110 Schweizer Wirtschaftsregionen. Wirtschaftliche Ballungszentren wie Zürich, Zug, Basel, Baden und Genf sowie deren Agglomerationen zählen demnach unverändert zu den attraktivsten Regionen für Unternehmen. Dies nicht zuletzt aufgrund ihrer hohen verkehrstechnischen Erreichbarkeit.

Die Aargauer Wirtschaftsregionen sind allesamt im vorderen Drittel. Der bereits erwähnte Wirtschaftsraum Baden (Rang 7) und das angrenzende zürcherische Limmattal (Rang 10) sind unter den Top Ten der 110 Wirtschaftsregionen der Schweiz. Auf sie folgt die Region Mutschellen bereits auf Rang 12, der Raum Brugg-Zurzach auf Rang 23, das Fricktal auf Rang 27, der Raum Aarau (28), und schliesslich das Freiamt auf Rang 36.

Hier steht der Aargau im UBS-Ranking Nicht nur die CS, auch die UBS vergleicht jährlich die Kantone, und zwar mit einem Wettbewerbsindikator. Da befindet sich der Aargau auf Rang 4 (die jüngste Studie stammt noch von 2021). Die UBS-Studie analysiert das langfristige Wachstumspotenzial der Schweizer Kantone. Zug erweist sich dabei als wettbewerbsfähigster Kanton. Auf den Rängen zwei und drei folgen Basel-Stadt und Zürich. Die drei Erstplatzierten verweisen die übrigen Kantone mit einigem Abstand auf die Plätze. Auf den Rängen 4 bis 6 folgen der Aargau, Schwyz und die Waadt. Sie verfügen laut UBS über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit.

