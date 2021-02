Crashkurs Mal wieder im Restaurant kochen: Wie der Aargau die Gastro-Lehrlinge durch die Abschlussprüfungen bringen will Lernende der Gastro-Branche sind seit Monaten beschäftigungslos. Damit die Ausbildungslücken nicht zu gross werden – und damit diejenigen im letzten Lehrjahr die Abschlussprüfungen bestehen – haben die Kantone Aargau und Solothurn sowie der Aargauer Gastro Verband einen Crashkurs aus dem Boden gestampft. Raphael Karpf 22.02.2021, 18.55 Uhr

Coach Enrique Isler, Küchenchef im Restaurant Plü in Baden, kocht mit Lars Poltera von der Berufsfachschule BBB Baden gedünsteten Fenchel an Safranjus. Sandra Ardizzone

Küchenchef Enrique Isler legt das Forellenfilet über das Häuflein Fenchel. Und zwar genau so, dass es einen Saucentropfen verdeckt. «Das ist ein ganz einfacher Trick», sagt er zu den beiden Lernenden, die seine Bewegungen beobachten. «So sieht das Gericht gleich ordentlich aus.» Dann sind die beiden Lernenden dran. Sie stürzen sich geradezu auf ihre Forellen, um sie genauso schön anzurichten, wie es der Meister getan hatte.

In der Küche des Restaurants PLÜ des Grand Casino Baden wird gekocht. Forellenfilet an Limonensauce mit Fenchel zur Vorspeise, Poulet Frikassee mit weisser Rahmsauce danach. Drei Lehrmeister und sechs Lernende sind bei der Arbeit. Draussen im Saal stehen die Service-Lernenden schon bereit. Noch üben sie in Gruppen, Bestellungen aufzunehmen. Sobald die Mahlzeiten fertig angerichtet sind, werden sie sie servieren. Nur Gäste sind natürlich keine da. Darum dürfen die Lernenden das selbst Gekochte und Servierte für einmal selbst essen.

436 Lernende aus der Gastronomie sind im Aargau im Moment beschäftigungslos. Ihnen fehlt die Praxis. Sie hatten gar keine Chance, ihr Handwerk so zu erlernen wie ihre Vorgänger. Trotzdem stehen denjenigen im letzten Lehrjahr im Mai die Lehrabschlussprüfungen bevor. Was tun? Die Prüfungen ausfallen zu lassen, das sei keine Option gewesen, sagt Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau:

«Ich möchte nicht in ein paar Jahren hören, dass man die Lernenden aus dem 2021 nicht brauchen kann.»

Darum haben die beiden Kantone Aargau und Solothurn, unter Federführung das Aargauer Gastroverbands, einen Crashkurs aus dem Boden gestampft. Sämtliche Lernenden in der Branche sollen ein Intensivtraining bekommen. Vorgestellt wurde das Programm am Montag im Grand Casino Baden.

Und so funktioniert's

Die 109 Aargauer Lernenden kurz vor den Abschlussprüfungen können eine Probe-Prüfung absolvieren. Zwei Tage lang werden sie im GastroBildungsZentrum in Lenzburg trainiert. Und zwar von den Experten, die sie später auch prüfen werden.

Und alle Lernenden im 1. und 2. Lehrjahr erhalten ein viertägiges Intensivtraining. An insgesamt vier Standorten im Aargau – nebst dem GastroBildungsZentrum Lenzburg und dem Grand Casino Baden sind das das Hotel Aarehof in Wildegg und das Hotel Krone in Aarburg – können sie Kochen beziehungsweise Servieren üben und werden dabei von Ausbildnern begleitet. Die Ausbildungslücken sollen damit möglichst geschlossen werden. Nicht, dass die Pandemie für die aktuellen Lernenden noch jahrelange Folgen haben wird.

Bis Ende März sollen alle Lernenden im Aargau und in Solothurn einmal diese vier beziehungsweise zwei Tage absolviert haben. Etwa 2000 Ausbildungstage kommen da zusammen. Die Kurstage sind für die Lernenden wie auch für die Betriebe gratis. Die Kosten von rund 450'000 Franken übernimmt zu 80 Prozent der Bund. Den Rest teilen die Kantone Aargau und Solothurn sowie der Aargauer Gastro Verband unter sich auf. Und sollte der Beizenlockdown im April verlängert werden, könne man sich durchaus vorstellen, das Programm zu verlängern.

Impressionen aus einem Kurstag im Grand Casino in Baden:

Die Lernenden üben eine Prüfungssituation. Hier die Menuevorstellung beim Gast. Sandra Ardizzone Küchenchef Enrique Isler zeigt, wie man ein Forellenfilet anrichtet.



Die Lernenden üben eine Prüfungssituation. Hier die Menuevorstellung beim Gast. Sandra Ardizzone Küchenchef Enrique Isler zeigt, wie man ein Forellenfilet anrichtet.

Umgang mit Stress kann nicht geübt werden

Vier beziehungsweise zwei Intensivtage: Reicht das, um Monate von Kurzarbeit aufzuholen? «Nein», sagt Lustenberger von Gastro Aargau. Zwar würden die Lernenden an diesem Kurs so viel lernen wie im Alltag sonst in Wochen. Trotzdem:

«Es geht vor allem darum, die Defizite so klein wie möglich zu halten. Sodass die Lernenden später auf dem Arbeitsmarkt eine faire Chance haben.»

Bruno Lustenberger, Präsident Gastro Aargau. Michael Würtenberg

Ein Huhn so zu schneiden, dass es am Ende ein Poulet Frikassee gibt, das kann gelernt werden. Wie man eine Forelle anrichtet, ebenfalls. Was an diesem Kurs in der Küche des Grand Casino nicht gelernt werden kann: Mit Stress umzugehen. Wenn Hunderte Mahlzeiten gleichzeitig und unter Zeitdruck zubereitet werden müssen. «Diesen Stress können wir aber nicht vermitteln», sagt Lustenberger.

Nebst dem Ausbilden hätte der Kurs auch noch einen weiteren Sinn, sagt Lustenberger: «Es geht auch darum, die Lernenden wieder abzuholen. Sie zu betreuen, mit ihnen zu reden.» Manchmal seien es nur kleine Probleme, die dann ans Tageslicht kämen. Trotzdem sei es wichtig, dass sich jemand dem annehme. Denn obwohl manche Ausbildungsbetriebe selbst ein Programm zur Beschäftigung der Lernenden auf die Beine gestellt und bezahlt haben: Bei weitem nicht alle haben das getan. Manche Lernenden haben ihre Kollegen oder Lehrmeister seit Monaten nicht mehr gesehen.

Kochen nur noch zu Hause

Leandro Fescina aus Würenlos ist einer der Lernenden, der nun in Baden den Crashkurs absolviert. Der 17-Jährige ist im Restaurant Hertenstein in Ennetbaden im zweiten Lehrjahr. «Die ersten zwei Wochen Kurzarbeit gingen noch», sagt er. Zu Hause aufräumen, mal Skifahren gehen. Doch jetzt: «Man kann gar nichts mehr machen. Es hat ja sowieso alles zu. Und die Kollegen in anderen Branchen arbeiten.»

Küchenchef Enrique Isler zeigt, wie man ein Forellenfilet anrichtet. Links: Leandro Fescina.



Sandra Ardizzone

So hat Fescina kaum etwas zu tun. Seinen Oberstift trifft er noch regelmässig. Auch, um zusammen zu kochen. Und von seiner Lehrmeisterin bekommt er regelmässig Kochaufträge für zu Hause. Sehr zur Freude der Familie. Doch im Restaurant hat er schon lange nicht mehr gekocht. «Es ist sicher gut, jetzt wieder in den Rhythmus reinzukommen», sagt er. Und auch Sachen anzuschauen, für die man sonst nicht so Zeit habe. Vor allem die Routine sei ihm abhandengekommen. Das Gefühl, wenn eine Menschenmenge kommt und «einem die Bude einrennt».