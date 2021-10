Das sagt die Aargauer Regierung zur Impfoffensive des Bundesrats

Covid-Impfung 50-Franken-Gutschein zu aufwändig und rechtlich fragwürdig – und was die Aargauer Regierung sonst noch zur Impf-Offensive des Bundesrats sagt Es sei fraglich, ob für die 50-Franken-Gutscheine überhaupt eine Rechtsgrundlage bestehe, schreibt die Regierung. Auch Impfberaterinnen und -berater beurteilt sie kritisch. Hingegen begrüsst sie eine national gesteuerte Impfwoche, weil auch im Aargau noch nicht genügend Personen geimpft sind. Noemi Lea Landolt 06.10.2021, 12.50 Uhr

Im Aargau sind gut 63 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpf. Britta Gut

Eine Nationale Impfwoche, ein 50-Franken-Gutschein für Personen, die andere von der Covid-Impfung überzeugen oder individuelle Impfberaterinnen und -berater, die informieren oder bei der Anmeldung helfen: Der Bundesrat hat am Freitag einen ganzen Strauss an Massnahmen vorgestellt, mit denen er die Impfquote in der Schweiz erhöhen will.