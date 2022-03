Kanton Aargau muss wohl Tausende Impfdosen wegwerfen

Covid-Impfkampagne Im Mai und Juni verfallen im Aargau mehrere tausend Impfdosen – der Bund nimmt sie nicht zurück Knapp 9000 Impfdosen hat der Kanton Aargau noch vorrätig. Die Nachfrage nach der Covid-Impfung ist jedoch eingebrochen. Das Gesundheitsdepartement rechnet damit, dass Impfstoff weggeworfen werden muss. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Die Impfnachfrage im Aargau ist eingebrochen. Wurden Anfang Jahr während der Booster-Kampagne an Spitzentagen bis zu 8000 Impfdosen verabreicht, waren es in den letzten 14 Tagen zwischen 78 und 414.

Erstimpfungen gibt es kaum noch, seit der Bundesrat praktisch alle Massnahmen aufgehoben hat. Im Aargau haben sich seit dem 17. Februar nur gerade 409 Personen ein erstes Mal impfen lassen. Darunter dürften auch einige Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sein, die erst seit Januar geimpft werden können.

Die Aargauer Impfzentren haben ihre Öffnungszeiten wegen der rückläufigen Nachfrage bereits reduziert. Geimpft wird nur noch in den Impfzentren der Kantonsspitäler in Aarau und Baden, sowie der Regionalspitäler in Muri und Rheinfelden. Dazu kommen wenige Apotheken und Arztpraxen, die noch Covid-Impfungen anbieten.

Dass Impfdosen im Abfall landen, ist ein «realistisches Szenario»

Seit Beginn der Impfkampagne sind im Aargau 1'235'398 Impfdosen verimpft worden. Bestellt hat der Aargau 1'244'290 Impfdosen. Damit hat er aktuell noch 8892 Impfdosen vorrätig. Die meisten davon seien nur bis Mai oder Juni 2022 haltbar, «sofern die Haltbarkeit nicht verlängert wird», teilt Michel Hassler, Mediensprecher des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage mit.

Das heisst: Können bis dann nicht alle vorrätigen Impfdosen verimpft werden, landen sie im Abfall. Laut Michel Hassler ist das – ausgehend von der aktuellen Nachfrage und den bestehenden Impfempfehlungen – ein

«realistisches Szenario».

Die überschüssigen Impfdosen dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zurückzugeben, ist laut Hassler keine Option. Das BAG nehme keine Impfdosen zurück, sagt der Sprecher.

«Ist eine Rücknahme durch das BAG nicht möglich, müssen verfallene Impfdosen vorschriftsgemäss vernichtet werden.»

Seit Beginn der Impfkampagne hat sich der Kanton bemüht, so zu planen, dass möglichst kein Impfstoff weggeworfen werden muss. Hassler sagt, man habe die Bestellung von Impfstoff laufend der Nachfrage angepasst, «um grosse Reserven möglichst zu verhindern».

Booster-Kampagne zu optimistisch geplant

Aber genau vorhersehen lässt sich die Nachfrage nicht. Das zeigte sich zuletzt bei der Booster-Kampagne. Anfang Jahr wurden die Kapazitäten der Aargauer Impfzentren hochgefahren, das Militär wurde aufgeboten und bereits nach zwei Wochen ging die Nachfrage deutlich zurück, obwohl damals nicht einmal die Hälfte der Geimpften geboostert war.

Der Kanton war wohl etwas zu optimistisch, als er Impfstoff für die Booster-Kampagne bestellt hat. Gleichzeitig zeigt ein Blick in die Impfstatistik, dass der Aargau seit Mitte Januar keine neuen Impfdosen mehr bezogen hat. Entsprechend hat er zumindest rasch reagiert, als die Nachfrage zurückging.

Der Moderna-Impfstoff ist neun Monate haltbar – sofern er bei Temperaturen zwischen -25°C bis -15°C gelagert wird. Michael Buholzer / Keystone

Trotzdem könnten in den nächsten Monaten alleine im Aargau Tausende Impfdosen im Abfall landen. Das rückt die vierte Impfung beziehungsweise die zweite Auffrischimpfung in den Fokus. In Deutschland hat die Impfkommission schon Mitte Februar eine zweite Boosterimpfung für Risikopersonen empfohlen.

Anders in der Schweiz: Christoph Berger, Präsident der Schweizer Impfkommission, sagte diese Woche zur AZ, es brauche im Moment keine vierte Impfung. Vielleicht sei dann im Herbst nochmals ein Booster nötig, insbesondere für die Risikopersonen.

Für den Kanton ist eine flächendeckende zweite Auffrischimpfung für Risikopersonen ohne Empfehlung der Eidgenössischen Impfkommission keine Option, um zu verhindern, dass zu viel Impfstoff im Abfall landet. «Off-label-Impfungen finden nur im Einzelfall und auf Verantwortung des zuständigen Arztes statt», sagt Michel Hassler.

Derweil sorgt die Omikron-Variante im Aargau weiterhin für rekordhohe Fallzahlen. In den letzten sieben Tagen haben sich im Durchschnitt jeden Tag 2763 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Für Montag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 4082 Neuansteckungen – so viele wie noch nie.

Tatsächlich dürften die Zahlen einiges höher sein. Im Aargau waren in den letzten sieben Tagen fast 60 Prozent der durchgeführten PCR-Tests positiv. In den Spitälern sind am Donnerstag 144 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten behandelt worden. Fünf von ihnen lagen auf der Intensivstation.

